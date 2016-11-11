В четверг избранный президент США Дональд Трамп заявил о том, что видит перед собой три приоритетных задачи – решение проблем в области иммиграции, здравоохранения и трудоустройства, пишет Reuters. Это произошло после того, как он встретился с президентом США Бараком Обамой, спикером палаты представителей конгресса Полом Райаном и лидером республиканцев-сенаторов Митчем Макконнеллом. Разговор Трампа с журналистами был очень коротким, поэтому материала для обсуждения почти не дал.

Тем не менее, СМИ пытаются обсуждать его повестку на имеющемся материале. Помимо последних высказываний, у них для этого есть план на первые сто дней потенциального президентства, изложенный Трампом в конце октября, еще во время предвыборной кампании. Этим планом занялась служба NPR. На сайте радиостанции был опубликован этот план с комментариями редакции.

Первым делом Трамп тогда собирался восстановить честность, подотчетность и сменяемость истеблишмента в Вашингтоне. Он собирался внести поправку в конституцию, чтобы ограничить допустимый срок службы конгрессменов. У этой инициативы, комментирует редакция, есть оппонент в лице Макконнелла, и он тогда резко раскритиковал такой подход. По его словам, сроки у конгрессменов и так ограничены в том смысле, что их регулярно избирают (или переизбирают). А внесение поправок в конституцию – это дело конгресса, а не президента.

Выступление Б.Обамы в Конгрессе / flickr.com/photos/nasahqphoto

Также Трамп собирался сократить федеральный аппарат (за исключением военных, работников общественной безопасности и здравоохранения). В аппарате, комментирует редакция, сейчас находится 2,75 млн. госслужащих. Их число практически не менялось за время президентства Обамы и сейчас пребывает на том уровне, на котором оно находилось в середине 1960-х гг. Если эта инициатива получит ход, то под сокращение попадут порядка 600 000 федеральных служащих.

Далее, Трамп хотел отменить все неконституционные, как он выразился, инициативы Обамы. Он действительно может отменить, например, иммиграционную программу Обамы, введенную в 2012 г., комментирует NPR. Специфика программы в том, что она позволяет нелегальным иммигрантам, прибывшим в США еще детьми, получать разрешение на работу и защиту от депортации. К середине прошлого лета было оформлено 1,3 млн. таких случаев.

Еще в плане был пункт о необходимости начать высылку из страны более чем 2 млн. нелегальных иммигрантов, совершивших преступления. В число преступлений входит вождение в нетрезвом состоянии. В принципе президент может осуществить это без согласия конгресса. Проблема в том, что ряд стран не хотят принимать обратно своих эмигрантов – например, Куба, Иран и Зимбабве. На этот случай Трамп может распорядиться так, чтобы госдепартамент США отказался оформлять гражданам этих стран визы, пока правительства не согласятся принять этих людей к себе.

Одной из главных амбиций Трампа была отмена здравоохранительной программы Обамы (т.н. Obamacare). Республиканцы в конгрессе относятся к этой идее с большим энтузиазмом. Они уже выразили готовность отменить налоговые субсидии, а также требование, чтобы у всех американцев была медицинская страховка. Обама наложил на эту инициативу вето, но Трамп может это вето отменить.

Демонстранты. Акция против президента Д. Трампа / YouTube.com

Между тем, в США продолжаются протесты против Трампа. В Портленде (штат Орегон) эти протесты начали принимать насильственный характер, в результате чего полиция отнесла их к мятежу, то есть к преступным действиям, пишет Washington Post. В Нью-Йорке и Чикаго протестующие окружали здания, возведенные Трампом, и там имели место столкновения с его сторонниками.

Трамп, отмечает WP, прокомментировал это как действия «профессиональных бунтовщиков, подстрекаемых СМИ», хотя выборы были честными и открытыми.