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15 ноября 2016, 17:00
правозащитное движение тюрьмы и колонии

«Сейчас нарушен ключевой принцип формирования ОНК»

Генеральская шинель и фуражка
Генеральская шинель и фуражка
Антон Спиридонов/Коммерсантъ

Общественники и гражданские активисты добиваются перевыборов в общественные наблюдательные комиссии (ОНК), контролирующие соблюдение прав заключенных в следственных изоляторах. Они подчеркивают, что  в ОНК вместо опытных правозащитников пришли ветераны ФСИН, «косвенно заинтересованные в оправдании» своих бывших коллег, если те допускали некие противоправные действия.

Как сообщила газета «Коммерсантъ», ряд проходящих по так называемому «болотному делу» граждан и представители 27 общественных организаций направили письмо с требованиями о перевыбрах в Госдуму и Общественную палату. Письмо было направлено после того, как президентский Совет по правам человека указал на существенное сокращение квот для членов ОНК и объявил о необходимости довыборов.

Процесс формирования общественных наблюдательных комиссий следует сделать полностью прозрачным. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказала Елена Першакова, старший юрист фонда «Общественный вердикт», объясняя, насколько ситуация с ОКН острая, насколько необходимы перемены и есть ли шанс добиться этих перемен какими-то законными методами.

«На мой взгляд, на выборах, которые состоялись в общественные наблюдательные комиссии по регионам, – я, как человек, который был членом общественной наблюдательной комиссии Пермского края в двух созывах, могу об этом сказать, – был нарушен ключевой принцип формирования таких комиссий. Этот принцип предполагает, что в комиссию должны входить люди, имеющие опыт защиты прав граждан.

Насколько мне известно, на этот раз в ряде регионов формирование общественных наблюдательных комиссий прошло таким образом, что туда вошли бывшие сотрудники различных правоохранительных органов, а люди, которые имели и имеют опыт, в том числе мониторинга прав человека в местах принудительного содержания, в состав комиссий не вошли.

 
Задержание активистов полицией / Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

Притом есть случаи, когда люди еще могут туда войти. Известно, что в общественную наблюдательную комиссию региона не могут войти люди, которые работали в ней три срока в этом регионе. Это предусмотрено законодательством. Но что касается вопроса о перевыборах и того, нужны ли они вообще, то мне кажется, что это не должны быть перевыборы. Просто Совет при Общественной палате РФ, как мне кажется, должен пересмотреть некоторые свои представления о том, каким образом должно производиться формирование общественных наблюдательных комиссий, сделать этот процесс абсолютно прозрачным.

На данный момент закон этой прозрачности не предусматривает. И, на мой взгляд, Общественной палате нужно сделать все возможное, чтобы такая прозрачность все-таки появилась.

Если говорить об обжаловании результатов формирования общественных наблюдательных комиссий, то, насколько я знаю, при формировании предыдущих общественных наблюдательных комиссий, когда еще действовал Гражданско-процессуальный кодекс, ГПК, не попавшие в комиссии люди пытались обжаловать решение, принятое в их отношении, по 25 главе этого кодекса. Однако им ответили, что глава 25 ГПК не охватывает подобные случаи.

В настоящее время уже вступил в силу Кодекс об административном судепроизводстве. И, насколько мне известно, практика обжалования еще не наработала – именно в части, касающейся решений Совета Общественной палаты Российской Федерации по формированию общественных наблюдательных комиссий. И что здесь будет, сказать очень сложно. На этот счет есть различные точки зрения: одни считают, что обжаловать можно, другие – что нет. Дать определенную оценку того, насколько таким образом окажется возможным добиться результата, я пока не могу», – отметила Елена Першакова.

Ранее первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру» Алексей Макаркин также отмечал, что состав ОНК нового созыва качественно отличается от состава прежде действовавших комиссий, и в первую очередь тем, что новые комиссии могут лучше защищать права не заключенных, а охранников.

«Конечно, состав ОНК серьезно изменился, и изменился он в направлении всемерной защиты прав, свобод и достоинства охранников.

Есть ведь разные подходы к правозащите. Есть классический подход – что надо защищать зэков. Есть подход «вообще-то зэк сидит правильно, и совсем забывать о нем не нужно, но, раз он сидит правильно, надо в первую очередь обратить внимание на законопослушную часть общества, которая в этом же следственном изоляторе находится». А это – охрана. Соответственно, вопрос в том, как выстраивать отношения ОНК и администрации СИЗО, кто они друг другу: союзники в борьбе с преступностью или оппоненты?

Сейчас, как я понимаю, ФСИН и в целом силовики получили очень лояльный, удобный состав Общественной наблюдательной комиссии, причем не только в Москве. Эти комиссии, видимо, теперь куда реже будут вмешиваться в вопросы, которые сотрудники ФСИН хотели бы не придавать особой гласности. Это называется «конструктивное сотрудничество». Ну, видимо, они будут так сотрудничать.

Раз систему нельзя уничтожить – все-таки ОНК существуют уже давно, – значит, можно попробовать ее адаптировать, сделать лояльной. Что, собственно говоря, и получилось. И, кстати, не только по новому председателю – эта практика появилась не в этом году, но теперь она расширяется, в ОНК все больше входят отставные сотрудники ФСИН, например. Они, конечно же, будут защищать интересы своих преемников, которые продолжают их дело.

 
ФСИН России / 31.fsin.su

Думаю, что такой процесс, когда институт сохраняется, причем институт уже успевший заработать авторитет, уже привлекший общественное внимание, но теперь от этого института будут исходить уже другие сигналы, другие импульсы, – это очень тревожная практика. Потому что авторитет можно получить длительной работой, но разрушить его таким образом можно достаточно быстро.

А кем теперь правозащитники будут ходить? Вот с новыми членами ОНК и будут. Если пойдут, скажем, два человека, как ходили прежде, то либо они вдвоем будут говорить, что все хорошо, а исключением мелких недостатков, либо один будет говорить одно, а другой – другое. Будет слово против слова. Так что даже тем, кто остался в ОНК, с такими коллегами, конечно, работать станет сложнее», – объяснил Алексей Макаркин. 

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