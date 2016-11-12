Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
12 ноября 2016, суббота, 13:37
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
12 ноября 2016, 11:21
Мария Блохина

ТЭК в экономике РФ: уходящий локомотив

Солнечная электростанция на Тайване
Солнечная электростанция на Тайване
Пресс-служба президента Китайской Республики

8 ноября в Аналитическом центре при Правительстве РФ состоялась презентация Прогноза развития энергетики мира и России, подготовленная центром совместно с Институтом энергетических исследований Российской академии наук.

Предыдущий прогноз был представлен в 2014 году, в прошлом году эксперты осознанно сделали паузу, так как на рынках была высокая неопределенность, которая не позволяла с какой-либо уверенностью рассуждать о дальнейшем развитии. За прошедшие два года в мире произошли серьезные изменения, которые эксперты учли при подготовке нового прогноза. В частности, за это время мировая экономика замедлилась, и этот процесс приобрел долгосрочный характер, удельный вес Азии вырос, произошло резкое увеличение разброса динамики ВВП по странам, а прежние лидеры роста утратили свои темпы и находятся в кризисе. Изменилась конъюнктура на мировых энергетических рынках: цены на нефть упали, потоки поставок энергоносителей изменились, а ключевые участники рынка начали его передел. Определенную роль сыграли и геополитические факторы, среди которых нестабильность и конфликты на Ближнем Востоке и ухудшение отношений России и Запада. К тому же, в последние годы стали меняться приоритеты государственной энергополитики, нередко предпочтение отдается экологии и энергетической безопасности, активно развиваются новые технологии в энергетике. Все эти факторы играют серьезную роль в развитии мировой энергетики, считают эксперты Аналитического центра и ИНЭИ РАН.

Особенностью этого прогноза стало решение авторов представить сразу три варианта сценария: благоприятный, вероятный и критический, которые покрывают значительную часть будущего диапазона неопределенности до 2040 года. Главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Леонид Григорьев объяснил, на чем строятся эти три сценария: «Благоприятный сценарий — это такой слабенький рост около 3%, все хорошо, это примерно то, как делают прогнозы международные организации. Там ничего не происходит, есть рост, темпы которого лежат в рамках благоприятных мировых прогнозов. Вероятный сценарий находится на нижней грани международных прогнозов, но мы сделали и третий сценарий — критический. Обычно прогнозисты так не делают, потому что нужно иметь чувство риска и готовность нести ущерб от обсуждения. Это вариант, когда реализуются какие-то риски, что-то тормозит», — сказал он.

Между собой эти сценарии также отличаются ожидаемым ростом мирового ВВП, уровнем геополитических рисков, планами в области госэнергополитики и предположениями о трансфере технологий. Руководитель научного направления ИНЭИ РАН Татьяна Митрова рассказала, что в области технологий в прогнозный период не произойдет технологической революции, но ожидается появление прорывных технологий: «Технологическая революция — это появление нового источника энергии, который создает новый энергетический рынок, подобно двигателю внутреннего сгорания, паровому двигателю или появлению электроэнергетики в начале 20 века. Такого холодного синтеза мы до 2040 года не предполагаем.

Но при этом мы предполагаем ценный набор технологических прорывов, которые резко увеличивают доступную ресурсную базу уже имеющегося в коммерческом обороте энергоносителя. Из последних примеров это сланцевая революция, нефть и газ и так использовались, но их ресурсная база резко увеличилась, доступность увеличилась именно за счет технологических решений. Подобного рода технологические прорывы мы предполагаем», — сказала она.

