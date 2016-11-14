Басни Соловья, или Слив года

Ряд российских СМИ опубликовал материалы о возможных досрочных выборах президента России. В материалах, в частности, шла речь о том, что выборы могут быть перенесены на 2017 год, а также о причинах и сопутствующих обстоятельствах этого.

Особое внимание на эти темы СМИ обратили после того, как на сайте газеты «Московский комсомолец» появилось – а затем было удалено – интервью профессора МГИМО Валерия Соловья. В статье, сохраненной в кэше и в ряде архиваторов, говорилось, что президент в России может поменяться, досрочные выборы могут пройти в 2017 году (причем Путин будет в следующем году отсутствовать в публичном пространстве в течение нескольких месяцев), и что о том, будут ли выборы именно досрочными, станет известно в декабре 2016 года.

По мнению Соловья, преемником президента может снова стать премьер Медведев – или же Сергей Иванов, недавно ушедший с поста главы президентской администрации.

В различных публикациях, появившихся позже, звучали рассуждения о том, что, говоря о длительном отсутствии в публичном пространстве, политолог, возможно, имел в виду, что президент чем-либо болен и будет проходить лечение. Эти публикации, в свою очередь, были восприняты другими СМИ как ходы в некоей игре. Некоторые журналисты воспринимали их как намеренный вброс: кто со стороны Кремля, в целях изучения реакции элит (как заявил, например, Алексей Венедиктов, главный редактор «Эха Москвы» в эфире программы «Персонально ваш» на радио «Эхо Москвы»), кто – со стороны Вячеслава Володина или связанных с ним людей.

По просьбе «Полит.ру» эксперты прокомментировали ситуацию.

Михаил Комин, политолог, эксперт Центра стратегических разработок, высказал мнение, что публикации такого рода – просто пример информационного шума, за которым ничего существенного не стоит.

Президент России Владимир Путин и Дмитрий Медведев / kremlin.ru

«Никаких признаков того, что будет событие, которое описано Валерием Соловьем – в частности, смена президента – мы в последнее время не видим. Я думаю, что это просто обычный информационный шум, который ничем не будет сопровождаться.

У нас периодически в информационном поле бывают шумы, которые не свидетельствуют в пользу высказанных версий. В частности, когда из информационного поля на несколько дней выпадает президент, начинаются какие-то странные и ничем не спровоцированные, кроме этого выпадения, слухи о том, что с ним что-то случилось. Конечно, это все не так, и, как правило, через несколько дней президент вновь появляется в информационном поле, а эти слухи абсолютно развеиваются. Так что мне кажется, это шум из того же разряда.

Просто в данный момент публикация в «Московском комсомольце» зачем-то была снята. Это подогрело информационный фон, но я не считаю, что высказанные Валерием Соловьем в этой статье гипотезы являются правильными. И, соответственно, любые другие шумы, которые были этой публикацией и ее снятием спровоцированы, не являются показательными и не свидетельствуют об истинности того, что написал Соловей.

Мне кажется, это как-то странно воспринимать эти публикации как чью-то тонкую игру. Во-первых, сложно спрогнозировать, что будет такая реакция – потому что информационное поле имеет свои непредсказуемости, в том числе и подобная история, и потому предположить, что это чья-то игра, довольно сложно.

А второй момент здесь связан с тем, что это в целом – наша российская проблема, проблема российских публичных интеллектуалов, проблема комментирования российской политики. Она заключается в том, что мы много внимания уделяем слухам и ищем всюду «руки» разных «башен Кремля». Но мне кажется, что здесь это совершенно лишнее», – считает Михаил Комин.

Григорий Голосов, политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, полагает, что досрочные выборы президента возможны, однако не считает такой исход вероятным. Он уверен, что это непросто и потребует не только дополнительных усилий в сравнении со своевременными выборами, но и дополнительного времени на подготовку в том случае, если президент уже не будет выдвигать свою кандидатуру.

«Полностью исключить возможность досрочных выборов президента я не могу, но только по той причине, что российская политика – это в значительной степени игра без правил, и произойти может что угодно. Например, вероятность того, что думские выборы пройдут досрочно, расценивалась как очень низкая. Аналитики справедливо рассуждали о том, что выигрыш от этого небольшой, а репутационный ущерб – довольно ощутимый. Но, тем не менее, захотели и провели выборы досрочно.

