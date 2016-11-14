13 ноября состоялись вторые туры на выборах президента в Молдавии и Болгарии. В обеих странах голосование прошло спокойно и без серьезных нарушений, ни один из кандидатов в президенты публично не сомневался в своей победе, и в обоих случаях результаты были вполне ожидаемы. В результате и в Молдавии, и в Болгарии побеждают кандидаты, обещавшие курс на сближение и поддержание стратегического сотрудничества с Россией, а их оппоненты, которые занимали проевропейскую позицию, не нашли достаточной поддержки в обществе.

Молдавия. Правая оппозиция против левой

Две недели назад Молдавия не смогла в первом туре выбрать президента, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, и был назначен второй тур. Тогда, 30 октября, кандидат от Партии социалистов Игорь Додон набрал 48,26% голосов избирателей, а его главный конкурент — кандидат от партии «Действие и солидарность» Майя Санду —набрала 38,42%. Остальные кандидаты не получили такой поддержки населения: самые высокие результаты из них были у кандидата от «Нашей партии» Дмитрия Чубашенко, которого поддержали 6,01% проголосовавших, а также у лидера Народной европейской партии Юрия Лянкэ, ранее занимавшего пост премьер-министра, он получил 3,11%.

Кандидат в президенты Молдавии от партии «Действие и солидарность» Майя Санду Фото: Agora.md/Dima Iacovlev

Во втором туре после подсчета 75% бюллетеней лидирует Игорь Додон. Кандидат от социалистов набирает более 58%, а Майя Санду — 41,9%.

Голосование во втором туре привлекло больше избирателей, чем в первом: половина всех избирателей (51%) проголосовала уже к 19:00 по местному времени, это больше, чем было в первом туре, тогда за весь день проголосовало 49,03% избирателей.

Напомним, что Игорь Додон в своей предвыборной программе делал упор на сближение с Россией. В случае избрания президентом он обещал налаживать стратегическое партнерство, вернуть продукцию молдавского производства на российский рынок, а также добиться нормализации сотрудничества в энергетике. Майя Санду, напротив, придерживалась проевропейской позиции. Она видит перспективы в укреплении отношений с соседями — Румынией и Украиной, а также в стратегическом партнерстве с США.

Действующий президент Молдавии Николай Тимофти отказался избираться на второй срок и совсем скоро покинет свой пост. Он выразил надежду, что человек, который придет ему на смену и займет президентский пост, продолжит начатые им дела. «Хочу, чтобы наши граждане были обеспечены всем необходимым, чтобы соблюдались их права - свободно избирать, думать и решать судьбу страны», — сказал Тимофти, когда пришел голосовать на избирательный участок, передает ТАСС.

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду считает особенно важным, чтобы новому президенту страны удалось консолидировать расколотое общество. В течение последних семи лет Молдавию сотрясали протесты, вызванные недовольством граждан тем, что страной руководила коалиция проевропейских партий, этот период характеризуется целым рядом политических и коррупционных скандалов, а также ухудшением экономической ситуации в стране. В результате действующее правительство Молдавии практически утратило доверие населения и его поддержку: объявленный курс на евроинтеграцию поддерживают лишь 37% населения, хотя в 2010 году сторонников этого курса было вдвое больше.

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду голосует на президентских выборах 13 ноября 2016 parlament.md

Голосование в Молдавии и за ее пределами в целом прошло спокойно, однако сообщалось и о нарушениях. Так, например, на одном из участков глава села Степ-Сочь напал на наблюдателя и ударил его в лицо, после чего скрылся с места происшествия. По информации РИА Новости, мэр села напал на наблюдателя из-за того, что тот сфотографировал белый микроавтобус, на котором к участку были привезены избиратели.

Болгария. Европейский курс или полное обновление

В Болгариии первый тур голосования за президента страны состоялся всего неделю назад — 6 ноября. Напомним, что по данным ЦИК Болгарии, кандидат, выдвинутый инициативным комитетом, во главе с социалистами, генерал Румен Радев получил 25,45%. Его главный оппонент — кандидат от правящей партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии), председатель парламента Цецка Цачева. В первом туре она немного уступила Радеву, набрав 21,97%. Против всех проголосовали 5,52% граждан Болгарии.

Согласно данным экзитполов, Румен Радев победил и во втором туре, он набрал 58% голосов избирателей и значительно опередил Цачеву, которую поддержали 35% избирателей. «Сегодня — победа всего болгарского народа, сегодня демократия победила апатию и страх. Надо уважать волю болгарского народа», — так прокомментировал Радев свою победу.

Победа Радева тянет за собой серьезные изменения. В день голосования резко высказался глава правительства страны Бойко Борисов. Он заявил, что правящая партия ГЕРБ откажется от руководства страной в том случае, если ее кандидат Цачева потерпит поражение на выборах. «ГЕРБ не будет участвовать в управлении страной никоим образом, если сегодня мы проиграем. Никаким образом», — сказал Борисов. Так и случилось: вскоре после объявления предварительных результатов, он заявил об отставке кабинета министров. По данным Reuters, об этом будет объявлено на заседании в понедельник.

Потерпевшая поражение Цецка Цачева — известный в Болгарии политик, она занимает проевропейскую позицию и в качестве главы государства обещала продолжить евроинтеграцию. Кроме того, одна из целей, которую ставила Цачева, это достижение независимости от российского газа. Новый президент Болгарии Румен Радев — генерал-майор запаса, в течение последних трех лет он командовал ВВС Болгарии. В его риторике просматриваются пророссийские взгляды, в частности, он выступал за снятие Евросоюзом антироссийских санкций. Тем не менее Радев обещает вести Болгарию собственным путем, выстраивая дружественные отношения с другими странами, что, по его мнению, должно пойти на пользу населению страны. В своих предвыборных выступлениях он делал упор на борьбу с коррупцией и нелегальными мигрантами.

На голосовании во втором туре явка оказалась немного ниже, чем в первом туре: на 17 часов проголосовали 41,93% избирателей, а неделей раньше за такой же отрезок времени на участки пришли 45,11% граждан Болгарии.

Напомним, что в Болгарии с этого года является обязательным голосование граждан на выборах президента, вице-президента и мэров. В случае, если гражданин Болгарии два раза подряд не проголосовал на обязательных выборах без уважительной причины, то он исключается из списка избирателей. Новый президент страны вступит в свои полномочия 1 января следующего года.