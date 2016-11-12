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12 ноября 2016, 18:10
Виталий Мутко Владимир Путин футбол ЧМ-2018

Вовремя и качественно

Посещение Путиным футбольного стадиона «Открытие Арена»
Посещение Путиным футбольного стадиона «Открытие Арена»
пресс-служба Кремля

Владимир Путин заявил, что стадионы к чемпионату мира по футболу будут построены в срок и качественно. Стройки, превратившиеся в «долгострои», вопросы качества почвы под объектами, судебные тяжбы с застройщиками и другие «подводные камни» не должны главный футбольное событие 2018 года.

«Что касается стадионов, хочу заверить: все будет сделано вовремя, в срок и качественно», — заявил президент в субботу во время встречи с рабочими завода «Автодизель» в Ярославле. «Где-то есть небольшие отставания от графика, но это носит временный технологический характер. Все будет сделано», — отметил президент.

Ранее президент поручил Минтрансу и главам Мордовии, Подмосковья и Калининградской областей принять меры по ликвидации допущенных отставаний при подготовке спортивной инфраструктуры к ЧМ-2018.

Не все так спокойно

На прошлой неделе вице-премьер правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что со строящимся в Санкт-Петербурге стадионом «Зенит-Арена» все хорошо. Завершение возведения этого стадиона, которое уже давно превратилось в «долгострой», запланировано на декабрь 2016 года. На нем должны пройти матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018.

«В целом стадион и его подготовка к завершению строительства идут по графику. Что касается поля, если не начинать его эксплуатировать — не найдешь проблему. Была штатная ситуация. Были выявлены недоработки, которые допущены при проектировании. Сейчас они будут устранены — есть план по их устранению и краткосрочный, и перспективный», — заявил Мутко, его слова приводит «Р-Спорт».

2 ноября появилась информация, что выкатное поле «Зенит-Арены» не соответствует требованиям ФИФА. Инспекторов не устроили показатели вибрации. До тех пор пока их не устранят, арена не сможет принять матчи под эгидой федерации. Добавим, что в администрации президента РФ в связи с этим заявили, что с проблемами «Зенит-арены» должны заниматься его собственники и строительные подрядчики.

«Подводные камни» на болоте

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявлял, что стадионы в Калининграде и Самаре являются самыми проблемными объектами ЧМ по футболу. Стадион в Калининграде, несмотря на предупреждения, строится на болотистом острове. Стадион в Самаре привлек внимание борцов с коррупцией из-за явно завышенных расходов на строительство. Для решения вопроса, кто продолжит строительство «Самара Арены» и как будет обеспечено финансирование понадобился личный визит Игоря Шувалова в регион.

На днях в Екатеринбурге управление ФСБ по Свердловской области заинтересовалось обстоятельствами демонтажа Центрального стадиона, который сейчас реконструируют для проведения игр чемпионата мира по футболу в 2018 году. Реконструкция представляет собой строительство фактически новой арены, которая будет встроена в исторические стены прежнего комплекса — они являются памятником архитектуры и не подлежат сносу.

Судебный процесс вокруг этой стройки длится уже более года. Суть разбирательств между подрядившейся реконструировать Центральный стадион «Синарой-Девелопмент» и заказчиком в лице ГУПа заключается в сносе отдельных объектов арены. По мнению подрядчика, выполненные им работы были оплачены не в полном объеме. ГУП Свердловской области «Урал-2018» хочет через суд получить дополнительные 45 млн рублей за работы по сносу спортивной застройки.

В августе общественная организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» обещала подготовить и обнародовать информацию о реальных проблемах строительства объектов к ЧМ-2018. Заместитель гендиректора организации Илья Шуманов отмечал, что строительство стадионов скрывает под собой множество «подводных камней». В первую очередь, интерес «Трансперенси Интернешнл» вызывало строительство проблемных объектов: это «Зенит-Арена», стадионы в Самаре, Ростове, Калининграде. В большинстве случаев, по словам Ильи Шуманова, вопросы касаются качества почвы.

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