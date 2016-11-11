Депутаты от ЛДПР Василий Власов и Борис Чернышов подготовили законопроект, который предусматривает снижение возрастного ценза для голосования на выборах с 18 до 16 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, эта мера предлагается в целях вовлечения в избирательный процесс молодежи, повышения явки на выборах всех уровней. Также авторы документа предполагают, что таким образом можно укрепить легитимность избирательного процесса. Депутаты уверены, что молодежь России хочет быть активной частью избирательной системы государства, и это даст им такую возможность.

«Представляется, что снижение возрастной планки поднимет и качество российского парламентаризма, так как молодежь имеет больше доступа к источникам информации: блоги, социальные сети и сайты, где они могут обсуждать кандидатов и узнавать о них различные факты», — говорится в пояснительной записке к документу. Кроме того, подобная практика действует, например, на Кубе, в Бразилии и Никарагуа, на референдуме о независимости Шотландии тоже голосовали граждане в возрасте 16 лет и старше. В Иране и на Кипре молодежь может голосовать уже с 15 лет.

В правительстве и Госдуме идею ЛДПР не поддержали. Там считают, что до 18 лет у подростков недостаточно самостоятельности и понимания политической ситуации. Правительство ссылается на конвенцию ООН о правах ребенка, согласно которой человек до достижения 18 лет считается ребенком. «Закрепление в законодательстве РФ о выборах и референдумах 18 лет как минимального возраста, по достижении которого допускается участие в предусмотренных законом избирательных действиях, обусловлено предназначением выборов как способа формирования органов публичной власти, что, в свою очередь, требует наличия у лиц, участвующих в избирательных действиях, определенного уровня самостоятельности, зрелости и понимания основных положений законодательства о выборах, которые наступают по достижении совершеннолетия. На основании изложенного правительство РФ не поддерживает представленный законопроект», — приводит агентство заключение кабмина.

Заведующая лабораторией политических исследований НИУ ВШЭ Валерия Касамара : «ЛДПР у нас вообще с начала политического сезона очень активна, начиная с предложения переименовать Ленинский проспект в Шоссе Ивана Грозного, и заканчивая идеей понизить возрастной порог для голосования. На самом деле, это ни коим образом не поможет в решении такой серьезной проблемы, как аполитичность, потому что люди что в 18 лет не доходят до избирательных участков, точно так же они и в 16 лет не дойдут. Поэтому решать эту проблему, мне кажется, надо иначе.

Я совершенно согласна с тем, что надо заботиться о воспитании будущего избирателя, а если точнее, то ответственного гражданина, начиная со школьной скамьи. Вот только делать это надо не путем понижения возраста, призывая 16-летних приходить голосовать, а просто воспитывать в нем гражданина.

Когда люди достигают 18 лет, у них не сформировано чувство ответственности за принятие тех или иных политических решений. Они готовы переложить эти решения на кого угодно, но только не на себя, либо просто заявляют о том, что их голос ничего не решает. А для того, чтобы у человека поменять представление о том, решает его голос что-то или нет, и может ли он позволить кому-то другому принимать за себя решения, этому надо учить еще в школе. Поэтому скорее бы речь шла о том, что надо несколько дополнять такой предмет, как обществознание, либо вводить какие-то дополнительные дисциплины и практики, в рамках которой он бы понимал, что он еще и принимает время от времени политически значимые решения», — считает Валерия Касамара.

По ее мнению, нет смысла менять возрастной ценз голосования ни в сторону понижения, ни в сторону повышения, так как есть другой способ добиться повышения явки. «Мне здесь ближе всего точка зрения, которая предполагает административную ответственность за то, что человек не пришел на избирательный участок. Я считаю, что если не удается воспитывать с помощью информационно-просветительской работы, значит надо, как в Австралии, вводить штраф за то, что ты не пришел и не проголосовал», — заключила эксперт ВШЭ.

Профессор кафедры политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС, доктор политических наук Лидия Тимофеева уверена, что понижение возраста не сыграет большой роли: «Дело в том, что если человек изначально подготовлен к общественно-политической деятельности, то есть участвует в молодежных движениях, общественных организациях, интересуется политикой, и для этого в общем-то проводится государственная политика, то тогда, наверное, есть смысл. Но когда мы видим, что нет такого проекта, который бы воспитывал молодежь с самого раннего возраста в каких-то общественно-политических позициях, взглядах и так далее.

Я сужу по студентам, и вижу, что даже студенты политологи, которым уже 20 лет, не готовы прийти на выборы. Дело не в понижении возраста, а в изменении всей молодежной политики в стране. Необходимо развивать общественно-политическую активность молодежи, привлекать ее к общественной работе, к каким-то патриотическим акциям. Должна быть постоянная государственная политика по воспитанию молодежи патриотичной и общественно-активной. Тогда они придут голосовать, понимая, что они могут изменить, и на собственном опыте поймут, что это действенно», —считает Лидия Тимофеева.

Напомним, что два года назад другой депутат от ЛДПР Алексей Диденко уже предлагал снизить возрастной порог для голосования до 16 лет. Тогда он объяснял такую необходимость тем, что молодым людям необходимо предоставить больше политических свобод и прав, иначе они будут участвовать в политической жизни с помощью уличных протестов. В том же законопроекте предлагалось разрешить подросткам с 16 лет участвовать в предвыборной агитации и выступать в качестве наблюдателей за работой избиркомов. Но в тот раз инициатива так же не нашла поддержки.