Топ новостей 14 ноября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня на выборах в Молдавии и Болгарии победили пророссийски настроенные социалисты, детям чиновников предложили запретить учебу за рубежом, а защитников «Торфянки» обвинили в оскорблении чувств верующих.

Глава молдавской Партии социалистов Игорь Додон стал президентом страны по итогам второго тура. За него проголосовали более 52% избирателей. «Впервые за последние семь лет все промолдавские и прогосударственные силы объединились за дружбу с Россией, за нейтралитет, за наше православие, за объединение страны в решении приднестровского конфликта», — заявил Додон. Он уже пообещал нанести свой первый визит в Москву.

В Болгарии на выборах президента также одержал социалист - кандидат от Болгарской социалистической партии генерал Румен Радев. За Радева отдали свои голоса 59,35% избирателей.

В Кремле благосклонно оценили победы социалистов и заявили о готовности сотрудничать.

Два Додона - в Молдове и Болгарии. Кремлевское воскресенье — Vitaly Portnikov (@portnikov) 13 ноября 2016 г.

Прозападные либералы в Молдавии заврались и проворовались. Ассоциация с ЕС ничего ей не дала,как не даст и Украине. Их закат логичен. Аминь. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 ноября 2016 г.

В Болгарии все объекты инфраструктуры построены на деньги ЕС. Поля обрабатываю на гранты от ЕС. Очень жду скорейшего их выхода из этого ЕС — Shimshen (@Shimshen) 14 ноября 2016 г.

Следующий президент Украины тоже будет пророссийским. Запомните этот твит. — Илья Варламов (@varlamov) 13 ноября 2016 г.

Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом еще до его инаугурации. Он уже направил новому лидеру США свои поздравления. Кроме того, Трамп намерен в ближайшее время позвонить Путину. А вот с Обамой у Путина контактов не запланировано. Лидеры могут обсудить сирийский вопрос на саммите АТЭС в Перу.

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Валерий Рашкин предложил Госдуме запретить обучение несовершеннолетних детей чиновников России в зарубежных образовательных учреждениях с 1 января. Мера должна затронуть также муниципальных госслужащих и топ-менеджеров госкомпаний. Запрет не коснется обучения в филиалах вузов РФ, а также чиновников, живущих за границей годами по долгу службы.

В Думу внесён законопроект о запрете депутатам иметь детей. — Anton Semakin (@antonsemakin) 14 ноября 2016 г.

Государство потратит 34 млрд рублей на поддержку экспорта автопрома в 2017-2019 годах. 17,7 млрд рублей планируется потратить на транспортные расходы, 10,6 млрд рублей — на экспортное кредитование, на выставки и ярмарки — 4,8 млрд рублей, 0,8 миллиарда — на сертификацию. Власти хотят, чтобы к 2019 году экспорт достиг 175 млрд рублей.

Теперь все стало на свои места: pic.twitter.com/DjNROhVqGW — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 13 ноября 2016 г.

Управление «Трансаэро» предложило кредиторам компании конвертировать их претензии в акции нового перевозчика, который появится на базе старого. Новая авиакомпания хочет начать полеты с апреля, и в течение двух лет будет летать только по России. Активы компании оцениваются в 3-5 млрд рублей, претензий к ней выдвинуто на 251 млрд рублей.

Сергей Полонский объявил в суде, что выставит свою кандидатуру на выборы президента России. «Пусть не эти выборы, а на следующие, но увидите, я буду президентом», — отметил он. Полонский уверен, что во власти должен находиться человек от бизнеса, а, «пока продолжается такая ситуация, у нас будет нищета и голод». Он подчеркнул свое сходство с Трампом и заключил: «В Америке Трамп избран президентом, а в России "русского Трампа" сажают».

Бизнес-патриоты предложили учредить в России день патриотизма 6 августа, в день ведения продуктового эмбарго как ответного шага против западных санкций, чтобы «увековечить то проявление единства внутри страны, которое позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление». Праздник, уверены инициаторы предложения, сплотит население и восславит восстановление народного хозяйства.

Пожаловавшийся Путину и Кадырову на условия жизни в чеченском селе Рамазан Джалалдинов в августе 2016 года был осужден за клевету. Его признали виновным в клевете. Ответчиками выступили 30 человек, которых оскорбило видеообращение Джалалдинова. Суд приговорил его к 160 часам обязательных работ.

Полиция задержала активистов, выступающих против строительства храма РПЦ в столичном парке «Торфянка». Двум задержанным — Наталье Федоровой и Евгению Лебедеву — предъявили обвинение в оскорблении чувств верующих. Всего задержаны 10 человек, в том числе консультировавшая активистов юрист Марина Веригина.

На восточном побережье Южного острова Новой Зеландии уже второй день фиксируют мощные толчки. Магнитуда сегодняшнего землетрясения составила 5,7, были зафиксированы подземные толчки магнитудой от 5,8 до 6,3. При землетрясении погибли два человека. Сильный ущерб нанесен городу Веллингтон, где повреждения получили около 60 зданий. В городе Крайстчерч также разрушены дороги и дома.