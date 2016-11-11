Миллиардер Дональд Трамп, представитель Республиканской партии, победил на президентских выборах в США. Он получив больше голосов выборщиков, чем бывший госсекретарь США, представитель Демократической партии Хиллари Клинтон, хотя за нее проголосовали больше избирателей.

Президент и вице-президент в США избираются путем двухступенчатых выборов: сначала голосуют избиратели, затем, спустя 40 дней, – Коллегия выборщиков, в которую входят представители от каждого штата. Число выборщиков от разных штатов неодинаково (оно равно числу представителей штата в Конгрессе), но все выборщики от одного штата поддерживают одного и того же кандидата.

Результаты голосования в штатах, которые располагают большим, нежели другие, числом выборщиков, принципиально важны для кандидатов. И, в конечном итоге, именно выборщики определяют победителя. Приводим сведения о том, как голосовали в Соединенных Штатах на президентских выборах в ХХ-ХХI веках.

В 1900 году кандидат от республиканцев Уильям Мак-Кинли, к тому моменту уже четыре года занимавший президентское кресло, вновь опередил своего прежнего соперника по выборам, демократа Уильяма Дженнингса Брайана. За Мак-Кинли тогда проголосовали 7 228 864 человек (51,6 % избирателей) и 292 выборщика, за Брайана – 6 370 932 (45,5 %) избирателей, но только 115 выборщиков.

Кампания 1900 года была примечательна тем, что именно в ходе нее стал широко известен Теодор Рузвельт, агитировавший за республиканцев. Поэтому когда в 1901 году Мак-Кинли был убит (его смертельно ранил анархист Леон Чолгош), именно Рузвельт, занимавший пост вице-президента, стал президентом от демократов.

На выборах 1904 года, четыре года спустя, за Рузвельта проголосовали 7 630 457 (56,4 %) избирателей и 336 выборщиков. За его соперника, демократа Энтони Брукса Паркера, отдали голоса 5 083 880 избирателей (37,6 %) и 140 выборщиков.

В 1908 году на выборах победил представитель Республиканской партии Уильям Тафт: за него проголосовали 7 678 395 избирателей (51,6 % от общего их числа) и 321 выборщиков. За Уильяма Брайана, в третий раз выдвигавшегося от Демократической партии, отдали голоса 6 408 984 избирателей (43,0 %) 162 выборщика.

В 1912 году президентом стал Вудро Вильсон: его выдвинула Демократическая партия и за него проголосовали 6 296 284 (41,8 %) избирателей и 435 выборщиков. Теодор Рузвельт стал его ближайшим соперником: первоначально, желая следовать традиции, установившейся после Джорджа Вашингтона, он не хотел выдвигаться на третий срок и предложил республиканцам кандидатуру своего друга Уильяма Тафта. Однако в ходе избирательной кампании они серьезно разошлись во взглядах, и так как Республиканская партия поддерживала Тафта, Рузвельт создал новую партию, получившую название Прогрессивной. В итоге за Рузвельта отдали голоса 4 122 721 (27,4 %) избирателей, но только 88 выборщиков. За республиканца Тафта проголосовали 3 486 242 (23,2 %) избирателей и всего 8 выборщиков.

На выборах 1916 года вновь победил демократ Вудро Вильсон, набравший 9 126 868 голосов избирателей (49,2 %) и 277 голосов выборщиков. Его соперник Чарльз Хьюз от Республиканской партии набрал 8 548 728 голосов избирателей (46,1 %) и 254 голоса выборщиков. Однако к концу второго срока Вильсона экономический бум в США стал

На выборах 1920 года победа досталась Уоррену Гардингу, представителю Республиканской партии. Он получил 16 144 093 голосов избирателей (60,3 %) и 404 голоса выборщиков. Его соперник от демократов Джеймс Кокс набрал 9 139 661 голосов избирателей (34,1 %) и получил 127 голосов выборщиков. К положительному результату для демократов можно отнести лишь то, что в ходе избирательной кампании стал широко известен претендовавший на кресло вице-президента при президенте Коксе Франклина Делано Рузвельт. Этого не произошло, так как Кокс потерпел поражение.

В 1923 году Уоррен Гардинг умер, и президентом стал тогдашний вице-президент Кэлвин Кулидж.

На выборах 1924 года республиканец Кулидж легко победил, набрав 15 723 789 голосов избирателей (54,0 %) и 382 голоса выборщиков. Джон Уильям Дэвис, кандидат от Демократической партии, набрал 8 386 242 голосов избирателей (28,8 % от общего их числа) и 136 голосов выборщиков. Еще один кандидат, Роберт Лафоллет от Прогрессивной партии, получил 4 831 706 голоса избирателей (16,6 %) и 13 голосов выборщиков.

