На BBC вышла передача ведущего Эндрю Марра, в котором выступила Марин Ле Пен, лидер французской ультраправой партии «Национальный фронт». У многих зрителей эта передача вызвала негодование.

В интервью с Марром Ле Пен заявила, что Дональд Трамп сделал возможным то, что прежде представлялось невозможным. В частности, теперь, по итогам избрания Трампа президентом США, многие ожидают, что она пройдет во второй тур президентских выборов во Франции в мае 2017 г. Также Ле Пен похвалила модель управления российского президента Владимира Путина, которую она назвала «рациональным протекционизмом».

В прошлом декабре, комментирует BBC, «Национальный фронт» набрал более 27% голосов на региональных выборах, однако не победил ни в одном из регионов, потому что этому противостояли мейнстримные партии, которые объединились против ультраправых. На президентских выборах ожидается аналогичный сценарий. Однако победа Трампа, пришедшего к власти как раз за счет антиимиграционных и протекционистских настроений и ранее исход британского референдума, по итогам которого Британия выходит из ЕС, стали серьезным потрясением для политического истеблишмента в ряде западных стран.

Дональд Трамп / Gage Skidmore / Flickr

По мнению Ле Пен, высказанному в интервью с Марром, теперь ее шансы на избрание повысились. Сейчас французские избиратели оказались перед выбором. Либо они проголосуют за мультикультурализм «по модели англоговорящего мира, где усиливается исламский фундаментализм», либо они проголосуют за «независимость нации, где люди могут сами управлять своей судьбой». Второй вариант, считает Ле Пен, - это право любой страны отстаивать свои интересы.

Также она назвала ЕС «репрессивной моделью» и сказала, что ее следует заменить на «Европу свободных наций», к чему, собственно, и стремятся многие европейцы. В связи с этим Марр спросил ее, не боится ли она распада европейского единства в контексте угрозы российской агрессии. Ле Пен возразила, что бояться этого не имеет смысла: «Россия – это европейская страна, так что если мы хотим, чтобы Европа была мощной, нам надо строить диалог с Россией».

Bloomberg по этому поводу обратился к британскому эксперту Джонатану Фенби за комментарием о том, как избрание Трампа может повлиять на жизнь европейского истеблишмента. В частности, повышает ли он шансы Ле Пен на избрание в следующем году. По мнению Фенби, шансы на успех у Ле Пен действительно повышаются – по крайней мере, в первом раунде выборов. Удастся ли ей победить объединившихся против нее мейнстримных левых и правых, - это открытый вопрос.

При этом Фенби отметил, что в последних публичных выступлениях Ле Пен ведет себя в манере, очень непохожей на трамповскую. Она сдержанна и старается, прежде всего, ободрять своих слушателей. Как бы то ни было, структура общественных движений в Европе уже меняется. Подтверждение тому – исход британского референдума и собственно взлет популярности Ле Пен. В этих движениях мощный импульс начинает концентрироваться вокруг устойчивой комбинации настроений, где, с одной стороны, имеет место недовольство ЕС как проектом, а с другой стороны, нарастают антииммиграционные настроения.

Brexit /newstalk.com

Guardian пишет, что Марру пришлось «защищать» свое решение выпустить в эфир интервью с Ле Пен. Это решение он мотивировал необходимостью держать общественность в курсе угрожающих западных тенденций. Одна из них уже реализовалась в виде избрания Трампа. Ле Пен, по мнению Марра, тоже представляет собой потенциальную угрозу.

Причина этих оговорок была в том, что часть аудитории была недовольна интервью с Ле Пен, особенно в день годовщины парижских терактов. Опять-таки, время выпуска Марр мотивировал тем, что этот материал необходимо было сделать достоянием общественности, пока впечатления от избрания Трампа еще свежи.