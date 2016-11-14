СМИ продолжают гадать, что будет представлять собой правление избранного президента США Дональда Трампа. Новым основанием для спекуляций стало большое интервью с ним в передаче «60 минут». Многие комментаторы отмечают, что его риторика стала более сдержанной, а обещания более умеренными. Также наблюдатели следят за тем, кто занимается формированием новой президентской администрации.

The Economist пишет, что у администрации Трампа есть выбор между двумя вариантами стратегии. Первый вариант – это рейганизм, то есть низкие налоги и необременительное государственное регулирование. Второй вариант – это более националистический популистский подход, при котором много обсуждается законодательство, порядок, идентичность и культурная традиция. Второе – это та схема, которой сейчас следуют европейские политики-демагоги, пользующиеся большой популярностью (например, французская ультраправая партия «Национальный фронт»).

NY Times пишет, что курс президентской администрации будет зависеть от того, кто войдет в состав этой администрации. В какой-то мере этот тезис справедлив для любой администрации, однако в случае с Трампом выбор состава играет более значимую роль, чем обычно. В отличие от большинства предыдущих случаев, Трамп вступает на президентский пост, не имея ни опыта в политической сфере, ни последовательной политической программы. Таким образом, он представляет собой tabula rasa и в этом смысле больше подвержен влиянию своего окружения, чем многие его предшественники.

Б.Обама в Овальном кабинете /flickr.com

Также предстоящие назначения будут свидетельствовать о том, действительно ли Трамп собирается воплощать в жизнь те вещи, о которых он говорил во время предвыборной кампании. Одним из важных факторов влияния на Трампа, оговаривает NY Times, может оказаться нынешней президент США Барак Обама. Показательно, что после встречи с ним в Белом доме он заявил в интервью, что решил оставить некоторые элементы программы медицинского страхования, которую прежде собирался полностью устранить.

Канадское издание CBCNews тоже отмечает, что в первом большом медийном выступлении после избрания (в программе «60 минут») Трамп значительно смягчил свою риторику по сравнению с предвыборным периодом. Например, он дистанцировался от своего обещания построить стену на границе между Мексикой и США. Вместо этого он теперь собирается принять меры, которые также будут выполнять «ограждающую» функцию, а также подтвердил свое намерение выслать из страны 3 млн. иммигрантов, за которыми числятся правонарушения.

Еще, подчеркивается в материале, Трампа вдруг нашлись добрые слова для Обамы и для Хиллари Клинтон, с которой он конкурировал за президентскую должность. Также его спросили о том, собирается ли он и дальше использовать ту вызывающую риторику, которая была его визитной карточкой во время кампании. На это Трамп ответил, что иногда такая риторика помогает мотивировать людей.

Сторонники Д.Трампа / flickr.comю

Между тем CNN пишет, что уже имеющаяся команда Трампа, которая готовит его к принятию президентских полномочий, преимущественно состоит из вашингтонских инсайдеров. Одним из громких предвыборных обещаний Трампа, оговаривает CNN, была работа по «высушиванию болота», в которое превратилась вашингтонская элита. Вместо этого он сейчас полностью полагается на работу давних вашингтонских советников и лоббистов. Это значит, что на формирование его администрации наибольшее влияние будут оказывать старые вашингтонские республиканские круги.