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12 ноября 2016, 16:25
Дональд Трамп Россия рубль США экономика
Илья Карпюк

Трамп и рубль

Российская валюта, купюра пять тысяч рублей.
Российская валюта, купюра пять тысяч рублей.
Pixabay

В пятницу торги на Московской бирже, как и накануне, завершили крайне негативно для рубля. По итогам основной сессии доллар подорожал на 1,1 руб.. установив максимум с начала августа. Еще неделю назад за доллар давали на 2,4 рубля меньше. Курс евро по итогам недели вырос чуть меньше, на 1,1 рубль.

Характерно, что очередной обвал курса рубля совпал по времени с объявлением неожиданных для многих результатов президентских выборов в Соединенных Штатах: несмотря на то, что большинство аналитиков прогнозировали победу Хиллари Клинтон, выборы выиграл Дональд Трамп.

Судя по тому, что рынки достаточно нервно отреагировали на победу Трампа, даже крупные инвестиционные компании ожидали, что следующим президентом США станет Хиллари Клинтон. Но собственно на состояние российской экономики больше всего повлияли колебания цен на нефть. Трамп обещал прекратить препятствовать добыче нефти на федеральных землях, так что вполне вероятно, что в ближайшее время производство нефти и газа в США возрастет еще больше, что позволит экспортировать нефть и сжиженный природный газ (СПГ) в Европу и Азию. Что может стать источником проблем российской валюты.

Однако есть и другие факторы, которые могут влиять на российскую экономику. Например, аналитики посчитали, что политика Трампа приведет к росту инфляции в Соединенных Штатах и, соответственно, росту доходности облигаций. Это, в свою очередь, означает, что инвесторы смогут получать больший доход на рынках развитых стран и, вполне вероятно, выведут свои активы с рынков развивающихся стран, в том числе и России.

Между тем главный экономист «Ренессанс Капитала» в России и СНГ Олег Кузьмин в своей статье на РБК обращает внимание на то, что при устойчивой цене на нефть рубль также будет в целом не слишком сильно отклоняться от текущих значений. Например, на российскую валюту уже не оказывает давление необходимость расплачиваться по внешним долгам, если только в четвертом квартале 2014 года выплаты должны были превысить $30 млрд, то на весь 2017 год запланированы выплаты менее $25 млрд.

Учитывая, что с момента введения санкций именно выплата долга коммерческими компаниями была основной причина резкого роста оттока капитала, в ближайшее время он если не прекратится, то во всяком случает замедлится.

В тоже время,  на внутреннем рынке заимствований после подведения итогов президентских выборов в США ситуация ухудшилась, заявил, по данным РБК, замглавы Минфина Максим Орешкин. По его словам, сейчас рынок будет более аккуратно относиться к российским бумагам. «Исход выборов влияет не только на наши внешние заимствования, но и на внутренний рынок. Мы видим, что доходности по нашим внутренним десятилетним бумагам поднялись до 8,7–8,8% годовых. На самом деле ситуация здесь ухудшилась. Тот благоприятный период для размещения, который был с начала года, позади. Сейчас рынок будет немного более аккуратно относиться к предложению наших бумаг», — сказал Орешкин.

Еще одно последствие победы Трампа на выборах — резкий рост цен на медь. Для России, конечно, спрос на этот металл не так важен, но показательна сама реакция рынков. За неделю на Лондонской бирже металлов (LME) цена на медь выросла на 19%, на Нью-Йорскской товарной бирже цены на нефть выросли более чем на 20%. РБК обращает внимание на аналитическую записку Citigroup, в которой предполагается, что бурный рост цен на медь происходит из-за обещаний Дональда Трампа увеличить государственные инвестиции в инфраструктуру. Из промышленных металлов кроме меди растут цены на цинк и никель.

Тема: древнерусские тексты: берестяные грамоты и эпиграфика.

Среди поводов: https://ling.hse.ru/news/195890510.html

Но есть и результаты ежегодных раскопок берестяных грамот, результаты поиска и расшифровки эпиграфических надписей. Как кажется, хватит и на две программы.

 

Алексей Алексеевич Гиппиус — член-корреспондент РАН, доктор филологических наук, профессор Школы филологии Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, в.н.с. Лаборатории лингвосемиотических исследований Школы филологии Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, г.н.с. Института славяноведения РАН.

 

Родился в Москве 15.12.1963. Окончил в 1985 г. отделение русского языка и литературы филологического факультета МГУ, а в 1988 г. аспирантуру по кафедре русского языка (научный руководитель Б. А. Успенский). В 1996 г. защитил кандидатскую диссертацию «Лингво-текстологическое исследование Синодального списка Новгородской первой летописи». С 1988 по 1993 г. работал преподавателем кафедры русского языка филологического факультета МГУ. В 1993 г. перешел на работу в Отдел типологии и сравнительного языкознания Института славяноведения РАН, где, по совместительству, работает по настоящее время. С 2006 г. – сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ (уже не). В 2006 г. защитил докторскую диссертацию «История и структура оригинального древнерусского текста (XI-XIV в.): Комплексный анализ и реконструкция». В 2011 г. избран членом-корреспондентом РАН по Отделению историко-филологических наук.

Стипендиат Фонда Александра фон Гумбольдта (2000-2001).

 

Основные области научных интересов: язык и литература древней Руси, история древнерусского летописания, история и культура Древнего Новгорода, берестяные грамоты, эпиграфика, комплексное источниковедение. Ранние работы посвящены языковой ситуации древней Руси и грамматическим нормам ранней восточнославянской письменности. В кандидатской диссертации впервые применил методику текстологической реконструкции, опирающуюся на анализ языковой гетерогенности летописного текста. В дальнейшем использовал ее при исследовании Повести временных лет, сочинений Владимира Мономаха, в рамках комплексной реконструкции истории текстов. В работах по истории начального древнерусского летописания выступает сторонником стратификационного подхода, критически развивая идеи А. А. Шахматова. С начала 1990-х гг. участвует в коллективной работе по чтению и интерпретации берестяных грамотами в Новгородской археологической экспедиции; посвятил ряд работ просопографии берестяных грамот и их коммуникативной организации. Координатор работ по созданию вебсайта «Древнерусские берестяные грамоты» (www.gramoty.ru). С 2009 г. занимается исследованием и публикацией памятников древнерусской эпиграфики.

 

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