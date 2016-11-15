Топ новостей 15 ноября
Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня министру экономического развития РФ предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, авиация «Адмирала Кузнецова» начала наносить удары по позициям террористов в Сирии, ФСБ задержала участников ИГ, планировавших теракты в Москве и Ингушетии.
Улюкаев отказался признать вину в получении взятки
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, не признает вину во вменяемом ему преступлении.
В связи с последними событиями вспоминаются стихи Алексея Улюкаева (да, он любит писать стихи) pic.twitter.com/mFwzHhRqL6— Телеканал Дождь (@tvrain) 15 ноября 2016 г.
Министр вымогал взятку. Если бы гражданин Улюкаев читал мой бесплатный прогноз на 2016 год здесь: http://www.astrogift.ru/horoscope/2016.shtml то он обнаружил бы себя в одной из самых сложных групп МА, где про общение с правоохранительными органами сказано напрямую. Может хотя бы поостерегся бы... Будьте осмотрительны и Вы, читайте прогноз (хотя хочется крикнуть - "не берите взятоооок!") #василисаволодина #улюкаев #прогноз #астрология #гороскоп #давайпоженимся
Фото опубликовано Vasilisa Volodina. Астролог (@vasilisa.volodina) Ноя 14 2016 в 11:49 PST
В Кремле назвали «абсурдом» отставку правительства из-за дела Улюкаева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят оснований для отставки правительства в связи с задержанием министра экономического развития Алексея Улюкаева.
В мире:— Сталингулаг (@StalinGulag) 15 ноября 2016 г.
Министр ворует - президент уходит.
В России:
Министр не ворует - КАКОЙ ХОРОШИЙ ПУТИН!
Министр ворует - КАКОЙ ХОРОШИЙ ПУТИН!
Шойгу подтвердил участие «Адмирала Кузнецова» в боевых действиях в Сирии
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что авианосец «Адмирал Кузнецов» начал принимать участие в боевых действиях в Сирии. Шойгу рассказал, что пуски ракет по целям в Сирии совершил также фрегат «Адмирал Григорович».
ФСБ задержала боевиков ИГ за подготовку терактов в Москве и Ингушетии
Сотрудники ФСБ задержали пять человек, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которые планировали теракты в Москве и Ингушетии. В ходе обысков у подозреваемых был обнаружен арсенал оружия, два взрывных устройства массой 10 кг в тротиловом эквиваленте и комплектующие к снайперской винтовке. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности».
Трамп пожелал США долгих и крепких отношений с Россией
Победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп выразил надежду на то, что российско-американские отношения будут долгими и крепкими. Это заявление, как сообщили в команде Трампа по передаче власти от предыдущей администрации Соединенных Штатов, прозвучало в ходе его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Дождь" сообщил, что Кремль отказался от планов провести досрочные выборы президента России после победы Трампаhttps://t.co/YSRuUGetPJ pic.twitter.com/6gl76RBgQ8— Лентач (@oldLentach) 14 ноября 2016 г.
МУС приравнял присоединение Крыма к России к военному конфликту
Международный уголовный суд в Гааге приравнял присоединение Крыма к России к военному конфликту между Россией и Украиной. Хотя «принятие на себя управления Крымом Российской Федерацией в целом произошло без огневого боя», МУС считает, что «ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией».
Суд отменил смертный приговор экс-президенту Египта Мурси
Египетский суд вынес решение об отмене смертного приговора бывшему президенту страны Мухаммеду Мурси, свергнутому в 2013 году. Дело экс-главы Египта направлено на пересмотр.
Минфин США внес в санкционный список шесть крымских политиков
Минфин США расширил санкционный список, добавив в него фамилии шести депутатов Государственной думы РФ от Республики Крым. Речь идет о бывшем заместителе председателя правительства Крыма Руслана Бальбеке, депутатах Светлане Савченко, Дмитрии Белике, Павле Шперове, Андрее Козенко и Константине Бахареве.
Стоимость парковки в центре Москвы подорожает вдвое
Со второго декабря на 133 улицах в центре Москвы изменится тариф на платную парковку. Он составит от 50 рублей за первые 30 минут и до 200 рублей за час.
Третья партия матча за шахматную корону завершилась ничьей
Россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью третью партию матча за звание чемпиона мира по шахматам. Игра состоялась в Нью-Йорке и длилась 6 часов 40 минут. В третьей партии Карякин играл черными фигурами. Он дважды был на грани проигрыша, однако сумел свести партию к ничье — 0,5:0,5. Отмечается, что шахматный компьютер оценивал шансы Карлсена на победу в этой партии как 80 к 20.