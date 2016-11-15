ProScience Театр 21 ноября. Николай Фомушин о ментализме и ошибках мышления

21 ноября в Центральном Доме журналиста состоится выступление популяризатора науки, биолога Александра Панчина и иллюзиониста Николая Фомушина. Тема вечера — «Магия науки и наука магии».

Выступление профессионального иллюзиониста — необычный опыт для ProScience Театра. Накануне мероприятия мы поинтересовались у Николая Фомушина, что такое ментализм и как рождается иллюзия с точки зрения науки.

«Ментализм — это подвид иллюзии, я бы даже сказал, что это некий метажанр, потому что он включает в себя техники всех остальных направлений, но помимо этого, его суть заключается в том, что исполнитель демонстрирует как бы сверхспособности человеческого разума и сознания. Сюда относятся такие классы эффектов, как телепатия, телекинез, пирокинез, воздействие на волю человека, различные предсказания. По виду это больше всего похоже на демонстрацию сверхвозможностей человеческого разума, чем часто занимаются и люди, называющие себя медиумами или экстрасенсами.

С одной стороны, это, конечно, набор определенных техник, с другой — определенная подача, то есть кто-то позиционирует себя как экстрасенс, кто-то говорит, что он просто иллюзионист, показывающий трюки с предсказанием и телепатией, а кто-то больше склоняется в сторону науки. Я выбираю для себя более научный подход, то есть я пытаюсь объединить иллюзионные техники, психологию, эстрадный гипноз — все это грани ментализма.

Раньше наша с Александром Панчиным лекция называлась «Защита от темных искусств», и впервые она была представлена в рамках премии Гудини. Александр пытался пролить свет на те вещи, в которые мы верим, показать, что за ними стоит нечто рациональное, и почему все-таки мы часто ошибаемся и обманываем сами себя. Это могут быть ошибки логики, некорректная работа со статистикой или неправильно поставленный эксперимент.

Я же пытаюсь иллюстрировать сказанное. Иногда может показаться, что мои номера противоречат сказанному Александром. Ведь если он заявляет, что телепатии нет, а все доказательства связаны с ошибками эксперимента, то я тут же показываю феномен телепатии на наших зрителях. Но в этом и фишка. Фокус и есть демонстрация невозможного. Заявляя, что я не экстрасенс, а иллюзионист, я демонстрирую те вещи, которые так же могли бы демонстрировать медиумы или экстрасенсы. Но в отличие от них, я говорю, что этому есть рациональное объяснение, и показываю. Хотя секрет не раскрываю. Это важнейшее правило всех иллюзионистов.

Наша цель — просветительская, как и у премии Гудини. Мы хотим обратить внимание людей на то, что нужно более критично подходить к неким заявлениям о сверхспособностях и паранормальных явлениях, которых сейчас очень много по телевидению», — рассказал Николай Фомушин.

Выступление Александра Панчина и Николая Фомушина состоится 21 ноября в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

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