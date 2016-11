«Коммерсантъ» пишет: «Кузбасс предстал в "Инском" разрезе». Два заместителя Амана Тулеева попали в угольное дело ФСБ.

«Операция "Чистые рупии"»: Индия борется с коррупцией заменой наличности.

«Багаж загрузят через суд»: дешевые перевозки снова не прошли нормативы.

«Ведомости»: «Президентство Трампа может ознаменоваться укреплением доллара». Аналитики вспоминают рейганомику и выражают оптимизм в отношении перспектив американской валюты.

О переменах на российском рынке ритейла: «Фонд, связанный с "Интерросом", получил контроль в ритейлере "Заодно"».

РБК: «Команду Тулеева». Против руководителей кемеровской администрации возбуждено уголовное дело.

Гуцериевы выставят на Московскую биржу до 20% акций «РуссНефти», рассказывается в статье «IPO по-семейному».

Интервью с главным экономистом ЕБРР Сергеем Гуриевым озаглавлено его цитатой: «Ничего супертехнологичного в изоляции не создать».

«Известия»: «За кредитом во все тяжкие». Количество мошеннических заявок на банковские кредиты в 2016 году выросло в полтора раза.

«Минздрав переименует лекарства»: ведомство ввело запрет на регистрацию медикаментов с похожими названиями, но разным лечебным действием.

«Израиль и Египет сообща охотятся за убийцами российского лайнера»: еврейское государство отправило на помощь бывшим противникам свои спецслужбы и ударные беспилотники.

«Газета.ru»: «Алло, говорит президент». Путин и Трамп впервые пообщались по телефону.

«Саакашвили собирает команду»: бывший губернатор Одесской области предрек Украине возможный скорый крах.

Минобороны России подтвердило крушение МиГ-29К с «Кузнецова», об этом в статье «Пилот готов к выполнению новых задач».

The Economist: «Трамп и пресса. Уроки для политических журналистов на основе президентских выборов» (Trump and the press: The lessons for political journalists from the presidential election). Автор рассуждает о том, что следует учесть политическим журналистам к следующим американским выборам.

«Болгария и Молдавия: на языке Восток, на уме Запад» (Bulgaria and Moldova: Talk east, walk west). Новые президенты Болгарии и Молдавии, считает автор, гораздо менее пророссийские, чем хотят показать. Но обе страны продолжают свою давнюю игру, идея которой состоит в стравливании России и Запада.

Bloomberg: «Трамп перевернул с ног на голову финальную поездку Обамы в Европу» (Trump Upends Obama’s Final European Trip). Избрание Дональда Трампа следующим президентом США изменило суть последней зарубежной поездки президента США Барака Обамы в качестве главнокомандующего. Первоначально предполагалось, что это будет дружеское прощание с лидерами соответствующих стран.

«Эпоха снижающейся стоимости ипотечных кредитов в Британии, вероятно, подходит к концу» (Era of Falling UK Mortgage Costs May Be at an End). Ставки свопов, на основании которых банки рассчитывают стоимость ипотеки, растут начиная с сентября и теперь достигли того уровня, на каком они были до того, как британцы проголосовали за отделение от ЕС.

The Wall Street Journal: «ЕС поддерживает план по расширению военной координации» (EU Backs Plan to Expand Military Coordination). Правительства ЕС поддерживают план по формированию военной кооперации для большей самостоятельности блока. Это происходит в контексте растущего давления на Европу в направлении увеличения расходов на вооружения по итогам избрания Дональда Трампа следующим президентом США.

«Трампа раскритиковали за назначение в Белом доме» (Trump Draws Criticism Over White House Appointment). Избранный президент США Дональд Трамп назначил политтехнолога Стива Бэннона на пост главного советника. Демократам это назначение не понравилось.