Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
11 ноября 2016, пятница, 16:32
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
11 ноября 2016, 10:31
выборы законотворчество ЛДПР
Мария Блохина

Наутро. 11 ноября

Голосование на выборах
Голосование на выборах
kremlin.ru

 

Депутаты от ЛДПР Василий Власов и Борис Чернышов подготовили законопроект, который предусматривает снижение возрастного ценза для голосования на выборах с 18 до 16 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, эта мера предлагается в целях вовлечения в избирательный процесс молодежи, повышения явки на выборах всех уровней. Также авторы документа предполагают, что таким образом можно укрепить легитимность избирательного процесса. Депутаты уверены, что молодежь России хочет быть активной частью избирательной системы государства, и это даст им такую возможность.

«Представляется, что снижение возрастной планки поднимет и качество российского парламентаризма, так как молодежь имеет больше доступа к источникам информации: блоги, социальные сети и сайты, где они могут обсуждать кандидатов и узнавать о них различные факты», говорится в пояснительной записке к документу. Кроме того, подобная практика действует, например, на Кубе, в Бразилии и Никарагуа, на референдуме о независимости Шотландии тоже голосовали граждане в возрасте 16 лет и старше. В Иране и на Кипре молодежь может голосовать уже с 15 лет.

В правительстве и Госдуме идею ЛДПР не поддержали. Там считают, что до 18 лет у подростков недостаточно самостоятельности и понимания политической ситуации. Правительство ссылается на конвенцию ООН о правах ребенка, согласно которой человек до достижения 18 лет считается ребенком. «Закрепление в законодательстве РФ о выборах и референдумах 18 лет как минимального возраста, по достижении которого допускается участие в предусмотренных законом избирательных действиях, обусловлено предназначением выборов как способа формирования органов публичной власти, что, в свою очередь, требует наличия у лиц, участвующих в избирательных действиях, определенного уровня самостоятельности, зрелости и понимания основных положений законодательства о выборах, которые наступают по достижении совершеннолетия. На основании изложенного правительство РФ не поддерживает представленный законопроект», приводит агентство заключение кабмина.

Заведующая лабораторией политических исследований НИУ ВШЭ Валерия Касамара : «ЛДПР у нас вообще с начала политического сезона очень активна, начиная с предложения переименовать Ленинский проспект в Шоссе Ивана Грозного, и заканчивая идеей понизить возрастной порог для голосования. На самом деле, это ни коим образом не поможет в решении такой серьезной проблемы, как аполитичность, потому что люди что в 18 лет не доходят до избирательных участков, точно так же они и в 16 лет не дойдут. Поэтому решать эту проблему, мне кажется, надо иначе.

Я совершенно согласна с тем, что надо заботиться о воспитании будущего избирателя, а если точнее, то ответственного гражданина, начиная со школьной скамьи. Вот только делать это надо не путем понижения возраста, призывая 16-летних приходить голосовать, а просто воспитывать в нем гражданина.

Когда люди достигают 18 лет, у них не сформировано чувство ответственности за принятие тех или иных политических решений. Они готовы переложить эти решения на кого угодно, но только не на себя, либо просто заявляют о том, что их голос ничего не решает. А для того, чтобы у человека поменять представление о том, решает его голос что-то или нет, и может ли он позволить кому-то другому принимать за себя решения, этому надо учить еще в школе. Поэтому скорее бы речь шла о том, что надо несколько дополнять такой предмет, как обществознание, либо вводить какие-то дополнительные дисциплины и практики, в рамках которой он бы понимал, что он еще и принимает время от времени политически значимые решения», — считает Валерия Касамара.

По ее мнению, нет смысла менять возрастной ценз голосования ни в сторону понижения, ни в сторону повышения, так как есть другой способ добиться повышения явки. «Мне здесь ближе всего точка зрения, которая предполагает административную ответственность за то, что человек не пришел на избирательный участок. Я считаю, что если не удается воспитывать с помощью информационно-просветительской работы, значит надо, как в Австралии, вводить штраф за то, что ты не пришел и не проголосовал», — заключила эксперт ВШЭ.

Профессор кафедры политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС, доктор политических наук Лидия Тимофеева уверена, что понижение возраста не сыграет большой роли: «Дело в том, что если человек изначально подготовлен к общественно-политической деятельности, то есть участвует в молодежных движениях, общественных организациях, интересуется политикой, и для этого в общем-то проводится государственная политика, то тогда, наверное, есть смысл. Но когда мы видим, что нет такого проекта, который бы воспитывал молодежь с самого раннего возраста в каких-то общественно-политических позициях, взглядах и так далее.

Я сужу по студентам, и вижу, что даже студенты политологи, которым уже 20 лет, не готовы прийти на выборы. Дело не в понижении возраста, а в изменении всей молодежной политики в стране. Необходимо развивать общественно-политическую активность молодежи, привлекать ее к общественной работе, к каким-то патриотическим акциям. Должна быть постоянная государственная политика по воспитанию молодежи патриотичной и общественно-активной. Тогда они придут голосовать, понимая, что они могут изменить, и на собственном опыте поймут, что это действенно», —считает Лидия Тимофеева.

