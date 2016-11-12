Новый анализ параметров скелета, найденного еще в 1940 году, позволяет предположить, что он принадлежал таинственно пропавшей летчице Амелии Эрхарт.

Студентка Амелия Эрхарт увлеклась авиацией, попав в декабре 1920 года на авиавыставку в Калифорнии. Уже спустя месяц она стала учиться на пилота. Хотя, чтобы оплатить свое хобби, ей приходилось постоянно искать новую работу, она продолжала упорно тренироваться и изучать теорию. В октябре 1922 года Эрхарт устанавливает свой первый рекорд высоты среди пилотов-женщин. 16 мая 1923 года она получает официальную лицензию пилота от Международной авиационной федерации, став шестнадцатой женщиной среди признанных пилотов. Эрхарт поселяется в Бостоне, работает преподавателем английского языка для детей иммигрантов, а все свободное время уделяет летным тренировкам.

В мае 1927 года Чарльз Линдберг первым в одиночку перелетел Атлантический океан. Вскоре после этого ряд предпринимателей решили финансировать трансатлантический перелет с участием женщины-пилота. Для этого проекта выбрали Амелию Эрхарт. Полет из Ньюфаундленда в Англию состоялся в июне 1928 года. Эрхарт была раздосадована, так как управлять самолетом ей почти не давали. «Меня просто везли, как мешок с картошкой!», - говорила она. Тем не менее, слава первой женщины, совершившей трансатлантический перелет, помогла ей. Эрхарт много писала и выступала с лекциями о будущем авиации, участвовала в создании международной организации «Девяносто девять», куда вошли пилоты-женщины. В ноябре 1929 года в Калифорнии она мировой рекорд скорости на самолете «Локхид-Вега».

Амелия Эрхарт в 1936 году

Эрхарт мечтала о самостоятельном полете через Атлантику. Удалось ей это сделать в мае 1932 года. За прошедшие с перелета Линдберга пять лет более десятка летчиков попытались повторить его подвиг, но никому не удавалась этого сделать. Амелия Эрхарт стала второй после Линдберга, что принесло ей всемирную славу. В том же году она стала первой женщиной-пилотом, пересекшей США от побережья до побережья без промежуточной посадки (Лос-Анджелес – Ньюарк, за 19 часов 7 минут 56 секунд).

В 1933 году она повторяет одиночный трансатлантический перелет, а в 1935 первой из летчиков совершает полет с Гавайских островов в Калифорнию. Так как при попытках такого перелета ранее погибло много пилотов, одиночные полеты по этому маршруту были запрещены, но Эрхарт добилась, чтобы ей позволили попытаться. Затем она совершила дальние полеты Лос-Анджелес – Мехико и Мехико – Нью-Йорк, установив рекордное для этих маршрутов время. При этом она стала первым летчиком, перелетевшим Мексиканский залив по прямой, а не следуя вдоль береговой линии, как ее предшественники.

Новым грандиозным планом Амелии Эрхарт стал кругосветный перелет по маршруту, который был бы максимально близким к экватору. Для этой цели она получила самолет «Локхид-Электра» L-10E. Маршрут был разбит на 31 отдельный этапов, примерно на день полета каждый. Амелия Эрхарт и штурман Фредерик Нунан стартовали из Окленда в Калифорнии 20 мая 1937 года. Они благополучно перелетели через Атлантику, Индию, Бирму, Сингапур, остров Тимор, австралийский город Дарвин и, наконец, 29 июня достигли города Лаэ на северо-восточном побережье Новой Гвинеи. Позади были 35 тысяч километров. Впереди всего 11 тысяч, но над водами Тихого океана. Из Лаэ нужно было достичь небольшого острова Хауленд, где специально для Эрхарт была построена посадочная полоса (2556 морских миль, самый протяженный этап всего путешествия). С острова Хауленд предстоял перелет в Гонолулу (1900 морских миль), а из Гонолулу в Окленд (2400 морских миль).

Амелия Эрхарт в кабине «Локхид-Электры»

2 июля 1937 года, в полночь по Гринвичу, Эрхарт и Нунан вылетели из Лаэ. Связь с ними должен был поддерживать по радио сторожевой корабль береговой охраны «Итаска», стоявший у Хауленда. Сообщения с самолета были получены в 2:45, 5:00, 6:14 и 6:45, ответных радиограмм с острова Эрхарт, по-видимому, не могла принять. В 6:45 Эрхарт говорила, что по ее оценке, она находится в 100 милях от острова. В 7:42 Эрхарт радировала: «Мы должны быть над вами, но мы вас не видим. Кончается топливо. Не смогли связаться с вами по радио. Мы летим на высоте 1000 футов [305 метров]». В 7:58 она вновь сообщила, что не может получить голосовые сообщения по радио, и попросила передать ей сигналы азбукой Морзе. Их на самолете получили, но Эрхарт и Нунан так и не сумели установить нужное направление.