Предполагается, что при любом из трех сценариев численность населения к 2040 году составит 9,2 миллиарда человек. Проанализировав демографическую ситуацию и динамику в мире, эксперты сформулировали проблему энергообеспечения растущего населения беднейших стран. Особые опасения вызывает африканские континент: за период с 2015 по 2040 год ожидаемый прирост населения там составит 880 миллионов человек. Татьяна Митрова подчеркивает, что это очень важная и серьезная проблема, которую пока непонятно кто и как будет решать: «Почти миллиард дополнительного населения среднего возраста около 20 лет, это целый континент подростков, которые не обеспечены никаким сырьем, никакими материалами и не обеспечены энергией. Мы уже наблюдаем проблемы с миграцией, но по сравнению с тем, что грядет, это все выглядит как цветочки, и никаких глобальных попыток подойти к решению этой проблемы пока что не видно», — сказала Митрова. По ее словам, это бомба замедленного действия, потому что непонятно, каким образом это население будет обеспечено водой, продовольствием и энергоресурсами. «Это неплатежеспособный спрос по тем ценам, которые формируются на рынке, покупать энергоресурсы они будут явно не в состоянии. Так что вопрос остается открытым», — добавила она.

В блоке, посвященном мировому экономическому росту, эксперты прогнозируют дальнейшие структурные сдвиги. Так, к 2040 году мировым лидером по размерам экономики станет Китай, а экономика США и стран ОЭСР, наоборот, постепенно будет снижать свою долю в мировой экономике.

Анализ мировой энергетической политики показал, что во многих странах, выбирая между доступностью энергии, энергобезопасностью и экологией, все чаще уклон делается в сторону экологии. И это характерно даже для развивающихся стран, для которых прежде это никогда не было приоритетом, так как они концентрировались на доступности энергии. «Сейчас экологические проблемы приобретают такие масштабы, что дальше их игнорировать невозможно», — уверена Татьяна Митрова.

Эксперты считают, что до 2040 года сохранится тенденция снижения энергоемкости ВВП. При этом в зависимости от сценария и от инвестиционных возможностей экономик разных стран, скорость снижения энергоемкости в развивающихся странах может сильно различаться, для развитых стран особых различий между сценариями в этом вопросе нет.

Душевое энергопотребление в мировом масштабе растет, при этом в развитых странах после затяжного периода устойчивого роста энергопотребления пиковые показатели уже пройдены, в абсолютных показателях началось его снижение. Развивающимся странам это еще только предстоит. «В лидерах по абсолютному росту вполне очевидно будут Китай и Индия, на них вместе приходится больше половины прироста всего мирового энергопотребления за период с 2015 по 2040 год. То есть понятно, на кого нужно смотреть и чьи решения нужно отслеживать наиболее внимательно, потому что от них во многом может зависеть вся конъюнктура мирового рынка», — сказала Митрова, подчеркнув, что в развитии угольного рынка именно эти две страны начинают играть определяющую роль для всего рынка.

Также авторы прогноза ожидают, что к 2040 году структура первичной энергии по видам топлива может прийти к более сбалансированному состоянию: примерно по четверти будет занимать нефть, газ, уголь и все остальные виды энергии.

Раздел прогноза, посвященный электропотреблению, констатирует сохранение ряда текущих тенденций. Так, согласно всем вариантам сценария, следующие два с половиной десятилетия электрификация будет увеличиваться во всех регионах мира, сохранится доминирование ископаемых топлив в генерации электроэнергии. При этом наибольший прирост ожидается нетопливных источников. Также эксперты полагают, что новые технологии в этой области могут создать новые модели рынка, в частности, ожидается снижение стоимости и рост производительности технологий возобновляемой энергетики, радикальное удешевление и массовое распространение технологий накопления энергии на базе аккумуляторных батарей. Авторы прогноза допускают, что произойдет переход к новым принципам управления энергосистемами и рыночными операциями с помощью новых информационных технологий, что может существенно улучшить управляемость элементов энергосистемы.

На рынке жидких топлив прогнозируется стабильность потребления, ни один сценарий не предполагает его снижения в глобальном масштабе. Эксперты объясняют это тем, что рост экономик развивающихся стран и их потребности в жидком топливе перекроет то сокращение, которого достигнут развитые страны путем внедрения новых технологий. При этом была выявлена любопытная зависимость: чем лучше социально-экономические условия в странах Организации экономического сотрудничества и развития, тем ниже там спрос на жидкие топлива. Авторы доклада предлагают рассмотреть Японию как целевую модель пути по снижению спроса на нефтепродукты. 

