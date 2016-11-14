Чуть более чем через год после смены руководства РЖД «Ведомости» проанализировали состав пула подрядчиков монополии и выяснили, что там резко возрос вес компаний Игоря Ротенберга и знакомых нового главы РЖД, Олега Белозерова.

В самой смене подрядчиков ничего удивительного нет — собственно Якунина для того и отправляли в отставку, при нем неэффективность работы РЖД обсуждалось слишком часто и слишком громко.

Вопрос в том, нашли ли руководители РЖД действительно лучших подрядчиков на рынке или опять выбирают их по каким-то сложно формализуемым принципам. Или например, условия контактов можно быть и не лучшие, зато сотрудничество с такими компаниями дает дополнительные преимущества в иных областях?