Последняя радиограмма была получена в 8:43: «Мы находимся на линии 157 – 337. Мы будем повторять это сообщение. Мы будем повторять это на 6210 килогерц. Ждите». Чтобы дать визуальный ориентир на остров, на корабле «Итаска» пустили дымовой сигнал, но и это не помогло. Возможно, причина была в многочисленных облаках в районе острова Хауленд. Их тени на поверхности океана при взгляде из кабины самолета были почти неотличимы от небольшого плоского острова.

Маршрут полета и линия 157 – 337

Когда на Хауленде поняли, что у Эрхарт и Нунана кончилось топливо, флот США приступил к поискам. В них были задействованы десять кораблей и 65 самолетов. В течение двух недель корабли патрулировали океан, были осмотрены десятки необитаемых островов, но никаких следов самолета и экипажа так и не нашли. После окончания официальных поисков муж Амелии Эрхарт Джордж Палмер Путнам организовал поисковые работы на собственные средства, но тоже безуспешно. 5 января 1939 года Эрхарт и Нунан были признаны погибшими.

Вокруг таинственного исчезновения Амелии Эрхарт возникло немало мифов. В их гибели винили японцев. Хотя Вторая мировая еще не началась, отношения в тихоокеанском регионе были напряженными, и японцы ревностно пресекали попытки проникновения на контролируемые ими острова. Вскоре после исчезновения Эрхарт в США распространился слух, что их полет был разведовательной миссией. Популярности этого мифа способствовал художественный фильм 1943 года «Полет свободы» с подобным сюжетом.

Согласно другому слуху, попавшая в японский плен Амелия Эрхарт была вынуждена во время вести пропагандистские передачи японского радио предназначенные для американских солдат. В армии США женщин-дикторов из этих передач называли общим именем Токио Роуз. Джордж Путнам решил проверить этот слух и прослушал множество записей «Токио Роуз», но не узнал там голоса своей жены.

В 1966 году была издана книга, авторы которой утверждали, что самолет Эрхарт разбился на острове Сайпан, в архипелаге Марианские острова, которым тогда владели японцы. Летчики, якобы, были захвачены по подозрению в шпионаже, а позже убиты. В 1993 году в книге мемуаров одного летчика утверждалось даже, что самолет Эрхарт был сбит японцами. В 1990 году телекомпания NBC показала интервью с жительницей острова Сайпан, которая якобы была свидетельницей казни Эрхарт и Нунана японскими солдатами. Но никаких материальных свидетельств нахождения летчиков на Сайпане обнаружить не удалось. Сторонники «японской версии» предъявляли фотографии Эрхарт, якобы сделанные на Сайпане, но эксперты каждый раз определяли, что эти снимки или были сделаны до полета 1937 года в других местах, или же просто поддельные. Проверили и слух, что летчики похоронены на острове Тиниан, в восьми километрах от Сайпана. Археологическая экспедиция 2004 года вообще не обнаружила в предполагаемой могиле человеческих останков.

Большое внимание привлекла конспирологическая теория, что Амелия Эрхарт выжила, вернулась в США, где поселилась в Нью-Джерси, сменив имя на Ирен Крэгмайл Болам. Началось все с того, что майор авиации Джозеф Жерве, встретившись в 1965 году с Ирен Болэм, счел, что видит перед собой постаревшую Амелию Эрхарт, которую ему случалось встречать в 1930-х. Сама Ирен Болэм категорически отрицала, что она была Амелией Эрхарт, и в 1970 году подала в суд на издателя книги, где излагалась эта версия, добившись, чтобы книгу отозвали из магазинов.

Ирэн Болэм (фотография примерно 1980 года)

Историки не относятся к этой теории серьезно. Жизнь Ирен Болэм (урожденной О’Кроули) до 1937 года слишком хорошо задокументирована. К тому же в 1990-х годах по предложению National Geographic профессиональный судебно-медицинский эксперт сопоставил многочисленные фотографии обеих женщин и указал на значительные различия между ними. Тем не менее, сторонники теории существуют до сих пор. Последняя книга на эту тему Amelia Earhart: Beyond the Grave вышла в январе 2016 года. Ее автор Уильям Джеймсон специализируется на теориях о тайной жизни знаменитостей после официальной смерти, аналогичные труды он посвятил убийце Линкольна Джону Уилксу Буту и известным преступникам Билли Киду и Батчу Кэссиди. Умершая в 1982 году Ирен Болэм уже не может воспрепятствовать появлению этих трудов.

Наконец, наиболее вероятной кажется версия, что Эрхарт и Нунан после того, как не смогли найти остров Хауленд, решили лететь к югу в направлении архипелага Феникс. Двигаясь по линии 157 – 337, они могли достичь острова Гарднер (современное название Никумароро, принадлежат республике Кирибати). Поиски у этого острова велись сразу после исчезновения Эрхарт. Самолеты с авианосца «Колорадо» заметили на острове признаки давнего жилья, а также находившийся рядом с берегом затопленный грузовой пароход «Норвич-Сити», но не увидели ни следов самолета Эрхарт, ни людей. В октябре 1938 года года остров был исследован высадившимися туда людьми, но это тоже не принесло результатов.

В апреле 1940 года на острове был найден человеческий череп, но его захоронили до того, как об этом стало известно официальным лицам. В сентябре того же года на острове нашли скелет. Его переправили на Фиджи, где доктор Худлес из Центральной медицинской школы в Суве после осмотра пришел к заключению, что кости принадлежат мужчине ростом 5 фунтов 5 дьюмов [165 сантиметров]. После этого кости были захоронены, и сейчас их найти невозможно.

В 2007 году поисками на острове Никумароро занялась Международная группа по поиску исторических самолетов (The International Group for Historic Aircraft Recovery, TIGHAR). Они нашли подшипники, которые могли быть частью самолета, и язычок от застежки-молнии, который мог принадлежать одежде одного из пилотов, но для доказательств этого было мало. В 2012 году фотография рифа у берега Никумарора, сделанная в октябре 1937 года, была увеличена и, по мнению экспертов, «расплывчатый объект, торчащий из воды в нижнем левом углу фотографии» по форме может совпадать с распоркой и колесом шасси самолета «Локхид-Электра». В том же году экспедиция TIGHAR вновь отправилась на остров. На суше они нашли алюминиевую панель и кусок плексигласа, совпадающие с деталями «Локхид-Электры» и произведенные в 1930-е годы. Также нашли набойку каблука, которые по размеру и внешнему виду соответствуют обуви, бывшей на Амелии Эрхарт во время кругосветного перелета. Судя по фотографиям, такая обувь была на Амелии за десять дней до исчезновения. Но наиболее интересная находка была сделана в море при помощи гидролокатора. На глубине 9,8 метров рядом с затонувшим кораблем «Норвич-Сити» гидроакустическое исследование выявило аномалию, которая с довольно высокой вероятностью может быть обломками самолета.

Обратили сотрудники TIGHAR и к данным о скелете 1940 года. Они в 1998 году привлекли специалистов по физической антропологии Карена Бернса (Karen Burns) и Ричарда Янца (Richard Jantz) для анализа отчета доктора с Фиджи. В результате те пришли к выводу, что скелет принадлежал не низкорослому мужчине, а высокой женщине европеоидной расы.

Недавно Ричард Янц вновь вернулся к анализу костей. Он обратил внимание на соотношение длины плечевой и лучевой костей. В отчете доктора Худлеса сообщалось, что длина плечевой кости 32,4 сантиметра, а лучевой – 24,5 сантиметра. Отношение лучевой к плечевой кости равняется, таким образом, 0,756. По статистике, у женщин, родившиеся в конце XIX века (Амелия Эрхарт родилась в 1897 году) это отношение в среднем составляло 0,73. Следовательно, в данном случае рост должен быть несколько выше среднего.

Амелия Эрхарт

Ученый обратился к специалисту по судебно-медицинской визуализации Джефу Гликману (Jeff Glickman). Тот, просмотрев сохранившиеся фотографии Амелии Эрхарт, отобрал среди них те, где хорошо видны обнаженные руки летчицы. Проанализировав их, Гликман пришел к выводу, что соотношение лучевой и плечевой костей у Эрхарт было около 0,76, что хорошо согласуется с описанием скелета. Полный отчет Гликмана опубликован на сайте TIGHAR.

В 2017 году, когда исполнится 80 лет с последнего полета Амелии Эрхарт, TIGHAR планирует провести очередную экспедицию на остров Никумароро. Лаборатория подводных исследований Гавайского университета представит для нее две небольших подводных лодки. Возможно, со дна удастся поднять обломки самолета, которые окончательно убедят скептиков в том, что Эрхарт и Нунан погибли на этом острове.