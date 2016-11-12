8 ноября в Аналитическом центре при Правительстве РФ состоялась презентация Прогноза развития энергетики мира и России, подготовленная центром совместно с Институтом энергетических исследований Российской академии наук.

Предыдущий прогноз был представлен в 2014 году, в прошлом году эксперты осознанно сделали паузу, так как на рынках была высокая неопределенность, которая не позволяла с какой-либо уверенностью рассуждать о дальнейшем развитии. За прошедшие два года в мире произошли серьезные изменения, которые эксперты учли при подготовке нового прогноза. В частности, за это время мировая экономика замедлилась, и этот процесс приобрел долгосрочный характер, удельный вес Азии вырос, произошло резкое увеличение разброса динамики ВВП по странам, а прежние лидеры роста утратили свои темпы и находятся в кризисе. Изменилась конъюнктура на мировых энергетических рынках: цены на нефть упали, потоки поставок энергоносителей изменились, а ключевые участники рынка начали его передел. Определенную роль сыграли и геополитические факторы, среди которых нестабильность и конфликты на Ближнем Востоке и ухудшение отношений России и Запада. К тому же, в последние годы стали меняться приоритеты государственной энергополитики, нередко предпочтение отдается экологии и энергетической безопасности, активно развиваются новые технологии в энергетике. Все эти факторы играют серьезную роль в развитии мировой энергетики, считают эксперты Аналитического центра и ИНЭИ РАН.

Особенностью этого прогноза стало решение авторов представить сразу три варианта сценария: благоприятный, вероятный и критический, которые покрывают значительную часть будущего диапазона неопределенности до 2040 года. Главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Леонид Григорьев объяснил, на чем строятся эти три сценария: «Благоприятный сценарий — это такой слабенький рост около 3%, все хорошо, это примерно то, как делают прогнозы международные организации. Там ничего не происходит, есть рост, темпы которого лежат в рамках благоприятных мировых прогнозов. Вероятный сценарий находится на нижней грани международных прогнозов, но мы сделали и третий сценарий — критический. Обычно прогнозисты так не делают, потому что нужно иметь чувство риска и готовность нести ущерб от обсуждения. Это вариант, когда реализуются какие-то риски, что-то тормозит», — сказал он.

Между собой эти сценарии также отличаются ожидаемым ростом мирового ВВП, уровнем геополитических рисков, планами в области госэнергополитики и предположениями о трансфере технологий. Руководитель научного направления ИНЭИ РАН Татьяна Митрова рассказала, что в области технологий в прогнозный период не произойдет технологической революции, но ожидается появление прорывных технологий: «Технологическая революция — это появление нового источника энергии, который создает новый энергетический рынок, подобно двигателю внутреннего сгорания, паровому двигателю или появлению электроэнергетики в начале 20 века. Такого холодного синтеза мы до 2040 года не предполагаем.

Но при этом мы предполагаем ценный набор технологических прорывов, которые резко увеличивают доступную ресурсную базу уже имеющегося в коммерческом обороте энергоносителя. Из последних примеров это сланцевая революция, нефть и газ и так использовались, но их ресурсная база резко увеличилась, доступность увеличилась именно за счет технологических решений. Подобного рода технологические прорывы мы предполагаем», — сказала она.

Предполагается, что при любом из трех сценариев численность населения к 2040 году составит 9,2 миллиарда человек. Проанализировав демографическую ситуацию и динамику в мире, эксперты сформулировали проблему энергообеспечения растущего населения беднейших стран. Особые опасения вызывает африканские континент: за период с 2015 по 2040 год ожидаемый прирост населения там составит 880 миллионов человек. Татьяна Митрова подчеркивает, что это очень важная и серьезная проблема, которую пока непонятно кто и как будет решать: «Почти миллиард дополнительного населения среднего возраста около 20 лет, это целый континент подростков, которые не обеспечены никаким сырьем, никакими материалами и не обеспечены энергией. Мы уже наблюдаем проблемы с миграцией, но по сравнению с тем, что грядет, это все выглядит как цветочки, и никаких глобальных попыток подойти к решению этой проблемы пока что не видно», — сказала Митрова. По ее словам, это бомба замедленного действия, потому что непонятно, каким образом это население будет обеспечено водой, продовольствием и энергоресурсами. «Это неплатежеспособный спрос по тем ценам, которые формируются на рынке, покупать энергоресурсы они будут явно не в состоянии. Так что вопрос остается открытым», — добавила она.

В блоке, посвященном мировому экономическому росту, эксперты прогнозируют дальнейшие структурные сдвиги. Так, к 2040 году мировым лидером по размерам экономики станет Китай, а экономика США и стран ОЭСР, наоборот, постепенно будет снижать свою долю в мировой экономике.

Анализ мировой энергетической политики показал, что во многих странах, выбирая между доступностью энергии, энергобезопасностью и экологией, все чаще уклон делается в сторону экологии. И это характерно даже для развивающихся стран, для которых прежде это никогда не было приоритетом, так как они концентрировались на доступности энергии. «Сейчас экологические проблемы приобретают такие масштабы, что дальше их игнорировать невозможно», — уверена Татьяна Митрова.

Эксперты считают, что до 2040 года сохранится тенденция снижения энергоемкости ВВП. При этом в зависимости от сценария и от инвестиционных возможностей экономик разных стран, скорость снижения энергоемкости в развивающихся странах может сильно различаться, для развитых стран особых различий между сценариями в этом вопросе нет.