В 1928 году президентом был избран Герберт Гувер, которого выдвинула Республиканская партия. Он набрал 21 427 123 голоса избирателей (58,2 %) и 444 голоса выборщиков. Его ближайший конкурент, Альфред Смит от Демократической партии, набрал 15 015 464 голосов избирателей (40,8 %), но только 87 голосов выборщиков. Однако именно при Гувере, одержавшем столь убедительную победу, произошел обвал биржи и началась Великая депрессия. Еще до конца президентского срока Гувера начали обвинять в неспособности противостоять экономическому спаду.

Поэтому в 1932 году на выборах победил демократ Франклин Рузвельт, набравший 22 821 277 голосов избирателей (за него проголосовали 57,4 % от общего числа имеющих право голоса) и 472 голоса выборщиков. Герберт Гувер, вновь выдвигавшийся от Республиканской партии, набрал 15 761 254 голосов (39,7 %), но получил только 59 голосов выборщиков. Интересно, что в результате Демократическая партия переломила тенденцию, просуществовавшую 72 года: она стала контролировать Сенат и американскую политику в целом, получив большинство в Палате представителей.

В 1936 году выборы прошли триумфально для Рузвельта: снова выдвинутый Демократической партией, он набрал 27 752 648 голосов избирателей (а это составило 60,8 % от общего их числа) и 523 голосов выборщиков. Впервые в истории перевес был столь значительным: Альфред Моссман Лэндон, кандидат от Республиканской партии, наьрал 16 681 862 голосов избирателей (36,5 %) и лишь 8 голосов выборщиков.

В 1940 году демократ Рузвельт, вопреки традиции, выдвинулся на третий срок. И выиграл эти выборы, набрав 27 313 945 голосов избирателей (54,7 % от общего их числа) и 449 голосов выборщиков, несмотря на то, что само его решение выдвигаться стало предметом горячих споров. Отчасти его победу потом объясняли тем, что Уэнделл Льюис Уилки, кандидат от Республиканскрй партии, был не слишком известен избирателям. Тем не менее, за Уилки в итоге проголосовали 22 347 744 избирателей (44,8 %) и 82 выборщика.

В 1944 году Рузвельт оставался популярным. На президентских выборах на этот раз за него как кандидата от демократов проголосовали 25 612 916 избирателей (53,4 %) и 432 выборщиков. Томас Эдмунд Дьюи, которого выдвинула Республиканская партия, набрал 22 017 929 голосов избирателей (45,9 %) и 99 голосов выборщиков. Таким образом, Рузвельт был избран на четвертый президентский срок, и на этот раз его право баллотироваться уже не оспаривали.

На выборах 1948 года победил кандидат от Демократической партии Гарри Трумэн: его поддержали 24 179 347 избирателей (49,6 %) и 303 выборщика. Его ближайшего конкурента, Томаса Эдмунда Дьюи, вновь выдвинутого республиканцами, посчитали достойным руководить страной 21 991 292 избирателя (45,1 %) и 189 выборщиков. Еще один кандидат, Стром Тэрмонд, от так называемых «диксикратов» (название партии образовано от Dixie – обозначение Юга США и Democrats, демократов, официально же партия называлась Демократической партией прав штатов), получил 1 175 930 голоса избирателей (2,4 %) и 39 голосов выборщиков.

Выборы-1948. Красным обозначены штаты, поддержавшие республиканцев, синим — демократов, оранжевым — диксикратов Wikimedia Commons

Выборы 1952 года привели к победе Дуайта Дэвида Эйзенхауэра, представителя Республиканской партии. За него проголосовали 34 075 529 избирателей (55,2 %) и 442 выборщика. Его соперник Эдлай Стивенсон (Демократическая партия) получил 27 375 090 голосов избирателей (44,3 % от общего их числа) и 89 голосов выборщиков. Так завершился продолжавшийся 20 лет период правления демократов.

В 1956 году президентом США вновь был избран республиканец Эйзенхауэр: он получил 35 579 180 голосов избирателей (57,4 %) и 457 голосов выборщиков. Эдлай Стивенсон, вновь выдвинутый демократами, вновь проиграл: за него высказались 26 028 028 избирателей (42,0 %) и только 73 выборщика. Еще один выборщик, непонятно зачем, отдал свой голос не как остальные представители его штата, а за Уолтера Джонса, демократа, судьи из родного города этого выборщика.