Точно так же и здесь; однако в данном случае я серьезно сомневаюсь в том, что Путин действительно захочет пойти на такое. Ведь ему для того, чтобы провести досрочные выборы, нужно досрочно покинуть свой пост. И как это объяснить гражданам? А что сказать лидерам других государств? Все это сложно, и никакой необходимости в этом, в общем-то, нет.

Думаю, что если Путин будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах, то он сможет обеспечить себе победу независимо от того, когда они будут проводиться. А если допустить такой чрезвычайно маловероятный вариант, что какие-то обстоятельства вынудят его не выдвигать свою кандидатуру, то, тем более, к такому варианту нужно тщательно подготовиться, подготовить формального преемника (я уверен, что и в этом случае фактическая власть останется у Путина). Безусловно, такой вариант потребует времени на подготовку, которое будет обеспечено именно в том случае, если выборы будут проводиться именно в срок», – сказал Григорий Голосов.

Размышляя о публикациях по теме, он высказал предположение о том, кем и для чего они могли бы быть организованы.

«Что касается публикации Валерия Соловья, то сама идея, прозвучавшая в ней, начала высказываться раньше. Кто-то в президентской администрации, видимо, решил, что нужно дать этой идее больший резонанс, ну, и Соловей подвернулся под руку. Ведь в статье Соловья даже не главное – идея, что Путин может досрочно уйти в отставку: там довольно много рассуждений о перспективах революции в России, такие доморощенные социологические выкладки на эту тему, а тема досрочных выборов переферийна. Но, очевидно, те люди, которые санкционировали публикацию в таком достаточно широко читаемом издании, как сайт «МК», рассудили, что публика обратит внимание именно на идею досрочных выборов, и они не ошиблись.

Голосование на выборах

Тогда встает вопрос о том, зачем это было сделано. Я полагаю, что сделано это было по простой причине: в президентской администрации рассматриваются все варианты, в том числе и маловероятные, и почти несбыточные. Мало ли что! Поэтому нужно прощупать реакцию населения и правящего класса, посмотреть, как это будет воспринято – только и всего. Посмотрели – и тему замяли, статью с сайта убрали, и все постепенно успокаивается. А уж вернуться к этой идее или нет, будет зависеть от политических обстоятельств, которые к текущей кампании не имеет отношения.

Можно ли предположить, что к появлению таких публикаций как-то связаны с Володиным? Даже не знаю. Что у Володина сохранились рычаги влияния на СМИ, это совершенно несомненно, и исключать вероятность какой-то игры с его стороны я бы не стал. Но такие игры всегда рискованны, а Володин – человек весьма осмотрительный. То есть он проявляет достаточно политической смелости в разных ситуациях, но вот стал бы он таким образом рисковать, я не знаю. Думаю, что нет. Чтобы вести самостоятельную игру с такой щекотливой темой? Скорее всего, нет», – пришел к выводу Григорий Голосов.

Николай Петров, профессор, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований НИУ-ВШЭ, напротив, убежден, что идея досрочного проведения выборов вполне обоснованна и логически следует из сложившейся политико-экономической ситуации.

«Не думаю, что здесь есть какая-то очень уж сложная игра. Сама идея досрочных выборов логически вытекает из того, что до очередных выборов надо ждать еще полтора года. Ничего серьезного делать в это время в экономике нельзя, потому что любые изменения могут больно удалить по крупным группам электората, и, таким образом, у правительства в ситуации, когда продолжаются стагнация и экономический кризис, оказываются связаны руки. То есть полтора года надо терпеть и ничего не менять, ничего не делать.

Поэтому некоторое время назад мы слышали от Кудрина, скажем, идею о том, что Путину надо форсировать проведение выборов президента, после чего можно начинать реализацию какой-то реальной экономической стратегии. И тот факт, что сама эта стратегия готовится и должна быть готова уже в середине следующего года, тоже наталкивает на мысль о том, что и реализоваться она может раньше, чем намеченные на весну 2018 года выборы президента.

Мне кажется, что логика сегодня такова: либо правительство должно найти деньги на то, чтобы ничего не менять, но при этом не потратить тот финансовый резерв, который имеется – а это значит договариваться с Западом о смягчении санкций, чтобы можно было взять деньги на внешних рынках. Либо, если это по каким-то причинам не получается, должны быть сдвинуты выборы президента – и «пробным шаром» я бы считал тут ранние, досрочные выборы Думы, а не чьи-то публикации. Факт того, что выборы в Думу были перенесены (причем объяснение, которое этому давалось, выглядит не слишком серьезным), тоже можно увязать с возможным планом проводить досрочно выборы президента.

