В социальных сетях обсуждают выставку фламандского художника Яна Фабра в Эмитаже. Выставка представляет собой ряд композиций с использованием чучел животных и частей их скелетов в сочетании с яркими декоративными элементами. В силу неоднозначности впечатления от нее мнения о выставке и ее организаторах высказываются самые разные, от восхищенных от резко негативных.

Выставка «Ян Фабр. Рыцарь отчаяния – воин красоты» необычна еще и тем, что организована сразу в нескольких зданиях и во многих залах музея «Эрмитаж». По замыслу автора работ, утверждают критики, благодаря этому его произведения вступают в диалог с давно признанными произведениями искусства.

Об открытии выставки, намеченном на 22 октября, сообщалось заранее. Многие планировали посетить ее хотя бы из одного интереса к автору, чье имя в последние годы стало широко известным. Кроме того, известно было, что часть экспонатов выставки Фабр создал специально для нее.

«И ура!

Ян Фабр в Питере!

Некоторые его работы (например, "Измеритель облаков", который последний раз видели во Флоренции) считаю гениальными. В Эрмитаж! На Фабра!», – писал, например, старший партнер в компании «Тренинг-Бутик» Марк Кукушкин из Москвы.

Однако при ближайшем рассмотрении экспонатов или просто фоторепортажей с выставки некоторые решали, что в целом она производит не менее шокирующее впечатление, чем репортажи о деятельности живодеров. Другие, в том числе представители самого Эрмитажа, высказывались в том смысле, что основным посылом проекта является именно гуманистический посыл, необходимый для воспитания человечности.

Дискуссии по поводу выставки развернулись в социальных сетях быстро и были довольно горячими. Ее противники и сторонники даже ввели собственные хештэги - #позорэрмитажу и #позорпозору, а также #кошкизафабра.

Политолог Григорий Гуринский еще 30 октября написал в своем блоге в «Живом журнале»: «В Эрмитаже недавно открылась выставка Яна Фабра "Рыцарь отчаяния - воин красоты" Так как я раньше про него ничего не слышал, то на первые залы с его работами, которые попались нам на нашем обычном пути, мы проигнорировали. А потом в зале фламандской живописи XVII века я увидел зайца.<…> Если хотите что-нибудь необычное увидеть в историческом музее – приходите в Эрмитаж.»

Запись сопровождалось многочисленными иллюстрациями. Позже, узнав, что его фотографии переопубликовывают в Сети в записях негативного толка, Гуринский пояснил на своей странице в Facebook: «Вчера узнал о том, что некоторым согражданам не нравится выставка Яна Фабра в Эрмитаже. Проверил почту – а там письма, что мой пост цитируется ботами (фотографии взяты) как раз в целях показа "ужаса, который развели в музее". На всякий случай даю ещё раз ссылку на тот пост, призываю сходить в Эрмитаж, выставка отличная, ну и #позорпозору».

Отзывы неприятно пораженных пользователей были более эмоциональными. «Я просто в шоке. О каких нравах и о каком наказании для живодерок из Хабаровска речь, если Эрмитаж выставляет этот ад на всеобщее обозрение и более того – "народ хавает". Нет слов. #позорэрмитажу», – написала на своей странице в Facebook пользователь Юлия Эстрина из Москвы.

«Кто и зачем допустил выставку какого то извращенца в Эрмитаже? Пиотровский лично и публично должен объяснить петербуржцам какого чёрта делают висящие на крюках животные во вверенном ему музее!», – высказалась пользователь Катерина Шурыгина из Санкт-Петербурга. «Я совсем потеряла все устои. Это просто.... даже не знаю, каким словом назвать... Кто-то ставит опыты над Петербургом?», – отреагировала на сообщение и фото читательница блога Ксении Полина Морозова.

Те, кто придерживаются подобных взглядов, оценивают творчество Фабра как «эпатаж из разряда «на грани» и даже высказывают сомнения в том, насколько хорошо руководство Эрмитажа разбирается в искусстве. Некоторые любители животных даже выступили за закрытие выставки, именуя ее опасной для детской психики и бескультурной. Против выставки высказываются и достаточно известные люди. «У руководства эрмитажа вообще все с башкой плохо???? ((((( Позорище ((((((», – написала, например, на своей странице в соцсети Instagram певица Елена Ваенга.

Однако музей отказался закрывать выставку, объяснив, что Фабр не убивал животных, а, напротив, так пытается обратить внимание на жестокое обращение с ними. Эти пояснения у многих также вызывали раздражение. «Чье внимание обратить? Живодеров? Так они и придут получать удовольствие. У других адекватных это вызывает только ужас и отторжение. А нельзя ли пропагандировать гуманное отношение к животным более традиционными методами – посредством положительных эмоций через восхищение и умиление разнообразием живой природы?», – возмутилась пользователь Валентина Хомутовская.

«Я сильно извиняюсь, а это вот висящее чучело ротвейлера в праздничной атмосфере как бэ выражает мысль Фабра о недостаточном внимании к защите животным?», – разделила ее недоумение и пользователь Ксения Акулова из Москвы. «Вы действительно считаете, что такие выставки – искусство? Это же пропаганда жестокости!», – выразила негодование пользователь Светлана Широкова (Svetlana Shirokova) из Москвы, сопроводив свою запись фотографией чучела зайца, повешенного у картины из постоянной экспозиции.