В 1960 году выборы выиграл демократ Джон Фицджеральд Кеннеди, причем из-за неразберихи в голосовании в штате Алабама нельзя даже сказать, каким был его перевес в голосах избирателей над соперником. По официальным данным, за Кеннеди проголосовали 34 220 984 избирателей (49,7 % от общего их числа) и 303 выборщика. За Ричарда Милхауза Никсона, представителя Республиканской партии, отдали голоса 34 108 157 избирателя (49,5 %) и 219 выборщиков. Еще 15 выборщиков проголосовали за Гарри Флада Бёрда, которого вообще не было бюллетенях.

В 1964 году главой государства был избран Линдон Бэйнс Джонсон (Демократическая партия): он набрал 43 127 041 голосов избирателей (что составило 61,1 % от общего их числа) и получил 486 голосов выборщиков. Барри Моррис Голдуотер (Республиканская партия) набрал 27 175 754 голосов избирателей (38,5 %) и получил 52 голоса выборщиков.

В 1968 году президентом был избран Ричард Никсон, выдвинутый республиканцами. За него проголосовали 31 783 783 (или 43,4 %) избирателей и 301 выборщик. За Хьюберта Хамфри, демократа, отдали голоса 31 271 839 избирателей (42,7 %), но куда меньше выборщиков – только 191. За Джорджа Уоллеса от Американской независимой партии проголосовали 9 901 118 избирателей (13,5 % от общего их числа) и 46 выборщиков.

В 1972 году президентские выборы вновь выиграл республиканец Никсон, за которого проголосовали 47 168 710 избирателей (или 60,67 % от общего их числа) и 520 выборщиков. Его ближайший соперник, Джордж Макговерн (Демократическая партия) набрал 29 173 222 голоса избирателей (37,52 %) и лишь 17 голосов выборщиков. Еще один выборщик, вопреки своему обещании голосовать за Никсона, отдал голос за кандидата от Либертарианской партии Джона Хосперса, который набрал лишь 3 674 голоса избирателей (меньше 0,1%).

В 1976 году на выборах победил Джимми Картер (Демократическая партия), набравший 40 831 881 голос избирателей (50,1 %) и 297 голосов выборщиков. Его соперник Джеральд Форд (Республиканская партия) получил 39 148 634 голоса избирателей (что составило 48,0 % от общего их числа) и 240 голосов выборщиков. Еще один выборщик отдал свой голос за Рональда Рейгана, который, и Форд, хотел выдвигаться от Республиканской партии. Однако на съезде партии решено было выдвигать от нее именно Форда. В итоге Рейган во время избирательной кампании фактически не поддерживал кандидата от республиканцев.

В 1980 году Рейган все-таки был выдвинут республиканцами и еще в самом начале кампании считался фаворитом. В итоге он и победил, набрав 43 903 230 голосов избирателей (50,75 %) и 489 голосов выборщиков. Джимми Картер, выдвигавшийся на второй срок от демократов, получил 35 480 115 голосов избирателей (41,01 %) и лишь 49 голосов выборщиков.

Республиканец Рейган выиграл и выборы 1984 года, получив 54 455 472 голосов избирателей (58,8 % от общего числа избирателей) и 525 голосов выборщиков. Его победу политологи объясняли начавшимся экономическим подъемом в стране. Уолтер Мондейл от демократов набрал 37 577 352 голосов избирателей (40,6 %) и только 13 голосов выборщиков. Примечательных в кампании были два обстоятельства: Рейган проиграл Мондейлу только в родном штате Мондейла Миннесоте и в округе Колумбия; на главную политическую сцену впервые вышел Джордж Буш-старший, избранный вице-президентом.

Выборы 1988 года выиграл Джордж Буш, которого Республиканская партия выдвинула своим кандидатом (в силу принятой 22-й поправки к Конституции выдвигаться на третий президентский срок граждане США больше не могли). Буш набрал 48 886 597 голосов избирателей (53,4 %) и 426 голосов выборщиков. Майкл Дукакис от демократов получил 41 809 476 голосов избирателей (45,6 %) и 111 голосов выборщиков. Еще один голос как кандидат в президенты получил демократ Ллойд Бентсен: на деле он является кандидатом в вице-президенты и шел вместе с Дукакисом, но один из выборщиков намеренно проголосовал наоборот, отметив Бентсена как кандидата в президенты, а Дукакиса как его заместителя – в знак протеста против самой системы выборщиков, как объясняли потом.

В 1992 году победителем выборов стал демократ Билл Клинтон, с 44 909 806 голосами избирателей (43,0 %) и 370 голосами выборщиков обогнавший Буш-старшего, вновь выдвигавшегося от республиканцев. Буш тогда набрал 39 104 550 голосов избирателей (37,4 % от общего их числа) и 168 голосов выборщиков. Политологи утверждают, что он проиграл из-за того, что в выборах принял участие независимый кандидат Росс Перо, отобравший у Буша голоса избирателей.

