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15 ноября 2016, 14:00
искусственный интеллект Сколково Сколтех
Мария Блохина

SKOLKOVO.AI: В области искусственного интеллекта наступает оттепель

В «Сколково» обсудили перспективы и достижения технологий искусственного интеллекта
В «Сколково» обсудили перспективы и достижения технологий искусственного интеллекта
sk.ru

14 ноября в Гиперкубе Инновационного центра «Сколково» прошла крупнейшая в России конференция, посвященная технологиям искусственного интеллекта, — SKOLKOVO.AI. Ученые, эксперты, предприниматели и инженеры из России и других стран собрались в этот день в «Сколково», чтобы обсудить перспективы развития технологий искусственного интеллекта и барьеры на этом пути, рассмотреть новые бизнес-модели и обменяться опытом.

«Сколково» планирует проводить эту конференцию ежегодно. Как заявил вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Игорь Богачев, задача «Сколково» — создание инновационной экосистемы в стране и объединение вокруг одной идеи технологических предпринимателей, ученых, венчурный капитал и  потенциальных заказчиков. А целью этой и будущих конференций является создание подотрасли искусственного интеллекта.

Игорь Богачев. Sk.ru

Очевидно, что разработки в области искусственного интеллекта серьезно продвинулись за последние несколько лет, однако эксперты уверены, что сегодня мы наблюдаем только первые шаги наделения машин некоторыми способностями человека. Компьютеры, роботы и смартфоны уже способны понимать человеческую речь, идентифицировать людей всех рас и возрастов, вступать в диалог с человеком. Со временем будут разрабатываться все новые возможности и функции, искусственный интеллект будет стремительно умнеть, а роботы — постепенно заменять собой людей, выполняя их функции, например, в сфере услуг. И если сейчас это кажется чем-то абстрактным и фантастичным, то в недалеком будущем мы будем свидетелями кардинальных изменений в образе жизни миллионов людей благодаря продуктам, основанным на технологиях искусственного интеллекта.

История направления. Между зимой и весной

Ректор Сколтеха Александр Кулешов открыл конференцию, рассказав участникам историю развития технологий искусственного интеллекта за последние 60 лет. Он напомнил, что все началось с необходимости США в машинном переводе большого объема литературы в середине 50-х. На идею такого перевода возлагались большие надежды, но уже спустя десять лет стало понятно, что из этого ничего не выходит, так как можно перевести фразу достаточно качественно только в том случае, если ты понимаешь ее смысл. В Советском Союзе и Японии были свои попытки изобрести машинный перевод, но и они не были успешны, тогда так и не появилось ничего пригодного для ежедневного применения, а это и была главная проблема.

«В конце концов словосочетание искусственный интеллект стало неприлично употреблять в научной среде, типа искусственный интеллект для тех, кому своего не хватает», — сказал Кулешов. В таком состоянии идея искусственного интеллекта находилась примерно до 2009 года, в США даже появился специальный термин — AI winter, то есть «зима искусственного интеллекта», и это продолжалось до появления техники deep learning, то есть глубокого обучения. Тогда вдруг стали решаться практические задачи. При этом ученые до сих пор не знают, почему и как это работает. «Сейчас нет подвижек в объяснении работы глубоких сеток, но в смысле приложений произошел гигантский взрыв: все продвижение в этой области свелось к поиску новых задач для приложений, потому что все, что попадается под руку, так или иначе делается: от компьютерных игр до сельского хозяйства. Задачи решаются, хотя объяснения этому нет. И сейчас мы находимся в точке солнцестояния: зима искусственного интеллекта закончилась, до лета еще далеко, а вот весна в самом разгаре», — заключил Александр Кулешов.

Сейчас действительно наступает новая эра, когда искусственный интеллект будет присутствовать в нашей жизни повсеместно, уверен первый проректор Московского технологического института Евгений Плужник. «Искусственные виртуальные и электромеханические агенты будут постоянно анализировать нашу активность и эмоциональное состояние, ключевые показатели здоровья, помогая нам вести здоровый образ жизни, продлевая активность.  Кроме этого, безусловно, искусственный интеллект станет важной составляющей комфортной и безопасной среды в умных городах, таких как Сколково, оказывая все большее влияние на нашу жизнь», — сказал он.

Искусственный интеллект как экономический фактор

Руководитель робототехнического центра Фонда «Сколково» Альберт Ефимов обозначил главной задачей сообщества предпринимателей и инноваторов в новой отрасли искусственного интеллекта — переход от  Artificial Intelligence к Intelligent Augmentation: машины не заменяют человека, но увеличивают его возможности. «Во втором квартале 2016 года только венчурные вложения в стартапы ранней стадии, связанные с искусственным интеллектом, составили миллиард долларов, а общая сумма инвестиций с 2011 года, по данным VentureBeat, превышает 33 миллиарда долларов. Сотни сделок уже сформировали достаточно большой и активный рынок», — сказал он, подчеркнув, что прогнозы по искусственному интеллекту тоже стремительно растут. «Если оставить только то, что связано с искусственным интеллектом, то меньше чем через 10 лет этот рынок продажи программного обеспечения, основанного на технологиях искусственного интеллекта составит 33 миллиарда долларов. Это громадный рынок уже сейчас. Раньше не было приложений, решающих повседневные задачи, теперь они появляются. Сейчас рынок чуть меньше одного миллиарда долларов, и в следующем году он превысит этот уровень», — уверен Ефимов.

