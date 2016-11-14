Мотивирующая риторика Дональда Трампа
СМИ продолжают гадать, что будет представлять собой правление избранного президента США Дональда Трампа. Новым основанием для спекуляций стало большое интервью с ним в передаче «60 минут». Многие комментаторы отмечают, что его риторика стала более сдержанной, а обещания более умеренными. Также наблюдатели следят за тем, кто занимается формированием новой президентской администрации.
The Economist пишет, что у администрации Трампа есть выбор между двумя вариантами стратегии. Первый вариант – это рейганизм, то есть низкие налоги и необременительное государственное регулирование. Второй вариант – это более националистический популистский подход, при котором много обсуждается законодательство, порядок, идентичность и культурная традиция. Второе – это та схема, которой сейчас следуют европейские политики-демагоги, пользующиеся большой популярностью (например, французская ультраправая партия «Национальный фронт»).
NY Times пишет, что курс президентской администрации будет зависеть от того, кто войдет в состав этой администрации. В какой-то мере этот тезис справедлив для любой администрации, однако в случае с Трампом выбор состава играет более значимую роль, чем обычно. В отличие от большинства предыдущих случаев, Трамп вступает на президентский пост, не имея ни опыта в политической сфере, ни последовательной политической программы. Таким образом, он представляет собой tabula rasa и в этом смысле больше подвержен влиянию своего окружения, чем многие его предшественники.
Также предстоящие назначения будут свидетельствовать о том, действительно ли Трамп собирается воплощать в жизнь те вещи, о которых он говорил во время предвыборной кампании. Одним из важных факторов влияния на Трампа, оговаривает NY Times, может оказаться нынешней президент США Барак Обама. Показательно, что после встречи с ним в Белом доме он заявил в интервью, что решил оставить некоторые элементы программы медицинского страхования, которую прежде собирался полностью устранить.
Канадское издание CBCNews тоже отмечает, что в первом большом медийном выступлении после избрания (в программе «60 минут») Трамп значительно смягчил свою риторику по сравнению с предвыборным периодом. Например, он дистанцировался от своего обещания построить стену на границе между Мексикой и США. Вместо этого он теперь собирается принять меры, которые также будут выполнять «ограждающую» функцию, а также подтвердил свое намерение выслать из страны 3 млн. иммигрантов, за которыми числятся правонарушения.
Еще, подчеркивается в материале, Трампа вдруг нашлись добрые слова для Обамы и для Хиллари Клинтон, с которой он конкурировал за президентскую должность. Также его спросили о том, собирается ли он и дальше использовать ту вызывающую риторику, которая была его визитной карточкой во время кампании. На это Трамп ответил, что иногда такая риторика помогает мотивировать людей.
Между тем CNN пишет, что уже имеющаяся команда Трампа, которая готовит его к принятию президентских полномочий, преимущественно состоит из вашингтонских инсайдеров. Одним из громких предвыборных обещаний Трампа, оговаривает CNN, была работа по «высушиванию болота», в которое превратилась вашингтонская элита. Вместо этого он сейчас полностью полагается на работу давних вашингтонских советников и лоббистов. Это значит, что на формирование его администрации наибольшее влияние будут оказывать старые вашингтонские республиканские круги.