Напомним, что два года назад другой депутат от ЛДПР Алексей Диденко уже предлагал снизить возрастной порог для голосования до 16 лет. Тогда он объяснял такую необходимость тем, что молодым людям необходимо предоставить больше политических свобод и прав, иначе они будут участвовать в политической жизни с помощью уличных протестов. В том же законопроекте предлагалось разрешить подросткам с 16 лет участвовать в предвыборной агитации и выступать в качестве наблюдателей за работой избиркомов. Но в тот раз инициатива так же не нашла поддержки.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Флаги Украины и ЕС
СБУ заявила о планах России расшатать ситуацию в день саммита Украина-ЕС
На заседании Госдумы
Дума приняла закон о выплате пенсионерам 5 тысяч рублей
Александр Захарченко
Захарченко назвал имя еще одного организатора убийства Моторолы
Флаги РФ и США
Трамп не запланировал встреч с представителями российских властей
Ильдар Дадин
ФСИН сообщила об отказе Дадина проверяться на полиграфе
16:31 Звезду на шпиле в Воронеже превратили в героя «Губки Боба»
16:27 Путин отметил стабилизацию в экономике РФ
16:23 В мозге крыс обнаружен «центр щекотки»
16:22 Четверо бывших депутатов Госдумы отказались от компенсации
16:03 Российским военнослужащим сократят количество одежды

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Клавдия Боярских
Почтовая марка с портретом Клавдии Боярских
11 ноября 1939 года родилась легендарная лыжница Клавдия Боярских
16:02 ОПЕК немного ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2017 году
15:55 ФСИН сообщила об отказе Дадина проверяться на полиграфе
15:42 В Лейпциге загорелся самый большой в мире самолет
15:39 Саакашвили анонсировал создание новой политической силы на Украине
15:18 СМИ сообщили об отъезде соратников Шакро Молодого из России
15:09 Команда Трампа решила выйти из торгового соглашения с Азиатско-Тихоокеанским регионом
15:07 Дума перенесла Саратовскую область в другой часовой пояс
15:01 Умер гендиректор «eBay Россия» Владимир Долгов
14:50 СБУ заявила о планах России расшатать ситуацию в день саммита Украина — ЕС
14:47 СМИ сообщили о ликвидации в Афганистане ключевых командиров «Талибана»
14:40 Сын иркутского депутата расстрелял школьников из травмата
14:13 Саакашвили рассказал о предложенном ему посте премьера
14:09 Главред Science предупредил американцев о Хрустальной ночи
14:05 Резидент «Сколково» учит школьников безопасности в интернете
14:00 Российский пловец дисквалифицирован на восемь лет
13:43 Торги на Московской бирже ненадолго остановились из-за неполадок
13:41 СМИ допустили депортацию Джигурды из России
13:32 КС принял жалобу Минюста на выплату компенсации акционерам ЮКОСа
13:22 В МИДе РФ обвинили США в размытии понятия терроризма
13:09 Жертвами непогоды в московском регионе стали два человека
12:59 Самыми угоняемыми автомобилями в Москве признаны «японки»
12:52 Песков назвал российско-американские отношения жертвой пропаганды
12:50 80% опрошенных россиян отказались бастовать
12:38 Цукерберг стал бизнесменом года по версии журнала Fortune
12:19 Гуриев назвал «майские указы» Путина главным экономическим рецептом РФ
12:09 ФСБ задержала организаторов незаконного пересечения границы РФ иностранцами
11:59 Джон Керри приехал в Антарктику
11:54 Дума приняла закон о выплате пенсионерам 5 тысяч рублей
11:44 В Госдуме решили увеличить госфинансирование парламентских партий
11:37 Morgan Stanley оценил шансы отмены санкций против РФ после победы Трампа
11:27 МИД РФ отреагировал на приказ Обамы ликвидировать лидеров «Джебхат ан-Нусры»
11:13 Задержан подозреваемый по делу об обрушении кровли в Екатеринбурге
11:10 Китай стал главным покупателем российских продуктов
10:56 Около 2 млн человек подписали петицию за голосование за Клинтон
10:38 Захарченко назвал имя еще одного организатора убийства Моторолы
10:37 ЦБ разработал стандарт для борьбы с финансовым хакерством
10:24 Трамп не запланировал встреч с представителями российских властей
10:10 Акции протеста против избрания Трампа в США переросли в массовые беспорядки
10:05 «Хабаровских живодерок» взяли под стражу
09:57 Дочь Тимченко стала совладелицей СОГАЗа
09:42 Порошенко извинился перед Лукашенко за инцидент с самолетом «Белавиа»
09:36 Парламент Франции начал процесс импичмента Олланда
09:23 СК завел еще три дела в отношении «хабаровских живодерок»
09:20 Глава Минобороны ФРГ призвала Трампа поддержать НАТО и быть жестким с Россией
08:50 Сбербанк подтвердил DDoS-атаку на свои серверы
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.