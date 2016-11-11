Топ новостей 11 ноября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня команда избранного президента США Дональда Трампа анонсировала первые решения, скончался известный поэт и композитор Леонард Коэн, СБУ обвинила Россию в намерении расшатать ситуацию на Украине в преддверии саммита с ЕС.

Команда избранного президента США Дональда Трампа готовится к выходу страны из Транстихоокеанского партнерства. Затем предлагается выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (NAFTA).

Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс заявила, что он не планирует встреч с пресс-секретарем российского лидера Дмитрием Песковым, прибывшим в Нью-Йорк.

Песков назвал "феноменально близкими" подходы Путина и Трампа к политике pic.twitter.com/nOXkChv0fH — Лентач (@oldLentach) 10 ноября 2016 г.

Трамп, оказывается, выше Обамы на 3 (или даже 5) сантиметров.

Походу, Путину придётся на встречу с ним надевать туфли на 10-см шпильках. — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 10 ноября 2016 г.

- А где Трамп?

- Перед вами, Владимир Владимирович. Поднимите голову. Выше, ещё, это только живот, потом грудная клетка, шея и сам Трамп. — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 10 ноября 2016 г.

На 83-м году жизни скончался канадский певец Леонард Коэн: «С величайшей грустью мы сообщаем, что легендарный поэт, композитор и артист Леонард Коэн ушел от нас. Мы потеряли одного из наиболее ценимых и продуктивных визионеров в мире музыки».

В одном из последних интервью Леонард Коэн заявил, что будет жить до 120 лет, и, конечно же, ошибся. Он будет жить вечно. — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 11 ноября 2016 г.

Леонард Коэн за месяц до смерти. pic.twitter.com/XLSByubFCM — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 11 ноября 2016 г.

Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки страны сообщили, что российские спецслужбы готовят на украинской территории ряд провокаций с целью дестабилизировать обстановку и не допустить сближение Украины с ЕС.

Президент Франции Ф.Олланд

В Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции начался процесс импичмента президента страны Франсуа Олланда. Соответствующая резолюция была подписана 79 депутатами. Документ был передан в аппарат Олланда — по закону о такой инициативе парламент должен предупреждать исполнительную власть.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что к убийству одного из командиров ВС ДНР Арсения Павлова (Моторолы) причастен начальник управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Луганской области Олег Козловский.

Оппозиционер Ильдар Дадин, заявивший о пытках в колонии, отказался проходить исследование на полиграфе. «В самый последний момент, когда специалист с полиграфом уже развернул свое оборудование, Дадин отказался проходить проверку. Несмотря на то, что ранее он был согласен подтвердить свои слова полиграфом», — отметили в пресс-службе управления ФСИН по Карелии.

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому военнослужащим РФ сократят количество выдаваемой одежды. До 1 июня 2022 года служащим перестанут выдавать шерстяную одежду, включая шерстяные пилотки и фуражки. Также теперь будут выдавать лишь дну белую рубашку и один галстук вместо положенных ранее двух.

Военным будут выдавать меньше рубашек и галстуков, летние кепки заменят на шляпы, перестанут выдавать шерстяные вещи https://t.co/IF48kj0nfd pic.twitter.com/BoS6c5esno — Лентач (@oldLentach) 11 ноября 2016 г.

Сергей Жорин — адвокат Марины Анисиной, супруги актера Никиты Джигурды — подал заявление в УМВД по Красногорскому району с просьбой проверить на подлинность документы артиста. Согласно заявлению, Джигурда, будучи гражданином Украины, может находиться в России нелегально и есть вероятность его депортации из России.

10 ноября Мосгорсуд признал законной блокировку социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn в России. После утверждения Мосгорсудом решения Таганского суда Москвы об удовлетворении требования Роскомнадзора о блокировке соцсети решение вступает в законную силу и становится обязательным для исполнения – LinkedIn будет заблокирована.

В традиционном опросе «Полит.ру» предлагал читателям выразить свое мнение о том, чем является блокировка LinkedIn. Более половины респондентов считают, что это шаг к закрытию России.