«Организатор выставки работ Фабра не в курсе, что сам Фабр считает главной идеей своей экспозиции: Фабр ему про то, как выглядит смерть, в чём её природа, и от скудоумия или извращения только позы замученных животных он связывает с идеей смерти. А организатор выставки заявляет, что выставка о защите животных. Приюты, ау, давайте завалим нью-защитника с просьбами о пожертвованиях? Не въезжает мужик, до какой степени он не въезжает», – считает пользователь Любовь Баганова из Москвы.

«Ограничения по возрасту там есть хотя бы? Мне разное искусство не чуждо. Да и на вскрытиях по профессии бывала. Но минимум сниться будут. Факт. Возникают вопросы. Почему не мозаики? Почему Эрмитаж? Зачем и кому нужна новая провокация на фоне уже произошедших не так давно? Хм. Видимо всех уже "поперевыставляли"… Даже мне со стороны кажется, что прямо ответка какая-то на "Девочку с персиками" и "Девятый вал".

Обидно за искусство. Не в политике ему место», – высказала мнение пользователь Ольга Каика (Olga Kaika), ныне проживающая в США.

Министерство культуры дистанцировалась от обсуждения, что тоже вызвало двойственную реакцию. «Выставка в Эрмитаже – потрясающий Фабр!

Но самое потрясающе, что прям до глубины души – комментарий (специальный!) Минкульта РФ, разрешающий сие безобразие: "Действительно, выставочный проект «Ян Фабр. Рыцарь отчаяния – воин красоты», представленный в Государственном Эрмитаже, вызвал широкий резонанс, контрастируя с признанными шедеврами мирового искусства. Государственный Эрмитаж, как и другие российские музеи, имея достаточно широкую независимость и свободу, самостоятельно определяет приоритеты выставочной деятельности, их тематическую направленность, художественное решение и дизайн..."

Ого! После стольких запретов и скандалов все же признано, что музеи знают лучше, они специалисты, и дано согласие на смелые эксперименты! Браво, Минкульт!!!», – отметили в открытой группе «Журнал «Дом культуры» в Facebook. В то же время некоторые пользователи признали, что начинают задумываться о пользе цензуры.

Искусствовед Дмитрий Шпаков, выпускник Академии художеств имени Репина в Санкт-Петербурге задался вопросом: «Дорогие друзья и сочувствующие. Вопрос вопросов для культурной столицы. А как вы относитесь к выставке Яна #Фабр'а "Рыцарь отчаяния – воин красоты" в #Эрмитаж'е?

Напомню, что за последние дни в сети появилось сразу несколько критических высказываний в адрес инсталляции из чучел различных животных, от домашних до диких. А пользователи запустили в соцсетях хэштег #позорэрмитажу.

И что для Вас менее приемлемо – выставка с чучелами животных или не так давно прошедшая в Москве выставка фотографий Джока #Стерджес'а "Без смущения".

Да и в целом, имеет ли право на жизнь современное искусство в такой консервативной и духовной стране как #Россия?»

«Меня смущало, что из животных делали чучела, ради искусства или псевдоискусства (тут уж каждый оценивает сам), но выяснилось, что животные подбирались уже мертвыми. Их сбили машины и бросили. Товарищ советует идти, я пока не решила. Детям я бы это показывать не стала. А запрещать тем более глупо. Не нравится – не идите!», – отозвалась на это пользователь Юлия Рэд (Julia Red).

«Выставку я видела, не специально шла на Фабра, просто шла через залы, кстати, это не главное здание Эрмитажа, а Главный штаб. Выставка не поразила совершенно. Есть более красивые работы, человек из железных кнопок, есть кошки, но и они как-то не запали в душу. А в чем причина возмущений общественности? Нигде не сказано, что кошек забили для выставки. Ну чучело. Товарищи, вы не были в зоологическом музее? А в Кунсткамере? У нас люди помирают на улицах!!! У нас бомжей полчища!!!! Люди никому не нужны!!!! Вас это не канает, товв. Филинов и Ваенга?? Лучше бы отстегнули хоть копейку от своих миллионов на приюты.

А эстетически выставка не пошлая, местами интересная. Давайте гнать один классицизм? Знаете, что получим? Лицемерие и фарисейство!!!», – отметила пользователь Наталья Еремина из Москвы.

«В Амстердаме есть музей, где экспонатами служат реальные человеческие тела. В общем, это "настоящая европейская культура". Не понимаю, да, зачем такое выставлять в Эрмитаже», – заключила пользователь Елена С. из Екатеринбурга. «Думается, что подобное должно выставляться в отдельных галереях, а не быть обязательным довеском к посещению Эрмитажа», – высказалась мягче пользователь Марина Ульянова из Воронежа.

«Про "художника" уже всё сказали. Но я бы предельно пристально постарался бы разглядеть тех, кто разрешил эту выставку в Эрмитаже. Как по мне, так это гнусная провокация. Даже и несмотря на то, что любое искусство, само по себе является формой провокации.

Не думаю, что музей такого масштаба и с такой историей, должен становиться капищем безумных креаклов со спиленными мозгами. Этой экспозиции трупов животных, самое место в каком-нить жутко "элитарном", закрытом клубе», – высказал сходное мнение пользователь Алексей Ворошилов из Москвы.