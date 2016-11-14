Юные дарования

Глава МВД Украины Арсен Аваков получил нового заместителя по вопросам евроинтеграции, им стала 24-летняя Анастасия Деева. В сети сразу обнаружились ее откровенные фотографии из соцсетей, а сам министр выразил уверенность, что Деева сможет оптимально координировать свои проекты и «осуществлять коммуникацию с иностранными партнерами». «Полит.ру» составил подборку самых молодых современников, пришедших во власть.

Анастасия Деева Фото: соцсети

Она же, ретушь.

Перенесемся в Россию, где депутатом петербургского Законодательного собрания в сентябре стал 21-летний футболист Виктор Сысоев. Он выдвигался от ЛДПР.

Спортсмен запомнился по интервью «Фонтанке», в котором признался, что не собирается ничем заниматься в городском парламенте.

— Вы хорошо знакомы с законодательной работой, с законом о бюджете? Чем вы собираетесь заниматься в Заксе?

— Я — ничем. Не готов отвечать на вопросы.

— Вы же шли на выборы с определенной программой и целями?

— Наверное. Я не могу ответить, если хотите, придумайте что-нибудь сами.

Виктор Сысоев с девушкой Фото: личная страница футболиста «ВКонтакте»

После внезапного назначения и столь же внезапной отставки калининградского губернатора, а в прошлом охранника Владимира Путина Евгенийя Зиничева область возглавил Антон Алиханов — на сегодня самый молодой российский глава региона (30 лет).

Фото: Виталий Невар, www.newkaliningrad.ru

И один из самых высоких.

Фото: rugrad.eu

А австрийский министр иностранных дел Себастьян Курц и вовсе занял этот пост, когда ему было 27 лет. Сейчас министру 30, но он все еще самый молодой министр в мире.

Он также отвечает за евроинтеграцию своей страны.

Премьер Канады постарше (в декабре ему будет 45), но все еще моложав, как голливудский актер.

Джастин Трюдо

И вновь вернемся в Россию. В Думе заседает ровесник петербургского депутата-футболиста, от той же партии ЛДПР. Первую зарплату 21-летний Василий Максимович Власов решил потратить на ремонт машины и молодежный центр своей партии. До депутатства он работал личным помощником Владимира Жириновского.

И на заглавной фотографии — самый молодой российский министр, глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Ему 34 года, а в момент назначения в 2012 году не было еще и тридцати.