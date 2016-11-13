Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
13 ноября 2016, воскресенье, 19:47
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
13 ноября 2016, 18:02
«Исламское государство» Москва Санкт-Петербург теракт ФСБ

Как в Париже

Задержание диверсантов в Петербурге
Задержание диверсантов в Петербурге
rg.ru

12 ноября сотрудники Федеральной службы безопасности заявили - в Москве и Петербурге задержаны десять членов преступной группы, которая готовила теракты в местах массового скопления людей. Все задержанные оказались выходцами из стран Центральной Азии. В ФСБ отметили, что они «планировали серию резонансных диверсионно-террористических акций с применением автоматического оружия и самодельных взрывных устройств большой мощности».

При обыске в квартире, которую снимали задержанные, нашли четыре самодельных бомбы, начиненных поражающими элементами, средства инициирования, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства связи.

Спецоперация по задержанию преступников проводилась в сотрудничестве со спецлужбами Таджикистана и Киргизии, а также при поддержке МВД России.

Сейчас предполагаемые террористы дают признательные показания. Как рассказали в ФСБ, они уже сознались в контактах с главарями террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Кроме того, спецслужбы узнали о том, какие цели могли преследовать диверсанты, а также об их сообщниках за рубежом.

В интернете появилось видео допроса одного из подозреваемых. Он, в частности, сознается в планировании терактов, а также рассказывает, что его брат воюет в Сирии на стороне террористов.

Позднее СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили, что группа могла планировать атаки по «парижскому сценарию». Так, несколько взрывных устройств должны были сработать одновременно в различных местах большого скопления людей, одновременно террористы должны были открыть огонь из автоматов по толпе в других частях города.

По сведениям оперативников, задержанная группа действовала профессионально. Именно сотрудники МВД Таджикистана смогли выйти на местного пособника этой группы, затем от него добились признаний и получили сведения о местонахождении террористов, которая была передана ФСБ России.

На следующий день «Фонтанка» сообщила подробности петербургской части спецоперации. Выяснилось, что семеро задержанных планировали взорвать петербургские торговые центры «Галерея» и «Академпарк».

По другим данным, террористы могли планировать атаки во время новогоднего празднования на Дворцовой площади.

Группу задержали в съемной квартире в доме на улице Софьи Ковалевской в Калининском районе Петербурга. ФСБ помогали бойцы «Града».

Во время допросов задержанные могли сознаться в том, что они действительно являются сторонниками ИГ, а также один из них рассказал, что сам воевал в Сирии. Пока их задержали на двое суток в рамках возбужденного уголовного дела о терроризме.

До задержания ФСБ установила за диверсантами негласное наблюдение. Так, спецслужбы могли раскрыть, в каком ночном клубе проходят встречи террористов.
В центральном аппарате ФСБ заверили, что «сегодня петербуржцам уже не надо волноваться, все кто надо – изолированы».

Силовики сообщили, что трое из задержанных в Петербурге работали в охране, а остальные четверо — грузчиками. Все они работали неофициально, однако в страну попали через таможенные пункты. Один из задержанных проживал в стране по подлинной справке. Ранее он якобы утерял паспорт, и взамен ему выдали справку, с которой он якобы поехал в посольство Москвы для восстановления документов, но оказался в Петербурге. Две другие подобные справки оказались поддельными.
Интересно, что соседи задержанных отозвались о них положительно: всегда были вежливы и аккуратны, не шумели, не слушали музыку и не водили женщин, уходили вечером и приходили утром. Одного из них соседи видели за рулем такси.

Стоит отметить, что информация о возможных атаках в момент массового празднования распространилась в Петербурге еще после предыдущей спецоперации по ликвидации боевиков, которая состоялась в августе 2016 года. Однако тогда речь шла о мероприятиях в честь начала учебного года.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Бывший посол США в России Майкл Макфол.
Макфола могут сделать невъездным из-за его слов в адрес Москвы
Барак Обама в Конгрессе США
СМИ сообщили о просьбе Обамы закрыть порты Греции для ВМФ РФ
Бутылки с вином
В Госдуме одобрили повышение акциза на игристые вина
Новая Зеландия, 9 января 2015 г. Снимок сделан спутником Suomi NPP. Фото: NASA/Goddard/NPP
В Новой Зеландии объявлена эвакуация из-за цунами
Владимир Путин на одной из игр КВН
Путин в КВН пошутил про бороды
19:42 Джеки Чан получил «Оскар» за вклад в кинематограф
19:10 На трамвайной остановке в Москве автомобиль сбил девятерых
18:46 Макфола могут сделать невъездным из-за его слов в адрес Москвы
18:19 Источник сообщил об обстреле жилого квартала в Алеппо ракетами
17:56 В Новой Зеландии объявлена эвакуация из-за цунами