На снижение спроса на жидкое топливо рост энергоэффективности транспорта влияет в большей мере, чем межтопливная конкуренция. Однако, несмотря на это, эксперты утверждают, что топливной экономии будет недостаточно для того, чтобы произвести полномасштабный отказ от нефтепродуктов и переключение на другие виды топлива, и до 2040 года нефтяные топлива так и останутся доминирующими в транспортном секторе.

Согласно прогнозу, добыча нефти будет расти, и основной прирост обеспечат страны Ближнего Востока, что вполне ожидаемо в нынешних реалиях. В частности, большой вклад в этот прирост внесут Ирак и Саудовская Аравия, пик мировой добычи традиционной нефти будет достигнут в 2020 году, после чего прирост к добыче топлива, предположительно, будет формироваться за счет газового конденсата и нетрадиционных запасов.

Серьезных изменений в структуре международной торговли нефтью в этот период не ожидается. А в вопросе стоимости нефти в прогнозном периоде определенности нет, но предполагается, что она постепенно будет расти. К 2020 году нефть будет стоить 55 долларов за баррель, согласно критическому сценарию, 60 долларов, согласно вероятному сценарию, и 65 долларов, согласно благоприятному. К 2030 году прогнозируется стоимость нефти на уровне от 83 долларов в критическом сценарии до 90 долларов в благоприятном, а еще через 10 лет, к 2040 году, в лучшем случае она будет стоить 107 долларов за баррель, а в худшем — 90 долларов за баррель, подсчитали эксперты. То есть 25 лет потребуется для того, чтобы высокая стоимость углеводородов восстановилась.

На рынке газа неравномерно растет спрос, при этом предложение газа диверсифицируется: к концу прогнозного периода доля нетрадиционного газа в мировой добыче достигнет 23%. На все это время Россия сохранит статус лидера в экспорте природного газа, а крупнейшим импортером уже через три года станет Китай. При этом восстановления цен на газ ждать не приходится. А вот на рынке твердого топлива ситуация обратная: темпы роста потребления в мире постепенно замедляются. До конца прогнозного периода страны Азии останутся лидерами уверенными лидерами по добыче угля, там же будет сконцентрирована основная торговля углем, Европа импорт будет сокращать.

Все изменения, которые произошли на мировом энергетическом рынке за последние годы, ведут к тому, что объемы экспорта энергоресурсов из России как прежде расти уже не будут, в вероятном и критическом сценариях ожидается его сокращение. Это связано с тем, что объем экспорта нефтепродуктов, предположительно, будет снижаться. Рост экспорта энергоресурсов допускается только в благоприятном сценарии, и при этом он заложен на скромном уровне в 10% к 2040 году, и он возможен за счет дополнительных поставок энергоресурсов в страны Азии.

Один из главных тезисов для будущего российской экономики и энергетики, который сформулировали эксперты в прогнозе, заключается в том, что даже наращивая абсолютные объемы производства, российский ТЭК уже не сможет обеспечивать роль основного драйвера экономического роста РФ. Он оказывается в жестких условиях из-за неблагоприятных изменений конъюнктуры внешних рынков, а также из-за множества накопившихся проблем в российской экономике. К 2040 году вклад ТЭК в производственный ВВП РФ сократится с 31% почти вдвое, согласно вероятному сценарию, до 14%, на столько же сократится и вклад ТЭК в консолидированный бюджет. Доля энергетических ресурсов в выручке от общего экспорта товаров снизится с 56% до 26%. Вклад энергетического экспорта в ВВП страны составит 6%, сейчас он на уровне 16%. 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Дональд Трамп
Трамп рассказал о предстоящем телефонном разговоре с Путиным
Сергей Карякин
Первая партия Карякина и Карлсена завершилась ничьей
Пентагон
При Трампе Пентагон впервые может возглавить женщина
Польские националисты сжигают флаг Украины
Киев потребовал от Варшавы реакции на сожжение украинского флага
Снегопад в Москве
В Москве за сутки произошло около 900 ДТП
13:33 В Южной Корее начался многотысячный митинг за отставку президента
12:57 СКР попросил Минздрав сообщать о занимающихся сексом подростках
12:45 Пенсионер из Ростова-на-Дону осужден за экстремистские посты в соцсетях
12:30 СМИ сообщили о начале боя за освобождение западного Алеппо
11:57 В Москве за сутки произошло около 900 ДТП

