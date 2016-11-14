Гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин рассказал в интервью газете «Ведомостям», что готовится создать новую авиакомпанию. Контролировать ее будут кредиторы обанкротившегося перевозчика, так что долг будет фактически конвертирован в акции, а старые владельцы будут отстранены от управления.

По словам Александра Бурдина, исполнительный директор и владелец контрольного пакета «Трансаэро» Александр Плешаков не будет даже иметь акций нового перевозчика. Кредиторы в новой авиакомпании получат доли пропорционально долгу. Когда это произойдет, банки смогут распустить резервы под кредиты старой «Трансаэро» и пустить эти средства в оборот, а акции новой компании смогут быть поставлены на баланс, заложены или проданы. Бурдин также отметил, что в России подобные схемы банкротства крупных компаний ранее не применялись, но на западе некоторые авиакомпании прошли через реструктуризацию именно таким образом.

По словам гендиректора «Трансаэро», разработка плана перезапуска авиакомпании принимала участие консалтинговая компания McKinsey и в случае принятия плана у «Трансаэро» появится новая стоимость.

При этом полного реестра кредиторов компании пока нет, он будет сформирован к концу зимы. По словам Бурдина, кредиторы пытаются заявить в суде требования на 251,8 млрд руб., долг перед банками составляет 92 млрд руб., долг перед контрагентами — около 30 млн руб.

Для запуска новой компании, по оценке Бурдина, потребуется вложить около $20 млн, то есть более 1,3 млрд рублей. В 2018 году объем инвестиций должен вырасти до $75 млн. «Желательно начать полеты с летнего расписания 2017 года (то есть в апреле). На получение нового сертификата нужно 60 дней. Но можно объединиться с небольшой компанией, имеющей сертификат, и летать под брендом "Трансаэро"», — объяснил Бурдин.

Разработанный пан предполагает, что выход на безубыточность произойдет к концу 2018 года, а в 2020 году выручка составит 36 млрд руб., а пассажиропоток — 4,1 млн человек.

Это уже не первый план перезапуска «Трансаэро», который предполагает конвертацию долга в капитал, но в прошлый раз кредиторы выступали против, желая все-таки получить деньги. Министр транспорта Максим Соколов даже называл вопрос возобновления деятельности «Трансаэро» иллюзиями.

Напомним, из-за долгов осенью 2015 года у «Трансаэро» начались проблемы с выполнением перелетов, и в октябре Минтранс лишил компанию сертификата эксплуатанта, что привело к прекращению ее деятельности. Основные обязательства по перевозке пассажиров «Трансаэро» взял на себя «Аэрофлот», причем затраты на их исполнение «Аэрофлот» оценил в несколько миллиардов рублей. В качестве компенсации «Аэрофлоту» были переданы допуски на часть международных маршрутов, которые ранее выполняло «Трансаэро», а также часть авиапарка компании.

Динамика курса акций "Трансаэро" на 14 ноября 2016 Источник: Google

Несмотря на все проблемы, на Московской бирже продолжают торговаться акции «Трансаэро». Сегодня в самом начале торгов их курс уже вырос более чем на 30%. 2 ноября акции уже выросли на 80%, это произошло после того, как в прессе появились первые сообщения о формировании на базе «Трансаэро» новой авиакомпании.