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Иван Бардин
Иван Бардин
13 ноября 1883 года родился Иван Бардин, металлург
17:15 Вдоль российской границы установят памятники Александру Невскому
16:21 В Госдуме одобрили повышение акциза на игристые вина
15:44 Пожар в здании «Газпромнефть-Восток» ликвидирован
15:26 Володин о победе Трампа: оптимизм должен быть без эйфории
15:18 СМИ назвали имя возможного пресс-секретаря Трампа
15:08 СМИ сообщили о просьбе Обамы закрыть порты Греции для ВМФ РФ
14:31 В Томске загорелось здание «Газпромнефть-Восток»
14:19 Нападавшие перепутали журналистов Life с наркодилерами и избили их
13:48 Трамп появился на обложке журнала Time
13:25 Власти Крыма снова подтвердили поставки газа в Геническ
13:14 Путин в КВН пошутил про бороды
12:37 Комитет ГД одобрил повышение акциза на сигареты
12:24 СМИ рассказали о предполагаемых местах терактов в Петербурге
12:01 ЕС пригрозил Турции санкциями из-за задержаний журналистов
11:28 Участник шоу «Голос» скончался после инсульта
11:11 Телеведущая обвинила Трампа в попытке подкупа журналистов
10:51 Клинтон назвала главу ФБР виновником своего поражения на выборах
10:23 Великобритания начала работать над фильмом о Литвиненко
09:49 Крым начал поставки газа в украинский Геническ
09:43 Актер тверского театра умер во время поклона зрителям
09:35 Генсек НАТО предупредил США насчет перемен во внешнем курсе
09:26 СМИ рассказали о планах Лондона отговорить Трампа от союза с РФ по Сирии
09:10 Россиянин Нурмагомедов одолел Майкла Джонсона в поединке UFC
12.11 20:42 Более 40 человек погибли при взрыве в храме на юге Пакистана
12.11 20:37 Авианосец «Адмирал Кузнецов» подошел к берегам Сирии
12.11 20:18 Мемориальную доску Колчаку открыли в Петербурге
12.11 19:54 МИД назвал «антисирийским» решение о проверке Дамаска на химоружие
12.11 19:28 В Лос-Анджелесе арестовали 150 человек во время акции против Трампа
12.11 18:56 В Донецке задержаны шесть человек по делу об убийстве Моторолы
12.11 18:32 На саранских подростков завели дело о вандализме за фотографию на памятнике
12.11 17:50 Путин распорядился помочь газом замерзающему украинскому городу
12.11 17:25 Задержанные ФСБ террористы планировали атаки по парижскому сценарию
12.11 16:51 Путин сравнил деятельность президента и заводского рабочего
12.11 16:39 «Газпром» установил исторический рекорд поставок газа в Европу
12.11 16:11 В Москве задержан лидер группы по организации канала незаконной миграции
12.11 15:51 Путин рассказал об отсутствии угрозы российской армии другим странам
12.11 15:36 МВД пожаловалось на нехватку 500 млрд рублей на борьбу с преступностью
12.11 15:22 Путин пообещал своевременную подготовку стадионов к ЧМ-2018
12.11 14:48 Суд Киева санкционировал обыски у телеведущего Савика Шустера
12.11 14:34 ФСБ задержала готовивших теракты в Москве и Санкт-Петербурге
12.11 14:24 Facebook по ошибке «похоронил» часть пользователей
12.11 14:10 В интернете появилась вырезанная сцена из шестого сезона «Игры престолов»
12.11 13:52 Мамиашвили переизбран главой Федерации спортивной борьбы России
12.11 13:50 Предсказавший победу Трампа профессор предрек его импичмент
12.11 13:40 Росавиация отказала авиакомпании «Победа» в полетах в Вену
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.