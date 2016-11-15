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15 ноября 2016, 11:51
Алексей Улюкаев взятка Вячеслав Володин Следственный комитет ФСБ
Андрей Щербаков

Улюкаев и немножко нервно

Алексей Улюкаев
Алексей Улюкаев
Пресс-служба администрации президента РФ

Задержан министр экономического развития России Алексей Улюкаев. Информацию об этом Следственный комитет России обнародовал в ночь на 15 ноября. Многие российские СМИ посвятили этой темы целые подборки и серии материалов.

По официальным данным, Улюкаев был задержан по делу о получении взятки в размере 2 миллиона долларов. 

То, как именно и даже когда именно начала освещаться история с задержанием министра, само по себе достаточно интересно, отмечает политический обозреватель Андрей Щербаков. В беседе с «Полит.ру» он определил возможные выводы, которые можно сделать на основании особенностей отражения этих событий в медийном пространстве.

«Задержан министр экономического развития Улюкаев. Но ничего нового, полагаю, ни одно издание, за исключением сайта Следственного комитета, сегодня сказать не может. И это может являться только предметом рефлексии, но не предметом для каких-то серьезных выводов. Однако выводы делать очень хочется, поэтому попробуем.

Что послужило причиной задержания министра, в чем предыстория, можно прочитать где угодно (мне больше всего нравится в этом отношении «Коммерсантъ», но это исключительно личный выбор). Полагаю, что значительно более содержательны – и, главное, менее спекулятивны, – будут размышления, как задержание Улюкаева должно интерпретироваться в свете того, что в последнее время происходит в медийном пространстве.

Первое. Никогда известия о задержании чиновников такого уровня (понятно, что таких задержаний и не было, но, не знаю, вспоминаем 1990-е годы и историю какого-нибудь Козленка – это, конечно, не сопоставимо по масштабу, но по резонансу может быть и сопоставимо – или историю с задержанием Сторчака в 2007 году) не сопровождалось такой странной и непоследовательной позицией Следственного комитета. Ее странность и непоследовательность для меня заключается в опубликовании новости о задержании в третьем часу ночи. Ни туда ни сюда, ни два ни полтора, непонятно почему. Ну, можно списать на то, что Маркин ушел, новый человек не полностью вошел в должность – и мы имеем то, что имеем.

Второе. На это уже обратили внимание коллеги: это история о том, что следствие вело ФСБ, а отчитывается об этом Следственный комитет. Тем более, что вчерашняя кемеровская история в очередной раз очень больно бьет по руководству Следственного комитета. Спишем это на корпоративные разборки силовиков.

Третье. Непонятно самое главное: это просчитанный резонанс?

Из факта того, как сегодня развивается история с Улюкаевым, можно сделать три самостоятельных и никак не связанных друг с другом вывода, или, скажем, обозначить три перспективы.

Перспектива первая и самая понятная: нельзя трогать близких бояр. И это то, что первым приходит на ум.

Второе. Система постепенно переходит к равноответственности всех перед законом. В это сложно поверить, но столь экзальтированное решение может быть истолковано подобным образом.

И, наконец, третье. Система управляется все меньше и меньше, решения в ней принимаются без оглядки на что бы то ни было, и, возможно, даже на первое лицо, и никакая реакция никакого пресс-секретаря не может уберечь нас от интерпретаций подобного рода.

Совершенно не готов говорить о том, по какому из трех путей нужно идти. Очевидно лишь, что, по всей вероятности, мы так и не узнаем правильного ответа на этот вопрос. Поэтому будем исходить из того, что есть такой факт, и он, как бы сказать экономическим языком, когнитивно волатилен.

Что из этого последует, одному Богу ведомо. Любопытно другое. Любопытно то, как это факты интерпретируются в медиа и где появляются наиболее полные и серьезные подборки, не нарративные, а смысловые. И в этой связи обращает на себя внимание выступление господина Минченко на сайте Znak.com.

Нам известно, кто «заряжает» сайт Znak.com, и сочинения госпожи Винокуровой на прошлой неделе лишний раз подтверждают то, что мы знаем. Я имею в виду сочинение по поводу возможности досрочных выборов. И сегодня господин Минченко, собирая вместе всю полемическую фактуру под эту историю, вольно или невольно играет на весьма определенной стороне.

Тут, конечно, мы опять вступаем на несколько зыбкое поле не то чтобы предположений, но утверждений, которые могут быть отыграны назад. Но, полагаю, делать это все равно необходимо. Znak.com долгое время финансировался структурами, распорядителями средств которого являлся первый замглавы Администрации президента господин Володин, ныне – председатель Государственной Думы.

Я был далек от мысли, что господин Володин до сих пор сохраняет столь значительное влияние, чтобы мог предписывать руководству сайта ставить те или иные материалы и предпринимать те или иные действия, но, зная, как у нас совершаются дела, заключаю, что, по всей вероятности, так оно и есть. И в этой связи позиция сайта Znak.com будет очень и очень, извините за внутреннюю рифму, значима. Поскольку, если я хоть сколько-нибудь правильно понимаю внутренние расклады, энергичный и эффективный (и это я говорю без всякой иронии) управленец Володин с точки зрения усиления своей аппаратной позиции должен идти по двум путям.

Первое: продвигать свою эффективность в качестве председателя Думы – что, в общем, отчасти и делается, и это, возможно, материал для некоторой отдельной реплики. И второе: обозначать наступающий хаос и неуправляемость на внутриполитическом поле, которые понемножку проступают сквозь внешне урегулированное пространство баланса интересов, построенное в предшествующие 10-15 лет. И совершенно очевидно, что вывод, который должна сделать целевая аудитория подобных поступков, таков: ох, а напрасно-то мы убрали господина Володина с того места, на котором он приносил столько пользы!

Но, полагаю, что если так пойдет и дальше, мы можем столкнуться с очень интересными разворотами и очень интересным развитием событий. Поскольку недооцениваемая энергия, натиск, напор и, как это ни странно звучит, отсутствие страха потерять что бы то ни было господина Володина могут привести его в действующих условиях так далеко, как сегодня сложно себе представить», – считает Андрей Щербаков.

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