В 1996 году демократ Билл Клинтон вновь победил, получив 47 400 125 голосов избирателей (49,2 % от общего их числа) и 379 голосов выборщиков. Роберт Доул, его главный соперник, кандидат от республиканцев, набрал 39 198 755 голосов избирателей (40,7 %) и 159 голосов выборщиков. Росс Перо, кстати, опять пошел на выборы – и снова с программой, близкой к программе республиканцев, чем повысил шансы демократов на победу.

В 2000 году к власти пришел Джордж Буш-младший, представитель республиканской партии. Он набрал 50 460 110 голосов избирателей (47,9%) и 271 голос выборщиков. Альберт Гор, выдвигавшийся от демократов, набрал даже больше голосов избирателей: 51 003 926 (48,4%). Однако за него проголосовали 266 выборщиков, так что выборы он проиграл. Один выборщик, которому поручалось голосовать за Гора, воздержался – в знак протеста против недостаточного представительства ее территории (округ Колумбия) в Коллегии выборщиков. Само же решение о результатах выборов принималось в Верховном суде США – пятью голосами против четырех решено было прекратить пересчет голосов в штате Флорида, где число голосов за Буша и Гора было примерно равным и где от штата могли голосовать 25 выборщиков, что, по сути, и решало исход.

В 2004 году Буш-младший вновь был избран президентом. Он по-прежнему представлял Республиканскую партию; на этот раз его поддержали 62 040 610 избирателей (50,73 %) и 286 выборщиков. Джон Керри, кандидат от демократов, набрал 59 028 444 голоса избирателей

(48,27 % от общего их числа) и 251 голос выборщиков. Еще один голос выборщика (от штата Миннесота) получил Джон Эдвардс, представитель той же Демократической партии, хотя избиратели штата выбрали Керри.

В 2008 году на выборах победил демократ Барак Обама. Он стал первым афроамериканцем в истории США, занявший пост президента. Обама получил 69 498 516 голосов избирателей (52,93 %) и 365 голосов выборщиков. Республиканец Джон Маккейн набрал 59 948 323 голоса избирателей (45,65 %) и 173 голоса выборщиков. Кстати говоря, от республиканцев на стадии праймериз также выдвигался один не белый кандидат – Элан Кис из штата Мэриленд. Но он снял свою кандидатуру.

В 2012 году представитель Демократической партии Барак Обама был переизбран президентом, несмотря на опасения американцев по поводу состояния экономики, о которых писали социологи. За его второй срок на посту главы государства проголосовали 65 915 796 избирателей (51,06 % от общего их числа) и 332 выборщиков. Его соперник Митт Ромни, демократ, набрал 60 933 500 голосов избирателей (47,20 %) и 206 голосов выборщиков.

Наконец, в 2016 году Дональд Трамп, представитель Республиканской партии, победил на выборах, набрав меньше голосов избирателей, чем его соперница, демократ Хиллари Клинтон. За Трампа проголосовали 59 844 415 избирателей (47,5% от общего числа), но 290 выборщиков. Тогда как за Клинтон, жену Билла Клинтона, отдали голоса 60 157 460 (47,7% от общего их числа) и только 232 выборщика.

После объявления результатов выборов в ряде американских городов прошли протесты сторонников Клинтон.

Таким образом, с 1900 года наибольшее число голосов выборщиков получили: Рональд Рейган в 1984 году (525 голосов выборщиков), Франклин Рузвельт в 1936 году (523 голоса выборщиков) и Дуайт Эйзенхауэр в 1956 году (475 голосов выборщиков). Меньше всего голосов выборщиков получили Уильям Тафт в 1912 году (8 голосов выборщиков), Альфред Моссман Лэндон в 1936 году (тоже 8 голосов выборщиков) и Уолтер Мондейл в 1984 году (12 голосов выборщиков). Правда, Коллегия выборщиков постепенно росла, так что наибольшая доля выборщиков у кандидатов (процент от общего их числа, которое было в Коллегии то конкретное время) распределилась чуть иначе.

Лидерами же по набранной доле голосов избирателей стали Франклин Рузвельт в 1936 году (60,8 % избирателей), Уоррен Гардинг в 1920 году (60,3 % избирателей), Рональд Рейган в 1984 году (58,8 % избирателей). Аутсайдерами по этому показателю были Уильям Тафт в 1912 году (23,2 % избирателей), Альфред Моссман Лэндон в 1936 году (36,5 %) и Энтони Брукс Паркер в 1904 году (37,6 %).