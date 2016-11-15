24 ноября 2016 года (четверг) в рамках цикла «Публичные лекции "Полит.ру"» выступит искусствовед, член Союза московских архитекторов, автор книги «Анатомия архитектуры» Сергей Кавтарадзе.

Тема лекции: «Азбука зодчества. Как "читать" памятники архитектуры».

Анонс: Архитектура считается сложным для восприятия видом искусства. Однако множество людей на экскурсиях и в туристических поездках, да и просто на прогулках по улицам родных городов любуются красотой фасадов и восхищаются захватывающими интригами внутренних пространств. Это большое удовольствие. Впрочем, можно получить еще большее, если научиться понимать, о чем рассказывают памятники зодчества. В данной лекции искусствовед Сергей Кавтарадзе расскажет слушателям, как «читать» архитектурное произведение.

Лекция посвящена древнейшей и простейшей строительной конструкции, в науке называемой «стоечно-балочной системой», а на самом деле представляющей собой каменное или деревянное подобие буквы «П». Это технологическое решение хорошо знакомо всем, кто хоть раз строил сарай у себя на даче. Каждый народ искал свой способ оформления и украшения таких сооружений. Наиболее универсальное решение нашли древние греки. Благодаря им архитектура приобрела собственный язык и получила тему повествования, требующую от зрителя сочувствия и сопереживания.

С тех пор история европейской архитектуры неразрывно связана с ордером – так была названа эта художественная система. Он стал эффективным инструментом в руках талантливого архитектора, с помощью которого можно решать самые разные творческие задачи: выражение масштаба постройки, членение композиции в гармоничных пропорциях, проектирование ритмического строя, придающего архитектурному произведению четвертое, временное измерение.

Об авторе: Окончил отделение истории искусств исторического факультета МГУ. Работал в ЦНИИ теории и истории архитектуры (позже преобразованном во ВНИИ теории архитектуры и градостроительства). В 1993 году ушел в коммерческие структуры. Преподавал в Школе коллекционера и эксперта ЦСИ «Винзавод» и на летних курсах при РГГУ. Член Союза московских архитекторов.

Книга Сергея Кавтарадзе «Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле» (М.: Издательский дом ВШЭ, 2016 (второе издание)) вошла в короткий список премии «Просветитель», учрежденной в 2008 году основателем и Почетным президентом компании «Вымпелком» Дмитрием Зиминым и Фондом некоммерческих программ «Династия» (с 2016 года премия проводится при финансовой поддержке Zimin Foundation).

* * *

Чтобы подписаться на рассылку лекций, отправьте письмо на public-lectures-ON@polit.ru. Пришедшее письмо с запросом подтверждения отошлите обратно. И все, вы подписаны на рассылку.

Чтобы в любой момент отписаться от рассылки, надо отправить письмо на public-lectures-OFF@polit.ru.

Лекция состоится 24 ноября 2016 года (четверг) в 19-00 в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева (Бобров пер. 6 стр. 2, Тургеневская гостиная на 2 этаже) м. «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар»). Вход бесплатный. Телефон для справок: +7 (495) 980-1893.

Перейти к регистрации на лекцию

Место проведения