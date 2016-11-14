Видео дня. Драка в Раде из-за Кремля

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко пострадал от рук народного депутата Юрия Бойко («Оппозиционный блок»). Это произошло в Верховной Раде. Бойко не понравилась речь оппонента на согласительном совете.

Ляшко начал с критики европейских чиновников за игнорирование интересов Украины. Потом в поле его зрения оказались выходцы из «Партии регионов».

«Бойко с Левочкиным ездят по московским обкомам, инструкции получают в Кремле. Другие ездят по брюссельским обкомам», — заявил Ляшко и спросил, почему они до сих пор не в тюрьме.

Бойко, не меняя выражения лица, вскочил с места и попытался обхватить голову Ляшко руками. «Ты почему до сих пор не в тюрьме, скотина», — кричал в его руках лидер радикалов.

Впоследствии спикер парламента Андрей Парубий связал драку в Раде с планами России по дестабилизации ситуации в стране, о которых рассказали в СБУ.