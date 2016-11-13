В Венесуэле возобновились переговоры, направленные на разрешение политического кризиса в стране. Президент Николас Мадуро перед встречей с представителями оппозиции заявил, что готов сделать все, что в его силах для достижения необходимого результата. При этом он отказался предпринимать меры для проведения референдума о своей отставке.

Стороны договорились разработать «дорожную карту» дальнейших действий, которая позволит восстановить нарушенное взаимодействие различных ветвей власти в стране, сохранить общественный порядок и мирное сосуществование политических сил. «Договорились действовать на основе взаимного уважения и добиваться улучшения ситуации со снабжением населения продуктами питания», — говорится в совместном заявлении.

По словам представителя Ватикана монсеньора Клаудио Марии Челли, который участвует в переговорах в качестве международного посредника, стороны договорились мирно сосуществовать, бороться с экономическим саботажем и работать над обеспечением населения продовольствием и лекарствами.

Напомним, на выборах в прошлом декабре коалиция оппозиционных партий «Круглый стол демократического единства» одержал уверенную поеду и получила 109 мест из 164 (66,5%). это подорвало позиции президента Мадуро, однако он систематически предпринимал меры, направленные на ограничение возможностей парламента реально влиять на политику страны.

В конце октября после саботажа зависимыми от президента силами попыток запустить процедуру референдума об отставке президента в Венесуэле резко обострилась политическая обстановка: парламент проголосовал за начало процедуры импичмента в отношении президента за «нарушение принципов демократии и конституции» и проведение всенародного референдума о досрочном прекращении полномочий президента. Процедуру импичмента в какой-то момент запустить все-такт удалось, а вот процесс подготовки к референдуму на прошлой неделе вновь был заблокирован решением нескольких судов, нашедших нарушения закона в петиции о созыве референдума.

Отказ от проведения референдума венесуэльцы встретили митингами, на которые вышли сотни тысяч человек, люди угрожали проведением общенациональной забастовки. Был даже запланирован всеобщий марш к президентскому дворцу, а также парламент проголосовал за открытие процесса в отношении Мадуро и за то, чтобы парламентская комиссия начала изучать возможную уголовную и политическую ответственность. Президент Николас Мадуро, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытке «парламентского переворота».

Но 30 октября правительственная делегация под руководством президента провела первую встречу с оппозицией с целью нормализации ситуации в стране. Конечно, это не привело к существенному улучшению отношений ветвей власти — так, Мадуро 11 ноября обвинил именно венесуэльскую оппозицию в проигрыше Хиллари Клинтон на президентских выборах в США.

Однако теперь стороны договорились совместно работать по социально-экономическим вопросам, решить спорный вопрос с назначением двух членов национального избирательного совета, а также продвинуться с решением вопроса относительно «неуважения», якобы проявленного парламентом к президенту. Именно по этой причине парламент фактически был отстранен решением Верховного суда от участия в рассмотрении важнейших вопросов, в том числе принятия бюджета страны следующего года.

Остаются на повестке вопросы с политзаключенными. Зато как будто удалось согласовать вопрос об освобождении задержанных в ходе последних акций.