На выходных канал НТВ опубликовал большое интервью со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным. Интересно оно тем, что это, фактически, первая развернутая реакция представителя российской политической элиты на результаты президентских выборов в Соединенных Штатах. Характерно также то, что сам Володин ранее считался специалистом по внутренней политике и громких заявлений относительно происходящего за пределами страны не делал.

Зато теперь мы знаем, что Вячеслав Володин считает, что не надо поддаваться эйфории после победы Дональда Трампа на выборах. По словам Володина, надежда на улучшение двусторонних отношений есть, «но многое зависит от кандидата», будет ли он выполнять предвыборные обещания. «Оптимизм должен быть всегда. И надежда должна быть, но не должно быть эйфории», — сказал спикер Госдумы.

«На выборах мы с вами впервые услышали от кандидата, который стал президентом, что отношения с Россией изменятся в лучшую сторону, уйдет напряжение, больше будет уважения, что Путин — сильный лидер. И это очень важно, когда человек, который избрался в ходе избирательной кампании, говорит оценочные вещи, связанные с признанием и политики другого государства, и качества лидера другого государства», — сказал Володин. Он также отметил, что Трамп говорил то, о чем ранее заявлял и российский президент. «По ключевым вопросам такого сближения позиций между президентами России и США не было никогда», — подчеркнул он.

В то же время спикер Госдумы отметил, что «важно восстановить доверие, важно восстановить уважение». «Если это будет сделано, многое можно сделать. Если Трамп начнет реализовывать в жизнь то, что говорил, [это,] конечно, изменит [текущую] ситуацию в корне», — уверен он.

По мнению Володина, победу Дональду Трампу на выборах президента США обеспечили «грязные методы», которые применялись против республиканца. По его словам, в ходе кампании делались заявления, «от которых мы, допустим, уже отвыкли, потому что они использовались где-то с середины 90-х». «Может быть, как раз вот такая беспрецедентно грязная кампания по отношению к Трампу и такое давление и обеспечили ему победу, потому что люди просто возмутились и поддержали его кандидатуру», — считает Володин.

Володин заметил, что это не украшает избирательную систему. «Нужно говорить о политической культуре, а вот в данном случае этой культуры как раз и не было», — резюмировал он.

В интервью НТВ спикер Госдумы отметил, что Россия не вмешивалась в ход выборов президента Америки, в которых победил Дональд Трамп. «Выборы есть выборы, на выборах есть победитель. Никогда Россия не вмешивалась в вопросы, связанные с реализацией национального законодательства США», - заявил Володин, подчеркнув, что на американского избирателя оказывалось большое давление со стороны действующих властей США.

Барак Обама участвует в предвыборной кампании демократов. Северная Каролина, 4 ноября 2016 jalexartis / Flickr

При этом, по мнению спикера, во время выборов в Америке было допущено большое количество «моментов», которые в России «никогда бы не прошли». «Огромное количество "досрочников" — более 40 миллионов человек. Если бы у нас такое количество проголосовало досрочно, никогда бы выборы не были чистыми, легитимными, да и в принципе их бы не признали. У них же это возможно, — отметил Володин. — Президент Обама активно участвовал в избирательной кампании, занимался агитацией, проголосовал досрочно, сказал, за какую партию проголосовал. У нас это намного корректнее. Вы знаете, были выборы в Государственную думу, "Единая Россия" использовала высказывания президента на выборах, но такого, как в США, буквально давления, на избирателя [не было]».