Топ новостей 15 ноября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня министру экономического развития РФ предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, авиация «Адмирала Кузнецова» начала наносить удары по позициям террористов в Сирии, ФСБ задержала участников ИГ, планировавших теракты в Москве и Ингушетии.

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, не признает вину во вменяемом ему преступлении.

В связи с последними событиями вспоминаются стихи Алексея Улюкаева (да, он любит писать стихи) pic.twitter.com/mFwzHhRqL6

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят оснований для отставки правительства в связи с задержанием министра экономического развития Алексея Улюкаева.

В мире:

Министр ворует - президент уходит.



В России:

Министр не ворует - КАКОЙ ХОРОШИЙ ПУТИН!

Министр ворует - КАКОЙ ХОРОШИЙ ПУТИН! — Сталингулаг (@StalinGulag) 15 ноября 2016 г.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что авианосец «Адмирал Кузнецов» начал принимать участие в боевых действиях в Сирии. Шойгу рассказал, что пуски ракет по целям в Сирии совершил также фрегат «Адмирал Григорович».

Сотружники ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали пять человек, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которые планировали теракты в Москве и Ингушетии. В ходе обысков у подозреваемых был обнаружен арсенал оружия, два взрывных устройства массой 10 кг в тротиловом эквиваленте и комплектующие к снайперской винтовке. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности».

Победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп выразил надежду на то, что российско-американские отношения будут долгими и крепкими. Это заявление, как сообщили в команде Трампа по передаче власти от предыдущей администрации Соединенных Штатов, прозвучало в ходе его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Дождь" сообщил, что Кремль отказался от планов провести досрочные выборы президента России после победы Трампаhttps://t.co/YSRuUGetPJ pic.twitter.com/6gl76RBgQ8 — Лентач (@oldLentach) 14 ноября 2016 г.

Международный уголовный суд в Гааге приравнял присоединение Крыма к России к военному конфликту между Россией и Украиной. Хотя «принятие на себя управления Крымом Российской Федерацией в целом произошло без огневого боя», МУС считает, что «ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией».

Египетский суд вынес решение об отмене смертного приговора бывшему президенту страны Мухаммеду Мурси, свергнутому в 2013 году. Дело экс-главы Египта направлено на пересмотр.

Минфин США расширил санкционный список, добавив в него фамилии шести депутатов Государственной думы РФ от Республики Крым. Речь идет о бывшем заместителе председателя правительства Крыма Руслана Бальбеке, депутатах Светлане Савченко, Дмитрии Белике, Павле Шперове, Андрее Козенко и Константине Бахареве.

Со второго декабря на 133 улицах в центре Москвы изменится тариф на платную парковку. Он составит от 50 рублей за первые 30 минут и до 200 рублей за час.

Россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью третью партию матча за звание чемпиона мира по шахматам. Игра состоялась в Нью-Йорке и длилась 6 часов 40 минут. В третьей партии Карякин играл черными фигурами. Он дважды был на грани проигрыша, однако сумел свести партию к ничье — 0,5:0,5. Отмечается, что шахматный компьютер оценивал шансы Карлсена на победу в этой партии как 80 к 20.