Заседание Госдумы

Сейчас, когда избрали Трампа, увеличилась возможность достижения договоренности с США о смягчении финансовых санкций. Речь идет не просто о санкциях, а в основном об американских санкциях и о финансовых санкциях, которые мешают под нормальные проценты брать деньги взаймы на мировых рынках. Если такая договоренность сейчас (а времени остается очень немного), будет достигнута, то тогда Кремль может ничего особо не менять и спокойно готовиться к очередным выборах и тому, что за ними последует. Если этого не получится (а это мы узнаем буквально в течение двух-трех месяцев), то тогда надо будет переносить выборы», – объяснил он.

В результате сами материалы на тему досрочных выборов, в том числе интервью профессора Соловья, политолог расценил как обычные интересные публикации, не имеющие отношения к неким подковерным интригам.

«Что касается публикаций о досрочных выборах, то, думаю, интервью Валерия Соловья, о котором шла речь, вполне укалывается в рамки обычных достаточно интересных публикаций с привлечением некоего инсайда. Не думаю, что это – какая специально кем-то задуманная комбинация. Просто сама идея досрочных выборов, с одной стороны, достаточно очевидна, а с другой – уже высказывалась, и потому ее обсуждение вполне логично», – заключил Николай Петров.

Политолог Екатерина Шульман, комментировавшая тему для «Настоящего времени», разрешила воспроизвести ее мнение. Шульман, в частности, напомнила, что похожее интервью Соловей давал ранее интернет-изданию «Газета.ру» и высказывал нечто подобное на собственном канале на YouTube и своей странице в социальной сети Facebook, и вообще не раз поднимал тему «временного отсутствия» президента.

По ее мнению, это были намеки на состояние здоровья главы государства: «Какие еще причины бывают объективными? Инопланетяне его унесут? Видимо, он намекает на какие-то вещи со здоровьем. Видимо решили, позволять такие намеки на большую и чистую душой аудиторию "Московского комсомольца" – слишком рискованно».

Шульман также сделала вывод, что профессор Соловей имеет инсайдерские источники во власти. В то же время она напомнила, что такие источники предоставляют информацию именно с расчетом на то, что та станет публичной. «Они вас так или иначе используют. Что вас используют – это не стыдно. Плохо то, что один раз вас могут использовать не для того, чтобы какое-то кадровое событие или назначение состоялось, а наоборот – для того, чтобы оно не состоялось», – подчеркнула она.

Между тем политолог и журналист Глеб Павловский, создатель «Фонда эффективной политики», склонен думать, что нет оснований рассматривать подобные публикации как нечто существенное. По его мнению, это практически «белый шум», ни на что не влияющие вещи.

«Я очень невысоко ценю такую информацию, как эти публикации в СМИ, потому что она, собственно, ни о чем не говорит – это «белый шум». Все версии, о которых шла речь, возможны, но они ни на что не влияют, ведь президент сегодня теоретически может что угодно. Хотя при переносе президентских выборов он по закону лишается права на участие в выборах, но он ведь может изменить закон. Так что – что именно мы обсуждаем? Теоретическую возможность? Слух, который «вбрасывается», в сущности, игроками?

Если вы пришли на ипподром и вам сообщают, что первой придет вороная или гнедая кобыла, – это, в лучшем случае, слухи от участников игры. А еще более вероятно – от таких же, как вы, людей, которые таким образом просто развлекаются: «создают» событие, потом сами же комментируют его. Может этот слух распустить какой-то чиновник? Конечно, может, и почти любой. Но обсуждение таких вещей – это просто потеря времени. Ведь обсуждается при этом не реальное положение, а сплетни, причем сплетни людей политически безответственных, которые вполне могут завтра распустить следующую сплетню, уже другого рода – и, кстати, распускали.

Если вы посмотрите на предыдущие истории, вы увидите много подобных вещей. Что это вообще такое? Это фантомы: в состоянии, когда нет политики (а политика – это конфликты, реальные конфликты реальных интересов, конфликты между силами, у которых есть реальные позиции, за которые они несут ответственность; если они отступают от этих позиций, они рискуют, а здесь же ничего такого нет), это даже нельзя назвать театром. Это, собственно говоря, сплетни в театральном буфете», – сказал Глеб Павловский.