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Евгения Чирикова
Евгения Чирикова
12 ноября 1976 года родилась Евгения Чирикова, экозащитница
11:50 Талибы взяли ответственность за теракт у американской базы в Афганистане
11:30 Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг Украины
10:52 Песков заявил об ожидании изменения позиции США по Крыму
10:46 В Хабаровске арестован подельник одной из живодерок
10:21 Первая партия Карякина и Карлсена завершилась ничьей
09:40 При Трампе Пентагон впервые может возглавить женщина
09:28 Умер народный артист России Юрий Комиссаров
09:10 Трамп рассказал о предстоящем телефонном разговоре с Путиным
02:28 Песков рассказал об удивительной роли Путина на выборах президента США
02:19 Трамп ушел от вопроса об уголовном преследовании Клинтон
02:10 ЦБ РФ понизил базовый прогноз прироста кредитования
01:42 Киев потребовал от Варшавы реакции на сожжение украинского флага
00:08 Мединский не явился на встречу Кириенко с худруками театров
11.11 23:51 Роберт Редфорд решил больше не сниматься в кино
11.11 23:02 МИД РФ осудил хулиганство возле российских посольств
11.11 22:40 Гуриев пообещал России процветание и рост доходов
11.11 22:24 Альберт Гор обещал приложить все усилия для работы с командой Трампа
11.11 22:09 СКР предложил Минздраву «сдавать» лишившихся девственности подростков
11.11 21:54 Законопроект о графе «против всех» не прошел первое чтение в ГД
11.11 21:34 Госдума утвердила условия приема допинга для спортсменов
11.11 20:59 Захаровой не сообщили о запрете Макфолу на въезд в Россию
11.11 20:44 Глава Пентагона рекомендовал Трампу не сотрудничать с Россией по Сирии
11.11 20:30 Кокорин объяснил проигрыш футбольной сборной РФ Катару
11.11 20:27 В МИДе оценили планы Украины и Молдавии во выводу миротворцев из Приднестровья
11.11 20:03 Макфол заявил о внесении в российский санкционный список
11.11 19:48 Дума отказалась отменить ЕГЭ
11.11 19:44 Голодец предложила россиянам альтернативу LinkedIn
11.11 19:30 Медведев охарактеризовал Саакашвили как «обгадившегося пассажира»
11.11 19:05 В Лос-Анджелесе огромный китайский лайнер столкнулся с буксиром
11.11 18:58 Джигурда отверг возможность своей депортации из России
11.11 18:50 Кириенко встретился с худруками театров и поговорил о цензуре
11.11 18:42 ОПЕК повысила прогноз добычи российской нефти
11.11 18:30 Банк для состоятельных клиентов М2М перестал проводить платежи
11.11 18:25 Несырьевой экспорт из России увеличился впервые с 2014 года
11.11 18:23 «Автоваз» снова запустил скандальную рекламу
11.11 18:00 Представители LinkedIn захотели встретиться с Роскомнадзором
11.11 17:51 Захарова объявила The Guardian «врунами дня» за статью о Патрушеве
11.11 17:44 Советник Трампа анонсировал пересмотр соглашения по ядерной программе Ирана
11.11 17:35 В России появятся казачьи кибердружины
11.11 17:30 Минздрав решил изменить порядок оказания медицинской помощи
11.11 17:23 Читатели «Полит.ру» сочли блокировку LinkedIn шагом к закрытию России
11.11 17:22 СМИ узнали об извинениях Патрушева за попытку россиян сменить власть в Черногории
11.11 17:20 Экспертиза «Полит.ру»: В соцсетях статьи об «испанской вилле Порошенко» восприняли как «утку»
11.11 17:20 Новый вид динозавров найден в Китае
11.11 17:08 Армен Джигарханян признал наличие цензуры в российских театрах
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.