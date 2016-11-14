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14 ноября 2016, 16:58
Крым Севастополь Украина шпионаж
Антон Быков

Крымский инцидент - 2. Видеоверсия

Задержание предполагаемых террористов
Задержание предполагаемых террористов
Оперативная съемка ФСБ

Предполагаемые диверсанты из Украины, задержанные в Севастополе, признались, что работали на украинскую разведку и занимались подготовкой диверсий на объектах в Крыму. Видеозапись допроса двух подозреваемых — Дмитрия Штыбликова и Алексея Бесарабова — в понедельник опубликовал Центр общественных связей ФСБ России. Из нее следует, что до включения Крыма в состав РФ оба разведчика работали в Севастополе под легендой аналитиков украинской некоммерческой организации «Номос», которая выступала за евроатлантическую интеграцию Украины и сотрудничество с НАТО. В 2014 году им удалось легализовать свою деятельность на полуострове, и продолжить сбор информации и подготовку диверсий. Киев отрицает все обвинения российских спецслужб.

В задачи диверсионной группы входил сбор разведданных о дислокации и организации новых частей вооруженных сил России в Крыму, рассказал на камеру один из подозреваемых полковник Дмитрий Штыбликов. Отобранные разведчиками объекты должны были стать целями диверсионных актов. Конкретно их интересовали состав, расположение и организационно-штатная структура воинских подразделений на полуострове. Отдельной задачей ставилось получение информации об учениях вооруженных сил РФ, которые проводятся на территории Крыма.

В украинской армии Штыбликов служит с 1992 года. После окончания военного училища он проходил службу на должностях референта и старшего референта информационно-аналитического отдела Морского разведцентра ВМС Украины в Одессе. После этого служил офицером специальной разведки ВМС. В 1998 году стал офицером Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

 
Дмитрий Штыбликов

Алексей Бесарабов также является военнослужащим Минобороны Украины. Как и Штыбликов, он проходил службу в информационно-аналитическом отделе морского разведцентра ВМС Украины в Одессе, после чего перешел в отдел специальной разведки разведуправления штаба ВМС Украины. Бесарабов состоит на службе в ГУР с 2008 года.  

На допросе Штыбликов заявил, что до вхождения Крыма и Севастополя в состав России он работал под легендой журналиста неправительственной общественной организации Центр содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона «Номос» в Севастополе. Об этом ранее российским СМИ рассказывал его брат Алексей. В качестве аналитика Штыбликов изучал безопасность Черноморского региона, внутриполитическую обстановку, деятельность национальных организаций, в том числе крымско-татарских, собирал данные о частях Черноморского флота, разведывательных целях.  

После вхождения Крыма в состав России, севастопольский офис «Номоса» распался, поэтому для легализации своей деятельности на полуострове Штыбликов устроился работать в подразделение Минобороны России в гражданский персонал, оставаясь при этом военнослужащим ВСУ и продолжая работать на украинскую разведку. По словам задержанного, до 2014 года его деятельность курировал офицер ГУР Алексей Налетов, а после его место занял офицер по имение Сергей, его фамилия неизвестна.

Не реже, чем два раза в неделю Штыбликов передавал в ГУР все полученные данные через интернет при помощи программы шифрования. Иногда связь велась через телефон спутниковой связи. Денежные вознаграждения за предоставление разведданых разведчику приходилось забирать у кураторов при посещении материковой Украины.  

Алексей Штыбликов утверждает, что его брат не имеет отношения к украинской разведке. «До присоединения лет пять или шесть он был аналитиком, занимался военной журналистикой. И, видимо, поэтому попал в списки как подозреваемый. В последнее время он был гражданским. Когда-то он действительно был военным, но это было давно», — рассказал брат задержанного в интервью телеканалу «Дождь».

Бессарабов также работал в «Номосе». По словам одного из создателей центра Михаила Гончара, оба задержанных являются известными экспертами, работавшими «непосредственно в Севастополе над черноморской проблематикой». Исследования у них заказывали такие организации, как Европейская комиссия и фонд «Возрождение» Джорджа Сороса, добавил Гончар. В 2014 году «Центр «Номос» закрылся, но его эксперты продолжают работать в Киеве, Днепропетровске и других городах Украины. Организация была активным сторонником евроатлантической интеграции Украины и сотрудничества с НАТО. В разговоре с «Новой газетой» Гончар предположил, что задержание сотрудников «Номоса» может быть связано с их профессиональной деятельностью.

 
Конвоирование предполагаемых диверсантов. 

Сейчас сайт центра недоступен, но его исследования публиковались в ежегоднике Института внешней политики «Внешняя политика Украины: стратегические оценки, прогнозы, приоритеты». Материалы, подписанные Дмитрием Штыбликовым, можно найти в открытом доступе.  

Трое украинских диверсантов, по данным ФСБ, были задержаны в Севастополе 9 ноября. Сообщалось, что у задержанных были изъяты взрывные устройства «большой мощности», боеприпасы, средства специальной связи, карты-схемы объектов предполагаемых диверсий и «другие вещественные доказательства их преступной деятельности». На следующий день суд Ленинского района Севастополя арестовал Алексея Бессарабова, Владимира Дудко и Дмитрия Штыбликова на два месяца. Им вменяется в вину статья 30 и часть 2 статьи 281 УК (приготовление к диверсии организованной группой лиц).

По словам источника «Коммерсанта» в крымских правоохранительных органах, подозреваемые прибыли в Россию в конце октября и на них сразу же обратили внимание российские спецслужбы. Во время наблюдения удалось установить их контакты в Крыму и найти схрон с оружием. Собеседник издания утверждал, что все трое во время допроса подтвердили намерения совершить теракты. Взрывы якобы планировались на военных базах и инфраструктурных объектах — электростанциях, объектах водоснабжения и газораспределительных сетях.

Министерство обороны Украины все обвинения ФСБ отвергает. В ведомстве уверены, что «российские спецслужбы таким образом пытаются показать свою эффективность, вводя в очередной раз в заблуждение высшее российское руководство и международное сообщество».

Заместитель министра информационной политики Украины Артем Биденко называет две версии задержания трех украинских граждан в Севастополе. Согласно первой версии, задержание очередных «украинских диверсантов» могло произойти в связи с решением местных конфликтов.

По второй версии, Россия продолжает информационную войну с помощью технологии манипуляции, когда новостные сюжеты и материалы в СМИ под определенным углом навязывают отношение к тому или иному феномену: «По сути, постоянным навязчивым выявлением "украинских шпионов" российскому обществу привязывают мнение, что нечего иметь с Украиной дело, они опасны. Это превратилось в конвейер, с периодичностью 2-3 недели, месяц, будет напоминать жителям РФ, что соседи являются агрессором». 

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