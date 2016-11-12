Просветители слетятся в Москву

18-19 ноября Просветительский фонд «Эволюция» проведет первый в России Слёт просветителей – организаторов научных событий, ученых, научных журналистов, редакторов, блогеров, участников проектов, так или иначе занимающихся популяризацией науки и, шире, просвещением.

Это первая подобная встреча подобного масштаба: уже зарегистрировано более 300 участников, но желающие продолжают прибывать.

Организаторы отмечают, что ключевыми форматами Слёта будут не лекции, а обсуждения, дискуссии, мозговые штурмы, круглые столы, чтобы была возможность вовлечь опыт, мнение и услышать о потребностях каждого. Другая не менее важная задача: помочь начинающим просветителям сделать первые шаги.

«Нас в России уже много, но мы еще не являемся сообществом в полном смысле этого слова: плохо знакомы друг с другом, редко общаемся и обсуждаем общие проблемы и цели, не часто делаем совместные проекты», – Пётр Талантов, исполнительный директор фонда «Эволюция». Организаторы ожидают, что Слёт просветителей поможет участникам лучше узнать друг друга и начать сообща работать над общими целями, будет способствовать появлению новых проектов и синергии существующих.

Ожидается, что 18, в пятницу участников поприветствует Дмитрий Зимин, ученый-радиотехник, предприниматель, благотворитель, основатель фонда «Династия», соучредитель премии «Просветитель». После этого организаторы кратко расскажут о целях и задачах Слёта.

В рамках первого трека планируется обсудить цели просветительского движения; нужно ли и можно ли измерять результаты просвещения, и если да, то как; не является ли популяризация науки "проповедью для обращенных"; возможно ли объединение сообщества для совместной скоординированной работы над общими целями.

Модераторы трека:

Александр Панчин, член совета фонда «Эволюция», кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН;

Александр Сергеев, член Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН, научный журналист;

Михаил Гельфанд, член совета фонда «Эволюция», доктор биологических наук, заместитель директора Института проблем передачи информации РАН, профессор Факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, сооснователь проекта «Диссернет», соучредитель газеты «Троицкий вариант - Наука»;

Михаил Никитин, младший научный сотрудник НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова;

Ирина Якутенко, биолог, научный журналист;

Денис Курек, биотехнолог, генеральный директор Future Biotech.

Второй трек – «Конференция для организаторов научно-просветительских и профориентационных мероприятий» (соорганизатор: РВК). Ее задача – выстроить систему обмена опытом между опытными и начинающими организаторами популяризационных мероприятий, помочь начинающим командам сделать первые шаги; определить лучшие практики организации мероприятий, разобрать типичные ошибки. продемонстрировать инструменты работы со СМИ и привлечению спонсоров.

Модераторы:

Александр Фенин, социальный психолог, организатор мероприятий;

Михаил Тупикин, организатор Science Slam в Москве и Петербурге;

Георгий Соколов, организатор Форума «Ученые против мифов»;

Дарья Кук, комьюнити-менеджер в проекте «Теории и практики»;

Роман Переборщиков, руководитель проекта «Курилка Гутенберга»;

Никита Соловьев, директор Science Slam Russia.

В субботу, 19 ноября состоится круглый стол институтов развития, благотворительных фондов и других инфраструктурных организаций для участников просветительского движения. Выступления участников и сессия коротких вопросов и ответов призвана будет помочь сориентироваться в том, какую помощь, как и от кого из инфраструктурных организаций получить.

В тот же день участники Слета обсудят, нужно ли взаимодействовать с «проблемными» СМИ и если да, то как. Модераторы круглого стола – Александр Соколов, редактор Научно-просветительского портала Антропогенез.ру, и Алексей Водовозов, врач-терапевт, научный журналист, медицинский блогер.

Параллельно в этот же день будет проходить специальное мероприятие для доноров «Эволюции», которое будет состоять из отчета фонда и лектория. Научно-популярные лекции прочитают физик Алексей Семихатов про открытия и предсказания и биолог Александр Марков об эволюционных основах альтруистического поведения.

Подробная программа Слета и регистрация участников – здесь.

Специально для обсуждения проблематики Слета и дальнейшего взаимодействия популяризаторов, координации, обмена мнениями, опытом и информацией создана Facebook-группа «Клуб Просветителей».

Место проведения Слета: Конгресс-центр «Измайлово» (Вега), г. Москва, Измайловское ш., 71, 3В.

Организатор - просветительский фонд «Эволюция». Соорганизатором проводимой в рамках Слета «Конференции для организаторов научно-просветительских и профориентационных мероприятий» явлется Российская венчурная компания (РВК).

Просветительский фонд «Эволюция» создан в 2015 году для популяризации науки, научного мировоззрения и рационального мышления в России. Фонд занимается как созданием собственных некоммерческих просветительских проектов, так и поддержкой на конкурсной основе уже существующих инициатив. В Совет фонда входят ученые, научные журналисты, люди, давно и активно занимающиеся просвещением. За последние годы в России, во многом благодаря работе «Династии» Дмитрия Зимина, сложилось небольшое, но эффективное просветительское сообщество. Мы рассчитываем, что «Эволюция» станет системообразующим проектом, поддерживающим это сообщество и способствующим развитию и укреплению просветительской «экосистемы».

АО «РВК» – государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации. Основные цели деятельности АО «РВК»: стимулирование создания в России индустрии венчурного технологического предпринимательства и исполнение функций Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ).