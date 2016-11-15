Украине грозит распад, если ее экономические показатели не улучшатся, а последние отставки во власти говорят, что реформы в стране начинают сворачиваться. Эти и другие громкие заявления сделал в эфире украинского телеканала «112.ua» бывший губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Между тем это еще не свидетельствует о том, что бывший губернатор и глава государства находятся в непримиримом противостоянии: резкие заявления вполне в стиле Саакашвили, и вполне возможно, что он еще будет действовать на стороне Петра Порошенко. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал Георгий Чижов, вице-президент фонда «Центр политических технологий», руководитель его украинского бюро.

«Мы можем только предполагать, чем объясняются те или иные заявления Михаила Саакашвили, но мы знаем, что политик он яркий, во много даже эпатажный, и вряд ли для него было бы правильно изменять своему фирменному стилю. Естественно, он делает резкие заявления – думаю, отдавая себе отчет, что их будут, как говорит молодежь, делить на какой-то коэффициент. То есть его высказывания о том, что Украина может даже распасться, не нужно, на мой взгляд, воспринимать как заявления о том, что это и пройдет. Разумеется, существуют определенные риски, и если не проводить реформы, не оздоравливать экономику и так далее, то, конечно, такая опасность есть. И это всем понятно, но Михаил Саакашвили говорит об этом в более резкой форме.

С одной стороны, конечно, последние его заявления означают, что он перешел в оппозицию к президенту Петру Порошенко. Но насколько непримирима эта оппозиция, еще вопрос. Есть ощущение, что договоренности между украинским президентом и бывшим одесским губернатором вполне возможны, тем более что эти договоренности необязательно должны быть явными: по одному из сценариев, Саакашвили как раз может активно играть на поле, условно скажем, популистской оппозиции – и отбирать электорат у той же Юлии Тимошенко, у Олега Ляшко с его Радикальной партией и, может быть, даже у оппозиционного блока (хотя и в меньшей степени).

Соответственно, если в 2017 году состоятся досрочные парламентские выборы (а вероятность этого довольно высока), то гипотетическая партия Саакашвили может к началу этих выборов набрать институциональный вес и отстроиться структурно, затем вполне успешно пройти в парламент – а там, допустим, стать неожиданным, ситуативные партнером пропрезидентской фракции. Но это, разумеется, только сценарий, и есть определенные ограничения в его реализации. Они связаны, во-первых, с тем, что Саакашвили не очень предсказуем, не всегда договоропригоден и вообще неуправляем. Поэтому играть вдолгую с ним может быть рискованно – никто не гарантирует, что все договоренности с ним сохранятся неизменными.

Вторая угроза для этого сценария – это снижение личного рейтинга Саакашвили. Не приведу сейчас точных данных, но общеукраинская его популярность стала гораздо ниже, чем была год назад. А если взять Одесскую область, думаю, там падение будет еще более значительным, причем я стал бы спешить делать из этого вывод, что он не справился. Просто после его назначения и первых громких заявлений, естественно, в Одессе и области были упования на какое-то чудо. На то, что – вот, пришел Михо, и за год он тут все преобразит. Ну, преобразить все за год не смог бы не только он, но и любой другой политик. Но, тем не менее, разочарование в нем может быть очень большим.

Михаил Саакашвили в рабочей поездке. Одесская область, Килийский район, октябрь 2016 oda.odessa.gov.ua

Вообще, если оценивать результаты его работы в Одесской области, для этого нужно долго и объективно разбираться, чего никто пока не делает. При желании можно найти достаточно много аргументов в пользу того, что многое было сделано за время его пребывания в должности губернатора. И точно так же можно найти много аргументов, подтверждающих, что многое не было сделано. Что ни она из реформ не была доведена до конца, естественно – слишком маленький срок прошел. А вот имели ли они шанс быть завершены в принципе – это другой вопрос. Тем не менее, дорога международного значения Одесса – Ренни продолжает строиться, она уже стала лучше, время проезда по ней уменьшилось.

Ситуация с таможней, которая считалась одной из главных его реформ, зависла. Сейчас уходит соратница Саакашвили, руководитель Одесской таможни [Юлия Марушевская] – у нее жесткие разногласия с профильным министерством, и то открытое таможенное пространство, о котором говорил Саакашвили и к которому вроде бы технически все готово, похоже, так и не заработает. Поэтому осмыслить наследие Саакашвили в Одесской области достаточно трудно. Тем более, что, повторюсь, нет объективных исследователей: обычно все ищут свидетельства либо за, либо против. И, конечно, находят», – сказал Георгий Чижов.

