Министерство обороны России в понедельник подтвердило потерю корабельного истребителя МиГ-29К, выполнявшего тренировочный полет с авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море близ берегов Сирии. Причиной инцидента, по данным военного ведомства, стал отказ техники, однако до конца не исключен вариант и с ошибкой пилотирования.

Пилот не пострадал, Минобороны утверждает, что на планах действий России в Сирии этот инцидент не скажется.

Интересно, что первым об инциденте сообщил американский информационный телеканал FoxNews. По его данным примерно в 17:30 по местному времени (в 18:30 по Москве) после взлета с «Адмирала Кузнецова» трех самолетов МиГ-29К один вскоре запросил разрешение на разворот и посадку, однако осуществить последний маневр так и не успел, рухнув в воду в нескольких километрах от крейсера.

Министерство обороны, как правило, медлит с признанием потерь в Сирии, однако на этот раз официальное сообщение об аварии пришло достаточно быстро. Заявлено, что МиГ-29 упал при проведении тренировочных полетов, а летчик успел катапультироваться и был доставлен на борт «Адмирала Кузнецова» силами корабельной поисково-спасательной службы. «Здоровью пилота ничего не угрожает. Российская корабельная авианосная группа продолжает выполнять задачи дальнего похода в Средиземном море, полеты палубной авиации выполняются»,— заявил представитель ведомства.

По информации источника «Коммерсанта» в Минобороны, обстоятельства инцидента предстоит изучить специальной комиссии: пока военные считают приоритетной версией отказ двигателя, но не исключают и ошибку пилота. Однако точно установить причину аварии будет затруднительно из-за того, что «черный ящик» опустился на дно Средиземного моря вместе с истребителем.

МиГ-29К — многоцелевой палубный истребитель, предназначены для постоянного базирования как авиакрыла авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Переброска авианосной группы Северного флота начался 15 октября. В состав группы помимо «Адмирала Кузнецова» входят тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», а также суда обеспечения. 10 ноября эскадра прибыла в Восточное Средиземноморье. За последние дни МиГ-29К и Су-33 совершили несколько вылетов в воздушном пространстве Сирии в полном боевом снаряжении.

Для российской авиации это уже вторая потеря в сирийской кампании. Почти год назад, 24 ноября 2015 года, турецкие истребители сбили на сирийско-турецкой границе бомбардировщик Су-24М. Это привело к резкому ухудшению российско-турецких отношений, которые удалось восстановить только после провала попытки военного переворота в Турции.

За все время операции в Сирии, оп официальным данным, погибли 20 российских военнослужащих, в том числе один технический специалист покончил с собой, а двое летчиков считаются «небоевыми потерями».

Во вторник у президента Владимира Путина начнется серия совещаний с руководством Министерства обороны РФ, предприятий оборонно-промышленного комплекса и членами правительства. Не исключено, что во время одного из них президенту будет доложено об инциденте более подробно.