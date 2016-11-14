Новость дня

Создание маршрутной сети общественного транспорта Челябинска будет основано на приоритете в развитии трамвайного движения. Сейчас Челябинский институт генерального плана и транспорта разрабатывает новую схему маршрутной сети.

«Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска начальник управления транспорта Роман Болотов доложил, что было проведено рабочее совещание с разработчиком маршрутной сети. Приоритет в развитии общественного транспорта было решено отдать трамвайному движению. Трамвай решено сделать основным транспортным средством, поскольку существует определенный подвижной состав, который может выезжать на линии. Его много, его можно отремонтировать. Также существует определенное удобство использования трамваев от пробок», — сообщили в пресс-службе городского управления муниципальным транспортом.

Антиновость дня

Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил иск городской прокуратуры к управлению строительства и дорожного хозяйства городской администрации о ремонте дорог, состояние которых не соответствует нормативам.

Ремонт дорожного полотна /pixabay.com

Летом сотрудники прокуратуры совместно с полицейскими выявили в ходе проверки, что 157 улиц и 14 перекрестков города по своему эксплуатационному состоянию не соответствовали требованиям ГОСТ. Большинство улиц имели повреждения дорожного полотна в виде выбоин, неровностей, колейности. На многих улицах наблюдалось занижение уровня обочины относительно проезжей части.

Суд обязал управление строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга устранить все выявленные недостатки до 1 августа 2017 года.

Непонятная новость дня

В Калининградской области приостановлена санитарная вырубка всех лесов. Такое решение принял и.о. губернатора Калининградской области Анион Алиханов по итогам рабочего выезда в Нестеровский район, где расположен природный парк «Виштынецкий».

Природный парк «Виштынецкий» Калининградской области / onf.ru

«Очень много людей жалуется на то, что леса вырубаются варварским способом, санитарные рубки начинаются под сомнительными предлогами, не всегда проводятся восстановительные работы, — заявил Алиханов. — Конечно, санитарные рубки нужны. Но меня настораживает ситуация, когда на каждый случай санитарной рубки поступают жалобы». Глава региона отметил, что мораторий на санитарную рубку леса вводится на время подготовки плана развития лесохозяйственного комплекса.

Ассорти

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин подписал постановление о создании государственного казенного учреждения «Региональный центр по организации закупок».

«Новое учреждение будет содействовать формированию добросовестной конкурентной среды, предотвращению коррупции, а также повышению профессионального уровня сотрудников, занятых в сфере госзакупок. Централизация в сфере госзакупок коснется, прежде всего, муниципальных заказчиков и позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

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Прокуратура Омска через суд пытается добиться от муниципалитета проведения специального обследования Комсомольского и Ленинградского мостов в центре города, которые эксплуатируются с нарушениями

Ведомство обнаружило, что мэрия как собственник расположенных в городе мостов не проводит положенных диагностик, более того, не известна даже периодичность таких осмотров. При этом прокуратура подчеркнула, что уже выявлены нарушения при эксплуатации Ленинградского и Комсомольского мостов. Однако чтобы определить объем и виды работ по их устранению, необходим осмотр, которого мэрия пока так и не провела.

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В Законодательное собрание Владимирской области внесен проект регионального бюджета на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов. Согласно документу, бюджет области на 2017 год спланирован с дефицитом 2,3 млрд рублей. Доходы бюджета должны составить примерно 47,8 млрд рублей, расходы — 50,1 млрд рублей.

При этом в документе спланирован и верхний предел госдолга области: к 1 января 2018 года госдолг не должен превышать 5,8 млрд рублей. В 2018 и в 2019 годах размер госдолга может вырасти. Так, к 1 января 2019 года он должен составлять не более 8,3 млрд рублей, а к началу 2020 года — не более 10,9 млрд.

При этом, если сравнивать документ с проектом бюджета на 2016 год и плановый период 2017—2018 годов, верхний предел госдолга даже понизился. В прошлогоднем проекте госдолг имел верхний предел 9,6 млрд рублей (2017 год), а на 2018 год — 12,2 млрд рублей.