Обсуждая вопрос, мог ли Саакашвили с самого начала быть настроен на то, что пробудет на посту губернатора недолго, эксперт заметил:

«Думаю, он этого не планировал, но ситуация в какой-то момент изменилась. Конечно, мы не знаем подоплеки, не знаем, на каких формально условиях он становился губернатором. Но мне кажется, ему был дан карт-бланш от Петра Порошенко на некое, по сути, превышение полномочий – он был таким губернатором с особыми полномочиями. И, конечно, для него было важно показать какие-то результаты. Это позволило бы ему либо в Украине развивать политическую карьеру, либо вернуться в Грузию (что он, по всей видимости, попытался сделать – и проиграл).

На деле его отношения с президентом Порошенко заметно ухудшились уже в апреле-мае прошлого года. Тогда был уволен заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, человек однозначно из команды Саакашвили, а сам Саакашвили начал критиковать президента. Проводились, насколько я помню, обыски в фонде «На благо Одессы». Говорили о якобы заключенном между одесским губернатором и президентом «пакте о ненападении»: мол, Саакашвили прекращает активную критику и замораживает строительство своего партийного проекта, а Киев за это спускает на тормозах уголовные дела против руководства фонда, которое было довольно тесно связано с бывшим президентом Грузии. Считалось, что эта договоренность действует до времени грузинских парламентских выборов. Ну, если смотреть по срокам, то все действительно совпадает: выборы прошли – и противостояние усилилось.

Обыск в кабинете помощника-советника губернатора Одесской области Теймураза Нишнианидзе. Май 2016 Фото Андрея Колисниченко, dumskaya.net

Но, опять-таки, вернусь к уже высказанной мысли: эта оппозиция Саакашвили и Порошенко не кажется мне непримиримой, еще возможны всякие варианты. Кстати, надо отметить, что на сегодня Саакашвили лишен грузинского гражданства – никакого гражданства, кроме украинского, он, кажется, не имеет. По крайней мере, об этом публично неизвестно. Поэтому, собственно говоря, деваться ему некуда – он остается украинским политиком. Думаю, что если бы на выборах в Грузии победила его политическая сила (ЕНД, «Единое национальное движение» – прим. ред.), вполне можно было бы запустить процесс возвращения грузинского гражданства. Но так как она проиграла, то этот вопрос сейчас не на повестке.»

Говоря об отставке руководителя Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе (именно эту отставку Саакашвили, выступая в эфире телеканала «112.ua», связал со свертыванием реформ), Чижов уточнил:

«С отставкой Деканоидзе действительно, не все понятно. С одной стороны, можно сделать вывод, что ее отставка связана с отставкой Саакашвили. С другой стороны, там много иных обстоятельств. Кроме того, сама она отчетливо не высказалась, что именно заставило ее покинуть пост. А ведь, в частности, с сегодняшнего дня в Киеве начинаются массовые акции протеста (Кстати, есть ощущение, что на них в России возлагают большие надежды и как раз видят в них третий Майдан. Впрочем, в России многие убеждены, что Майдан – это просто удачная политическая технология, и не могут понять, почему ее никак не удается воспроизвести).

Хатия Деканоидзе выступает перед полицией Тернополя 12 марта 2016 Mykola Vasylechko

Так или иначе, есть ощущение, что вот-вот произойдет что-то плохое. Некоторые считают, что это Россия запустила план дестабилизации Украины, другие говорят, что это украинская власть имитирует дестабилизацию со стороны России, чтобы под шумок закрутить гайки и подавить своих оппонентов. Но, честно говоря, я думаю, что ничего особенного не будет. Когда все ждут больших неприятностей, они обычно не происходят. Происходят они, как правило, неожиданно. Так что мне кажется, что многократно анонсированные и ожидаемые сторонами неприятные события, скорее всего, не произойдут, но напряжение в обществе сохранятся.

Сегодня – первый день этих манифестаций, и, в отличие от того, что было на прошлой неделе (а тогда были однозначно проплаченные митинги – люди выходили на них за деньги, стихийного протеста не было вовсе), говорят, что сегодня уже на улицы вышли и те, кто подрабатывает митингами, и реально недовольные. Я говорю это к тому, что одной из версий отставки Деканоидзе называется как раз ее нежелание руководить подавлением массовых выступлений. Но сам я в эту версию не очень верю, потому что я не очень верю в массовые выступления.

Тем не менее, в центре Киева сейчас уже наблюдаются тысячи митингующих (впрочем, тут кто во что горазд: кто сообщает о трех тысячах, кто – о 15). В любом случае, это намного больше, чем в последние месяцы можно было увидеть на митингах одновременно. Приняты определенные меры безопасности, даже перекрыто движения по Крещатику. Для Украины это, в общем, беспрецедентно: обычно массовые акции проходят спокойно, с небольшим количеством полиции. Ну, подождем, посмотрим», – заключил Георгий Чижов.