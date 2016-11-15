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15 ноября 2016, 14:16
Владимир Путин Дмитрий Песков
Илья Карпюк

«В Кремле таких обсуждений нет»

Владимир Путин и Дмитрий Песков
Владимир Путин и Дмитрий Песков
Пресс-служба администрации президента РФ

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждался план проведения досрочных президентских выборов в 2017 году. «Таких планов никогда не было. Не от чего отказываться», — сказал он телеканалу «Дождь».

Ранее Песков уже называл разговоры о возможных досрочных президентских выборах в России схоластикой. «Такого вопроса на повестке дня нет как такового. Идет обычная, достаточно напряженная работа. В Кремле таких обсуждений нет», — говорил он.

Тем не менее, само по себе высказывание Пескова не означает, что в Кремле вовсе отсутствуют идеи о досрочных выборах.

 
Валерий Соловей                        Dmitry Rozhkov

Напомним, всплеск интереса к досрочным выборам президента произошел на прошлой неделе, хотя тему эту, безусловно, из головы никто не выпускает. 10 ноября на сайте «Московского комсомольца» появилось и позже было удалено интервью с профессором МГИМО Валерием Соловьем. Политолог утверждал, что в 2017 году президент Владимир Путин сначала по какой-то причине будет отсутствовать в публичном пространстве довольно длительный срок, например, несколько месяцев, а потом будет объявлено о досрочных выборах. Причем преемником президента может стать как премьер-министр Дмитрий Медведев (он по конституции будет и.о. главы государства после отставки), так и Сергей Иванов, недавно ушедший с поста главы президентской администрации.

 
Сергей Иванов и Дмитрий Медведев kremlin.ru

В понедельник, 14 ноября, также телеканал «Дождь» сообщил, что хотя в Администрации президента и прорабатывалась идея досрочных выборов, но от нее отказались, в первую очередь из-за победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Источники «Дождя» утверждали, что сценарий досрочных выборов был бы актуален в случае победы в США Хиллари Клинтон, которая резко критиковала политику российских властей и могла попытаться расшатать ситуацию в России перед выборами. В Кремле рассматривали и экономический аргумент: из-за ухудшения экономической ситуации рейтинг Путина может снизиться. Однако сейчас в администрации президента не видят предпосылок для кардинального снижения рейтинга президента.

Опрошенные «Полит.ру» политологи неоднозначно оценивают информацию о возможности проведения досрочных президентских выборов в России.

 
Григорий Голосов                        Фото:  ©Cogita!ru 

Так, политолог Григорий Голосов, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, полагает, что досрочные выборы президента возможны, однако не считает такой исход вероятным. При этом он отметил, что полностью исключить возможность досрочных выборов президента нельзя, поскольку «российская политика — это в значительной степени игра без правил, и произойти может что угодно». «Например, вероятность того, что думские выборы пройдут досрочно, расценивалась как очень низкая. Аналитики справедливо рассуждали о том, что выигрыш от этого небольшой, а репутационный ущерб — довольно ощутимый. Но, тем не менее, захотели и провели выборы досрочно», — отметил он.

 
Михаил Комин

Михаил Комин, политолог, эксперт Центра стратегических разработок, высказал мнение, что публикации такого рода — просто пример информационного шума, за которым ничего существенного не стоит. «Никаких признаков того, что будет событие, которое описано Валерием Соловьем — в частности, смена президента — мы в последнее время не видим. Я думаю, что это просто обычный информационный шум, который ничем не будет сопровождаться», — сказал он.

 
Николай Петров

А Николай Петров, профессор, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований НИУ-ВШЭ, напротив, убежден, что идея досрочного проведения выборов вполне обоснованна и логически следует из сложившейся политико-экономической ситуации.

«Не думаю, что здесь есть какая-то очень уж сложная игра. Сама идея досрочных выборов логически вытекает из того, что до очередных выборов надо ждать еще полтора года. Ничего серьезного делать в это время в экономике нельзя, потому что любые изменения могут больно удалить по крупным группам электората, и, таким образом, у правительства в ситуации, когда продолжаются стагнация и экономический кризис, оказываются связаны руки. То есть полтора года надо терпеть и ничего не менять, ничего не делать», — объяснил он.

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