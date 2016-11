«Коммерсантъ» в статье «Das ist ГАЗ» пишет, какими глазами Владимир Путин смотрел на новый завод в Ярославле.

АТБ может пострадать из-за дочернего банка, утверждается в статье «Материнский отток капиталов».

«ЕС и НАТО задумались о сдерживании США»: В Брюсселе разрабатывают новую политику по отношению к Дональду Трампу.

«Ведомости» пишут: «Новая "Трансаэро" достанется кредиторам». Владелец обанкротившегося перевозчика Александр Плешаков участвовать в перезапуске проекта не будет.

«Как отставка президента РЖД Владимира Якунина повлияла на смену подрядчиков компании»: на монополию теперь работают структуры сына Аркадия Ротенберга Игоря и знакомые топ-менеджеров РЖД.

«Господдержка ВЭБа будет зависеть от его финансовой устойчивости», она будет оказываться по специальной программе.

Как киберпреступники используют бытовую технику РБК описывает в статье «Холодильник берет банк».

«Экспорт достиг передела»: Россия впервые за два года нарастила продажу несырьевых товаров за границу.

«Кто устраивает сцену»: Сергей Кириенко обсудил с худруками театров тему запретов в искусстве.

«Известия» пишут: «Минтруд запустит портал для заключения трудовых договоров». Благодаря новому сайту работодатели и исполнители смогут заключать соглашения дистанционно.

«Банки поделят на категории»: на введение системы упрощенного регулирования так называемых региональных банков может потребоваться дополнительное время.

«FIFA требует определиться с владельцем "Зенит-Арены"»: Международная футбольная федерация дала три месяца на передачу стадиона-долгостроя футбольному клубу «Зенит».

«Газета.ru»: «Трамп поможет Саакашвили». Издание утверждает, что проект Саакашвили поборется за электорат «Батькивщины» и «Оппозиционного блока».

О новом сериале «Черная кошка», трансляция которого начинается на канале «Россия 1» написано в статье «Жеглову не соперник».

The Econimist: «Америка в 2017 году и далее. Чего ждать от администрации Трампа» (America in 2017 and beyond: What to expect from a Trump administration). По мнению автора, стратегия избранного президента США Дональда Трампа будет представлять собой нечто средние между рейганизмом и курсом французской партии «Национальный фронт».

«Взгляд из Европы: когда Америка чихает...» (The view from Europe: When America sneezes…). Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США — это плохой поворот событий для Евросоюза, считает автор.

Bloomberg: «По словам Мэй, победа Трампа говорит о том, что к избирательским тревогам нужно прислушиваться» (May Says Trump’s Victory Shows Voter Concerns Must Be Heard). По мнению премьер-министра Британии Терезы Мэй, любители либеральной экономики и свободной торговли должны прислушиваться к тем, для кого эти стратегии приносят больше вреда, чем пользы.

«Ле Пен говорит: "Мы не собираемся привечать новых людей"» (Le Pen Says ‘We Are Not Going to Welcome Any More People’). Марин Ле Пен, возглавляющая французскую ультраправую партию «Национальный фронт», заявила в интервью BBC, что Франция не может принимать новых иммигрантов, и в такой позиции нет ничего расистского.

The Wall Street Journal: «Париж вспоминает жертв терактов, организованных "Исламским государством"» [террористическая организация, запрещена в РФ] (Paris Remembers Victims of Islamic State Attacks). Франция отметила первую годовщину парижских терактов, жертвами которых стали 130 человек.

«Европейские министры собираются встретиться по поводу Трампа» (EU Ministers to Huddle Over Trump). Европейские министры иностранных дел, встревоженные избранием Дональда Трампа на пост следующего президента США, собираются устроить экстренную встречу, чтобы обсудить сотрудничество с США по таким ключевым направлениям, как взаимодействие с Россией и Ираном.