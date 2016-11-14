Я не являюсь прогнозистом в том смысле, что не делаю абстрактных прогнозов - в большинстве случаев, они являются следствием тех теоретических исследований, которые мы ведем уже почти два десятилетия. Но иногда, сталкиваясь с текущей политической реальностью, я все-таки делаю прогнозы. Типичный пример - когда в 2008 году встал вопрос о том, кто будет распределять государственную помощь финансовым институтам, мне позвонил Сергей Егишянц и спросил, знаю ли я, кого назначили. Я честно ответил, что еще новость не видел, но убежден, что это представитель банка ГолманСакс. И, чтобы вы думали - не ошибся!

Аналогичные ситуации бывают и сейчас. Например, я был практически уверен, что как только будет опубликована финансовая отчётность Роснефти - бульварные листки, типа нашей газеты «Ведомости», начнут ее активно ругать.

Тут не нужно быть семи пядей во лбу - такие газеты работают в рамках политики мировой финансовой элиты (ну, для простоты, можно считать, что за ними стоят те же лица, что и за Хилари Клинтон) и ругать государственные компании они должны по определению. При этом могут делать это не совсем адекватно (например, путая лимиты на депозиты с самими депозитами), но делать будут точно. А потому, я хотел бы дать несколько советов для тех, кто эти отчеты читает.

Первое. Сокращение прибыли сравните с падением цен на нефть. Если падение прибыли меньше - это результат качественной работы менеджмента. Обратимся к отчетности «Роснефти». За 9 месяцев 2016 года чистая прибыль компании составила 352 млрд руб., снизившись к такому же периоду прошлого года на 13,1%, цены на нефть за это время упали на 15,5% (Urals в рублевом выражении).

Второе. Сравните показатели «Роснефти» с аналогичными показателями иностранных компаний (типа ExxonMobil или Shell). У конкурентов падение прибыли, выручки и EBITDA куда значительней. И это притом, что налоговая нагрузка у них в 4-5 раз меньше. Для «Роснефти» эффект дополнительной фискальной нагрузки за 9 мес. 2016 г. составил 119 млрд руб., а негативный эффект от проведения большого налогового маневра за тот же период – около 82 млрд руб. Можно, кстати, посмотреть еще и на графики налоговой и таможенной нагрузки (у «Роснефти» они сосредоточены, в основном, в России, а значит больше зависят от календарных условий).

Третье. Сравните финансовые потоки аналогичных компаний. «Роснефть» установила своеобразный рекорд, уже несколько лет подряд генерируя положительный свободный денежный поток и являясь по этому показателю абсолютным мировым лидером. За 9 месяцев 2016 года российская компания показала 4,1 млрд долл. положительного СДП. Далеко позади с 2,4 млрд долл остался ExxonMobil, остальные нефтегазовые гиганты - BP, Statoil, Shell продемонстрировали отрицательный СДП.

Уверен, что соответствующая информация покажется критикам «Роснефти» не заслуживающей внимания - не истина их интересует, а возможность в очередной раз «приложить» российскую государственную компанию.

Собственно, то, что я пишу - в некотором смысле, банальность. Но после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, ситуация в мировой экономике может измениться. И не исключено, что те силы, которые стоят за нашими либеральными СМИ, начнут отступление после многих десятилетий агрессивной атаки на все разумное, доброе и вечное. Да, конечно, может быть, я смотрю на ситуацию излишне оптимистично, но очень хочется надеяться, что истерика «рукопожатной» общественности по всему миру была (да и есть) неспроста.

Да, конечно, рассчитывать на то, что либеральная пресса, которая показала свою «объективность» в процессе предвыборной кампании в США (демонстративно поддерживая одну из двух сторон, «свою» Клинтон) изменит свою позицию достаточно наивно. Но я очень рассчитываю, что читатели поймут, что черпать информацию про «Роснефть» в «Ведомостях» - это примерно то же самое, что пытаться разобраться в том, какова позиция Дональда Трампа по репортажам CNN. О чем всех и предупреждаю.