Альберт Ефимов. Sk.ru

Он также обратил внимание на сравнительно стремительный рост в сегменте: при ежегодном росте мировой экономики на 2-3% рынок систем искусственного интеллекта растет на 60%, то есть в 20-30 раз быстрее мировой экономики. Искусственный интеллект и сервисы на его основе влияют и на мировую экономику, хотя их влияние далеко не очевидно. Согласно парадоксу Солоу, влияние информационных технологий заметно везде, кроме экономической статистики. В этом сложность оценки интегрального эффекта влияния технологий искусственного интеллекта. К примеру, резидент «Сколково», компания VisionLabs позволяет банкам сэкономить миллиард рублей в год в России на предотвращении мошенничества, со временем эта цифра по всему миру будет только расти, но и сейчас это уже заметный экономический эффект.

Влияние развития технологий искусственного интеллекта на все сферы жизни будет очень велико, и интеллектуальная работа окажется под самым большим прессом со стороны технологий искусственного интеллекта. Таким трудом занимаются 230 миллионов работников во всем мире, и на них приходится 9 триллионов долларов фонда оплаты труда. По словам Альберта Ефимова, все эти рабочие находятся под угрозой, так как, согласно экспертным оценкам, уже через 10 лет влияние систем искусственного интеллекта на этот рынок труда составит порядка 6-7 триллионов долларов. 

Перспектива выглядит пугающе, когда приходит осознание, что роботы вполне смогут заменить людей. Такая тенденция уже есть. Например, если в 1990 году в Детройте в трех самых больших компаниях США работало 1,2 миллиона человек, то к 2016 году все изменилось кардинально: сейчас в трех крупнейших мировых компаниях, расположенных в Кремниевой долине работает лишь 137 тысяч сотрудников- в 10 раз меньше чем 26 лет назад. Это очевидный тренд, распространение которого ожидается и на многие другие страны и компании. 

Относительно определения термина искусственный интеллект даже в профессиональном сообществе нет единого мнения. По словам Альберта Ефимова, технологии, которые составляют суть того, что называют «искусственным интеллектом», лежат в трех областях —системы распознавания образов окружающего мира, восприятия речи и звуков, системы понимания значения текстов, обработки больших объемов данных, и системы поддержки принятия решений или выполнения конкретных действий и манипуляций которые позволяют искусственному интеллекту влиять на наш физический мир.

Практическое применение технологий искусственного интеллекта

Одним из примеров взаимосвязи искусственного интеллекта и робототехники является проект «Promobot», созданный одноименной компанией-резидентом Фонда «Сколково». Его третья версия была представлена всего три недели назад на «Открытых инновациях», а на SKOLKOVO.AI руководитель Promobot Алексей Южаков и первый проректор Московского технологического института (МТИ) Евгений Плужник подписали соглашение на покупку институтом партии из 20 роботов. Южаков рассказал, что Фонд «Сколково» оказывает проекту постоянную поддержку в транспортировке роботов за рубеж: «50% выставок в других странах заканчивались контрактами для нас только потому, что мы смогли привезти туда робота. Привезти робота — это не привезти софт, это дорого и тяжело, потому что он большой и тяжелый. Конечно, поддержка грантами, поддержка экосистемы Фонда была для нас очень важна. В основном в нас верит бизнес», — сказал Алексей Южаков. Несмотря на то, что третья версия робота-промоутера имеет еще больше конкурентных преимуществ, еще есть к чему стремиться, и команда Promobot работает над этим.

По словам Евгения Плужника, подписанное соглашение позволит дальше развивать продукт. К тому же, МТИ является акционером этой компании. При содействии акционера, в Чехии у Promobot появилась лаборатория, которая занимается разработкой лингвобаз для основных европейских языков. «Наша цель – научить Promobot говорить на большем количестве языков. Это еще больше увеличит коммерческие перспективы продукта на рынке», — сказал он.

Проектов на основе технологий искусственного интеллекта очень много, и они решают самые разнообразные задачи. Из этого множества решений можно выделить несколько любопытных. Например, это Cocoon — система безопасности для дома, которая запоминает шаблон постоянных звуков в доме, и после того, как она их запомнила, пользователя информируют о том, что происходит в доме в его отсутствие. А российско-американский стартап Kuznech разработал технологию визуального поиска и распознавания образов на изображениях и видео за счет использования сложных математических алгоритмов и сверхточных нейронных сетей. Технология распознает на снимке, сделанном с помощью смартфона, товар, например, аксессуар или предмет одежды, а затем находит такой же или подобный в интернет-магазине.  

Еще более подробно состояние разработок в области искусственного интеллекта и робототехники будет обсуждаться 21-22 апреля на пятой, уже юбилейной, конференции Skolkovo Robotics в инновационном центре «Сколково». Ожидается более 7 тысяч участников и представление 160 российских робототехнических проектов. 

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