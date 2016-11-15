Двое заместителей губернатора Кемеровской области Амана Тулеева вместе с группой высокопоставленных сотрудников регионального управления Следственного комитета стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве в особо крупном размере. Следствие считает, что подозреваемые вымогали контрольный пакет акций угледобывающего предприятия «Разрез "Инской"», которым владеет Антон Цыганков, летом этого года сам проходивший по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Тулеев утверждает, что его подчиненные не причастны к вымогательству и являются жертвами «драки» за новые запасы угля. Эксперты пока сомневаются в том, кто является главной мишенью этого дела — руководство регионального СК или губернатор.

Владелец контрольного пакета акций предприятия Антон Цыганков

14 ноября Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела в отношении начальника следственного управления СКР по Кемеровской области Сергея Калинкина, двух его подчиненных, исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Александра Данильченко (курирует угольную промышленность), вице-губернатора по связям с правоохранительными органами Алексея Иванова, начальника департамента административных органов обладминистрации Елены Троицкой, учредителя компании «ПТК-Уголь» Александра Щукина (близок к местным властям) и его доверенного лица Геннадия Вернигора.

По версии следствия, подозреваемые вымогали 51% акций компании «Разрез "Инской"» у ее владельца Антона Цыганкова. Рыночная стоимость контрольного пакета акций угольного разреза составляет не менее одного миллиарда рублей, в связи с этим уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 163 УК (вымогательство группой лиц в особо крупном размере). Все восемь подозреваемых предварительно задержаны на 48 часов. Сейчас они находятся в Новосибирске, в ближайшее время суд должен избрать им меру пресечения. В администрации Кемеровской области и региональном следственном управлении СКР прошли обыски.

Подчиненные Амана Тулеева пока сохраняют свои должности, от работы они не отстранены. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил сам губернатор. Он подтвердил, что в региональной администрации, а также в квартирах его заместителей прошли обыски. Были изъяты компьютеры и жесткие диски. Ценных вещей, по словам Тулеева, следователи не нашли.

Аман Тулеев / Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области

«Я считаю, что и Данильченко, и Иванов, и Троицкая — они никому не нужны. Нужен губернатор. Идет неимоверная драка. Нас трясет каждый день», — сказал глава региона. По мнению Тулеева, преследование его подчиненных имеет отношение к региональному противостоянию за увеличение запасов угля, когда он сам выступает против повышения добычи выше уровня 200-210 млн тонн угля в год. Фамилий тех, кто добивается увеличения запасов угля, Тулеев не назвал.

Губернатор считает, что задержанных чиновников кто-то «грамотно подставил», поскольку они не могли совершить каких-либо действий по вымогательству акций «Разрез Инской». Не исключено, что сам Тулеев может стать свидетелем по этому уголовному делу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию. В этом случае скандал может завершиться отставкой губернатора-старожила.

Политолог Михаил Виноградов отмечает, что пока не ясно, кто является основной мишенью — начальник местного СК или руководство региона. «Для Тулеева это негативный сигнал. О Кемеровской области было представление как о бесконфликтной территории, а такая история, первая такого уровня за время губернаторства Тулеева, репутацию разрушает», — сказал эксперт.

Виноградов обращает внимание на парадоксальную ситуацию, когда регионы, показавшие лучшие результаты в голосовании за «Единую Россию» — Самарская, Кемеровская области, Башкирия — оказываются в центре критики. «Результаты партии не стали защитной грамотой, не гарантировали неприкосновенности политической элите», — делает вывод политолог.

Губернатор полагает, что возбуждение уголовного дела может быть связано с заявлением Цыганкова, после задержания которого в июле этого года начались переговоры о покупке контрольного пакета акций Инского угольного разреза с новокузнецким предпринимателем Александром Щукиным. Однако сделка так и не состоялась. Тулеев рассказал, что после встречи в Москве с «собственниками» предприятия Щукин вернулся напуганным, порвал все бумаги, подготовленные для сделки, и отозвал своих специалистов, уже приступивших к работе на Инском.

Цыганков владеет контрольным пакетом акций предприятия с начала года. Долги Инского угольного разреза оценивались в 12 миллиардов рублей. Кредиторы безуспешно пытались добиться банкротства предприятия, рабочим месяцами не платили зарплату, в результате чего постоянно возникали трудовые конфликты. В июле Цыганков был задержан в связи с возбуждением уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия».

Разработка угольного пласта.

Следователи из регионального управления СК сообщали, что руководство и акционеры предприятия организовали порядок взаиморасчетов с контрагентами, при котором была заморожены выплаты в бюджетные и внебюджетные фонды, включая обязательные налоги. В результате, по подсчетам следователей, образовалась кредиторская задолженность в размере свыше 500 млн рублей и задолженность перед сотнями рабочих. При этом за полмесяца до возбуждения уголовного дела Роструд сообщал, что руководство «Инской» выплатило 870 работникам в общей сложности 24 миллиона рублей долгов по зарплате. Следователи из центра считают, что региональное управление СК завело уголовное дело только для принуждения к сделке.

Максим Худалов из рейтингового агентства АКРА объяснил «Ведомостям», что трудности шахты, принадлежащей «Разрез "Инской"» были вызваны объективными причинами сильного падения мировых цен на уголь, в результате чего его экспорт стал невозможен. Кроме того, компания добывает не самый дорогой уголь марки Д с высокой зольностью, что дополнительно снижет цену. Таким образом, шахту вряд ли можно считать привлекательным активом.

По версии представителей угольного предприятия, финансовые сложности начались по причине геологических нарушений, которые не позволили шахте планово начать разработку новой лавы. Весной была попытка возобновить добычу, но уголь был «не экспортного качества». Производство было налажено этой осенью, как раз в тот момент, когда цены на уголь начали стремительно расти. Как отмечает Худалов, в этой ситуации контроль даже за таким активом может быть экономически разумным.