Как в Париже

12 ноября сотрудники Федеральной службы безопасности заявили - в Москве и Петербурге задержаны десять членов преступной группы, которая готовила теракты в местах массового скопления людей. Все задержанные оказались выходцами из стран Центральной Азии. В ФСБ отметили, что они «планировали серию резонансных диверсионно-террористических акций с применением автоматического оружия и самодельных взрывных устройств большой мощности».

При обыске в квартире, которую снимали задержанные, нашли четыре самодельных бомбы, начиненных поражающими элементами, средства инициирования, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства связи.

Спецоперация по задержанию преступников проводилась в сотрудничестве со спецлужбами Таджикистана и Киргизии, а также при поддержке МВД России.

Сейчас предполагаемые террористы дают признательные показания. Как рассказали в ФСБ, они уже сознались в контактах с главарями террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Кроме того, спецслужбы узнали о том, какие цели могли преследовать диверсанты, а также об их сообщниках за рубежом.

В интернете появилось видео допроса одного из подозреваемых. Он, в частности, сознается в планировании терактов, а также рассказывает, что его брат воюет в Сирии на стороне террористов.

Позднее СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили, что группа могла планировать атаки по «парижскому сценарию». Так, несколько взрывных устройств должны были сработать одновременно в различных местах большого скопления людей, одновременно террористы должны были открыть огонь из автоматов по толпе в других частях города.

По сведениям оперативников, задержанная группа действовала профессионально. Именно сотрудники МВД Таджикистана смогли выйти на местного пособника этой группы, затем от него добились признаний и получили сведения о местонахождении террористов, которая была передана ФСБ России.

На следующий день «Фонтанка» сообщила подробности петербургской части спецоперации. Выяснилось, что семеро задержанных планировали взорвать петербургские торговые центры «Галерея» и «Академпарк».

По другим данным, террористы могли планировать атаки во время новогоднего празднования на Дворцовой площади.

Группу задержали в съемной квартире в доме на улице Софьи Ковалевской в Калининском районе Петербурга. ФСБ помогали бойцы «Града».

Во время допросов задержанные могли сознаться в том, что они действительно являются сторонниками ИГ, а также один из них рассказал, что сам воевал в Сирии. Пока их задержали на двое суток в рамках возбужденного уголовного дела о терроризме.

До задержания ФСБ установила за диверсантами негласное наблюдение. Так, спецслужбы могли раскрыть, в каком ночном клубе проходят встречи террористов.

В центральном аппарате ФСБ заверили, что «сегодня петербуржцам уже не надо волноваться, все кто надо – изолированы».

Силовики сообщили, что трое из задержанных в Петербурге работали в охране, а остальные четверо — грузчиками. Все они работали неофициально, однако в страну попали через таможенные пункты. Один из задержанных проживал в стране по подлинной справке. Ранее он якобы утерял паспорт, и взамен ему выдали справку, с которой он якобы поехал в посольство Москвы для восстановления документов, но оказался в Петербурге. Две другие подобные справки оказались поддельными.

Интересно, что соседи задержанных отозвались о них положительно: всегда были вежливы и аккуратны, не шумели, не слушали музыку и не водили женщин, уходили вечером и приходили утром. Одного из них соседи видели за рулем такси.

Стоит отметить, что информация о возможных атаках в момент массового празднования распространилась в Петербурге еще после предыдущей спецоперации по ликвидации боевиков, которая состоялась в августе 2016 года. Однако тогда речь шла о мероприятиях в честь начала учебного года.