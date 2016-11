Видео дня. Первый концерт в Bataclan после терактов

Парижский концертный зал открылся спустя год после терактов в Париже. В нем дал концерт английский музыкант Стинг вечером 12 ноября. Об этом сообщает Associated Press.

Всего на концерт продали тысячу билетов. Бесплатный вход был обеспечен членам семей погибших при терактах.

«У нас две важных задачи сегодня вечером — почтить память тех, кто погиб год назад, и отдать дань музыке и жизни этого исторического заведения», — отметил Стинг со сцены. После этого прошла минута молчания.

Между тем администрации концертного зала пришлось выгнать музыкантов американской рок-группы Eagles of Death Metal, которая давала концерт во время терактов 13 ноября 2015 года. Об этом сообщает Billboard. Им отказали во входе из-за их заявлений о возможной причастности к трагедии сотрудников службы безопасности. «Они пришли, но я выставил их прочь, есть вещи, которые прощать нельзя...Обвинять наших сотрудников службы безопасности в связях с террористами — безумие. Этому пора положить конец», — отметил один из директоров зала Жюль Фрюто.

Отметим, при теракте в Bataclan погибли 90 человек.

Sting at the #Bataclan now pic.twitter.com/ziztBLbG85