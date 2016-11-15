Видео дня. Задержания готовивших теракты в Москве и Ингушетии

Федеральная служба безопасности обнародовала видеозапись задержания пятерых участников преступной группы, связанной с запрещенной в России международной террористической организацией «Исламское государство» (ИГ), готовивших теракты в Ингушетии и Москве. Кадры оперативной съемки показаны на сайте «Говорит Москва».

На кадрах видно, как сотрудники спецназа блокируют экстремистов в одной из квартир в Москве. Также показан штурм частного дома в Ингушетии в ходе контртеррористической операции, проведенной в октябре. При штурме были убиты лидер группы — эмиссар ИГ Р. Саутиев — и пятеро его соратников.