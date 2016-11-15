Индийский совет по медицинским исследованиям (ИСМИ) запретил проведение спорного клинического эксперимента ReAnima. Его авторы планировали попытаться оживить нескольких жертв аварий с зафиксированной смертью мозга. 11 ноября Национальный институт медицинской статистики исключил эксперимент ReAnima из списка разрешенных в Индии клинических испытаний.

О планах такого эксперимента в мае этого года сообщил прессе хирург-ортопед Химаншу Бансал (Himanshu Bansal), работающий в одной из больниц североиндийского штата Уттаракханд. По его словам, около двадцати пациентов, у которых наступила смерть мозга, должны будут получать комплекс мер, включающий инъекции мезенхимальных стволовых клеток и белков, транскраниальную лазерную стимуляцию и стимуляцию срединного нерва. При транскраниальной лазерной стимуляции в выбранные участки мозга поступают лазерные импульсы в ближнем инфракрасном диапазоне. Срединный нерв относится к плечевому нервному сплетению и иннервирует мышцы пальцев, кисти, суставы запястья, а также кожу тыльной и ладонной поверхности кисти. На него планировалось воздействовать слабыми импульсами тока. Как транскраниальная лазерная стимуляция, так и электростимуляция срединного нерва ранее доказали свою эффективность в восстановлении когнитивных функций у больных с черепно-мозговыми травмами. Белки, которые, как утверждаются, способствуют восстановлению мозговых клеток, для данного эксперимента намеревалась предоставить биотехнологическая компания Bioquark из Филадельфии.

В интервью нескольким индийским СМИ доктор Бансал говорил, что его цель – вернуть пациентов после смерти мозга обратно в «минимально сознательное состояние», при котором человек способен демонстрировать проблески сознания, например, следить глазами за перемещением предмета. Хотя случаев, когда после смерти мозга происходило что-то подобное, очень мало, Бансал утверждает, что в медицинской литературе такие прецеденты описаны и их достаточно для того, чтобы провести эксперимент. К тому же, по его словам, зафиксировано много случаев, когда пациенты из минимально сознательного состояния возвращались к полноценной работе мозга и выздоравливали.

Целый ряд других ученых скептически отозвались о планах доктора Бансала. Нейробиолог Дин Бернетт (Dean Burnett) из Университета Кардиффа сказал, что, хотя исследования последних лет показали, что человеческий мозг и нервная система не столь невосстановимы, как считалось ранее, замысел преодолеть наступившее прекращение мозговой активности кажется ему слишком фантастическим. По его словам, в медицинских журналах действительно появляются описания случаев восстановления сознания после смерти мозга, но далеко не во всех этих случаях наступление смерти мозга было подтверждено строгими тестами. Весьма вероятно, что хотя бы в части из них, минимальная активность мозга оставалось. Для полного же доказательства смерти мозга необходимо каждый раз разъединительный тест, или тест апноэтической оксигенации (apnea test), при котором пациента отсоединяют от аппарата искусственного дыхания и проверяют, поддерживает ли дыхательный центр в продолговатом мозге пациента работу его легких. Подобный тест используют в трансплантологии для подтверждения смерти донора органов, но при смерти других пациентов его проводят не всегда.

Ученые и врачи также обеспокоены этической стороной эксперимента ReAnima. Намереваясь провести свой опыт на людях, Ниманшу Бансал не проводил аналогичного испытания на животных. Редактор Indian Journal of Medical Ethics Амар Джесани (Amar Jesani) говорит, что, когда речь идет о смерти ствола мозга и полном отсутствии сознания, нельзя полагаться на несколько несвязанных исследований, посвященных эффективности тех или иных методов при частичной мозговой травме. «Почему они не объединили эти методы и не провели надлежащие исследования на животных?» – спрашивает он. Джесани также указывает, что даже в случае успеха ReAnima возвращение умершего пациента в минимальное сознательное состояние будет травмировать членов его семьи.

Бансал сделал заявление для прессы, где попытался объяснить, почему он не стал работать с животными. По его словам, нет хороших животных моделей, на которых можно было бы воспроизвести такую ситуацию. На вопрос, что он планирует делать, если пациенты вернутся в минимально сознательное состояние, но дальнейшего восстановление когнитивных функций не последует, Бансал ответил, что изначально не планировал дальнейшего наблюдения за этими пациентами, но сейчас его команда приобрела медицинский страховой полис, который позволит обеспечить постоянный уход за ними. Бансал и его коллеги постараются убедить родственников жертв аварий дать разрешение на участие их в эксперименте.

Индийский совет по медицинским исследованиям обосновал свой запрет несколькими упущениями, которые сделала команда ReAnima при подаче заявки на клиническое испытание. Самым важным из них оказалось отсутствие разрешения генерального инспектора по контролю за оборотом лекарственных средств в Индии. Занимающий сейчас эту должность доктор Гьянендра Натх Сингх (Gyanendra Nath Singh), по мнению заместителя генерального директора ИСМИ Гиты Джотвани, обязан немедленно потребовать запрета испытаний. Журнал Science обратился за комментарием к доктору Сингху, но ответа из его ведомства пока не поступило. Зато сотрудниками Science охотно побеседовал Химаншу Бансал, который сказал, что ИСМИ не имеет никого отношения к клиническим испытаниям и что решающее слово в этом вопросе должен сказать доктор Сингх.

Представитель компании Bioquark сообщил, что, в случае если эксперимент ReAnima будет запрещен в Индии, команда исследователей проведет испытание за пределами страны. «Мы не спешим. Без сомнения, на нашей дороге будет немало барьеров. Но проект будет продолжен», – сказал он.