Душевое энергопотребление в мировом масштабе растет, при этом в развитых странах после затяжного периода устойчивого роста энергопотребления пиковые показатели уже пройдены, в абсолютных показателях началось его снижение. Развивающимся странам это еще только предстоит. «В лидерах по абсолютному росту вполне очевидно будут Китай и Индия, на них вместе приходится больше половины прироста всего мирового энергопотребления за период с 2015 по 2040 год. То есть понятно, на кого нужно смотреть и чьи решения нужно отслеживать наиболее внимательно, потому что от них во многом может зависеть вся конъюнктура мирового рынка», — сказала Митрова, подчеркнув, что в развитии угольного рынка именно эти две страны начинают играть определяющую роль для всего рынка.

Также авторы прогноза ожидают, что к 2040 году структура первичной энергии по видам топлива может прийти к более сбалансированному состоянию: примерно по четверти будет занимать нефть, газ, уголь и все остальные виды энергии.

Раздел прогноза, посвященный электропотреблению, констатирует сохранение ряда текущих тенденций. Так, согласно всем вариантам сценария, следующие два с половиной десятилетия электрификация будет увеличиваться во всех регионах мира, сохранится доминирование ископаемых топлив в генерации электроэнергии. При этом наибольший прирост ожидается нетопливных источников. Также эксперты полагают, что новые технологии в этой области могут создать новые модели рынка, в частности, ожидается снижение стоимости и рост производительности технологий возобновляемой энергетики, радикальное удешевление и массовое распространение технологий накопления энергии на базе аккумуляторных батарей. Авторы прогноза допускают, что произойдет переход к новым принципам управления энергосистемами и рыночными операциями с помощью новых информационных технологий, что может существенно улучшить управляемость элементов энергосистемы.

На рынке жидких топлив прогнозируется стабильность потребления, ни один сценарий не предполагает его снижения в глобальном масштабе. Эксперты объясняют это тем, что рост экономик развивающихся стран и их потребности в жидком топливе перекроет то сокращение, которого достигнут развитые страны путем внедрения новых технологий. При этом была выявлена любопытная зависимость: чем лучше социально-экономические условия в странах Организации экономического сотрудничества и развития, тем ниже там спрос на жидкие топлива. Авторы доклада предлагают рассмотреть Японию как целевую модель пути по снижению спроса на нефтепродукты.

На снижение спроса на жидкое топливо рост энергоэффективности транспорта влияет в большей мере, чем межтопливная конкуренция. Однако, несмотря на это, эксперты утверждают, что топливной экономии будет недостаточно для того, чтобы произвести полномасштабный отказ от нефтепродуктов и переключение на другие виды топлива, и до 2040 года нефтяные топлива так и останутся доминирующими в транспортном секторе.

Согласно прогнозу, добыча нефти будет расти, и основной прирост обеспечат страны Ближнего Востока, что вполне ожидаемо в нынешних реалиях. В частности, большой вклад в этот прирост внесут Ирак и Саудовская Аравия, пик мировой добычи традиционной нефти будет достигнут в 2020 году, после чего прирост к добыче топлива, предположительно, будет формироваться за счет газового конденсата и нетрадиционных запасов.

Серьезных изменений в структуре международной торговли нефтью в этот период не ожидается. А в вопросе стоимости нефти в прогнозном периоде определенности нет, но предполагается, что она постепенно будет расти. К 2020 году нефть будет стоить 55 долларов за баррель, согласно критическому сценарию, 60 долларов, согласно вероятному сценарию, и 65 долларов, согласно благоприятному. К 2030 году прогнозируется стоимость нефти на уровне от 83 долларов в критическом сценарии до 90 долларов в благоприятном, а еще через 10 лет, к 2040 году, в лучшем случае она будет стоить 107 долларов за баррель, а в худшем — 90 долларов за баррель, подсчитали эксперты. То есть 25 лет потребуется для того, чтобы высокая стоимость углеводородов восстановилась.

На рынке газа неравномерно растет спрос, при этом предложение газа диверсифицируется: к концу прогнозного периода доля нетрадиционного газа в мировой добыче достигнет 23%. На все это время Россия сохранит статус лидера в экспорте природного газа, а крупнейшим импортером уже через три года станет Китай. При этом восстановления цен на газ ждать не приходится. А вот на рынке твердого топлива ситуация обратная: темпы роста потребления в мире постепенно замедляются. До конца прогнозного периода страны Азии останутся лидерами уверенными лидерами по добыче угля, там же будет сконцентрирована основная торговля углем, Европа импорт будет сокращать.

Все изменения, которые произошли на мировом энергетическом рынке за последние годы, ведут к тому, что объемы экспорта энергоресурсов из России как прежде расти уже не будут, в вероятном и критическом сценариях ожидается его сокращение. Это связано с тем, что объем экспорта нефтепродуктов, предположительно, будет снижаться. Рост экспорта энергоресурсов допускается только в благоприятном сценарии, и при этом он заложен на скромном уровне в 10% к 2040 году, и он возможен за счет дополнительных поставок энергоресурсов в страны Азии.

Один из главных тезисов для будущего российской экономики и энергетики, который сформулировали эксперты в прогнозе, заключается в том, что даже наращивая абсолютные объемы производства, российский ТЭК уже не сможет обеспечивать роль основного драйвера экономического роста РФ. Он оказывается в жестких условиях из-за неблагоприятных изменений конъюнктуры внешних рынков, а также из-за множества накопившихся проблем в российской экономике. К 2040 году вклад ТЭК в производственный ВВП РФ сократится с 31% почти вдвое, согласно вероятному сценарию, до 14%, на столько же сократится и вклад ТЭК в консолидированный бюджет. Доля энергетических ресурсов в выручке от общего экспорта товаров снизится с 56% до 26%. Вклад энергетического экспорта в ВВП страны составит 6%, сейчас он на уровне 16%.