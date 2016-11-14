ProScience Театр 21 ноября. Александр Панчин о биоинформатике

21 ноября в Центральном Доме журналиста состоится выступление популяризатора науки, биолога Александра Панчина и иллюзиониста Николая Фомушина. Тема вечера — «Магия науки и наука магии».

Накануне выступления мы поинтересовались у Александра Панчина, чем он занимается сейчас и какой видит биоинформатику через 50 лет:

«Моя основная профессиональная научная деятельность связана с биоинформатикой, математической биологией. Всегда приходится уточнять, что биоинформатика — это математическая биология, потому что еще есть и паранормальная биоинформатика (всякие ауры, биоинформационные поля и прочая ерунда). Мы изучаем, как эволюционируют геномы разных живых организмов, в частности, такое явление, как горизонтальный перенос генов, когда гены из одного организма переносятся в другой. Мы изучаем дупликацию генов и что, происходит, когда вместо одного гена в процессе эволюции возникает две его копии, изучаем мутации и закономерности их возникновения и фиксации.

Мой главный профессиональный навык, который позволяет заниматься и другими видами деятельности, — это математические методы, потому что эти методы универсальны во всех науках, и когда мы занимаемся анализом чего-то, не связанного с наукой, а связанного с паранормальным, то там тоже нужны матметоды. Поэтому это точка пересечения моих профессиональных и научных интересов, и моя просветительская деятельность в значительной степени тоже основана на использовании методов математической статистики.

Одно из самых сложных направлений в современной биоинформатике (я этим направлением не занимаюсь ввиду того, что мне оно кажется уж слишком сложным) — это то, что называется системной биологией, когда пытаются обобщить очень много информации о том, как взаимодействуют разные ферменты, как взаимодействуют разные белки с генами, и как вообще устроена клетка и все процессы в ней происходящие. То есть берется куча разрозненных данных, и все это пытаются свести в некоторую общую картину. Конечной целью этого в идеале может быть предсказание того, что случится с клеткой, если внести генетическое изменение, например, выключить какой-то ген, или если как-то изменятся условия окружающей среды. То есть смоделировать в компьютере живой организм. Пока что в полной мере мы этого не умеем и вынуждены проверять каждую гипотезу экспериментально.

Для того, чтобы все это свести и сделать хорошую модель, нужны какие-то невероятные данные, компьютерные ресурсы и идеи. Но если бы эта проблема была решена, то в будущем мы могли бы проектировать организмы с очень высоким уровнем детализации.

Конечно, я сильно упрощаю. Эта область еще пока не развилась в полной мере, но через 50 лет, может быть, этот вопрос уже удастся решить, и ученые будут понимать, как взаимодействуют между собой все клеточные компоненты», — рассказал ученый.

Выступление Александра Панчина и Николая Фомушина состоится 21 ноября в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

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