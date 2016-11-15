Издание Life, которое известно своей близостью к различным силовым структурам, со ссылкой на свои источники сообщило, что суд выдал санкцию на прослушку министра Улюкаева еще в конце лета, но активной разработкой Улюкаева сотрудники Следственного комитета занимались последние полтора месяца. Следователи, в частности, изучали содержание рабочей почты федерального министра.

«Новая газета» со ссылкой на свои источники сообщила, что Улюкаев не получал деньги. 2 миллиона долларов, по этой информации, были помещены в банковскую ячейку, «однако сам Улюкаев деньги не изымал». Вместе с тем материалы оперативно-технических мероприятий «свидетельствуют о наличии притязаний министра на эти деньги», утверждают источники.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения против Улюкаева «очень серьезными», но отметили, что итоговое решение примет суд, который, как считает Песков, «далеко не всегда соглашался с мнением следствия». При этом заявляется, что президент знал о разработке министра и получал всю информацию о ходе дела с самого начала.

Возможно поэтому звонки Улюкаева, которые он совершал после того, как его пришли задерживать, не помогли.

Следственный комитет уже утром опроверг информацию СМИ о том, что Улюкаев не брал денег, спикер ведомства Светлана Петренко заявила, что министр был взят с поличным.

Следственный комитет / Пресс-служба ГСУ СКР РФ

Теперь главный вопрос — как скажется арест Улюкаева на будущем Дмитрия Медведева и всего правительства. Известно, что во вторник утром перед отлетом в Сочи президент поговорил по телефону с премьером. По сообщению пресс-службы правительства, премьер призвал к самому тщательному расследованию. Более детально об этом разговоре, конечно, никто не сообщает.

Лидеры думской оппозиции Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов уже сделали заявления, в которых так или иначе обыгрывается отставка правительства. Более того, сам Дмитрий Медведев сегодня выступает в Государственной Думе.

Реакцию людей, которые работали с Алексеем Улюкаевым, можно назвать удивлением — задержания министра экономики, похоже, никто не ожидал.

Анатолий Чубай вступился за Алексея Улюкаева, которого он знает более 30 лет. «Но если всё же попробовать убрать эмоции и даже естественное человеческое сочувствие товарищу в беде и подумать о сути, а не о политике, то стоит вспомнить одно золотое правило — послушай обе стороны. Одна говорит: Улюкаев … вымогал взятку. (Видимо, я что-то перестал понимать в этом мире). Но другой-то пока мы вообще не услышали!» — написал Чубайс.

В Центральном банке были удивлены задержанием министра экономического развития. Алексей Улюкаев мог быть заподозрен в получении взятки в последнюю очередь, заявил агентству РИА Новости первый зампред Банка России Сергей Швецов. «Я с большим уважением отношусь к Алексею Валентиновичу. Его в последнюю очередь можно было бы заподозрить в чем-то подобном. То, что написано в прессе, выглядит абсурдно. Сейчас ничего не понятно», — сказал он.

Здание Центрального Банка Росcии / Антон Белицкий/Коммерсантъ

Пресс-секретарь министра финансов Антона Силуанова Светлана Никитина заявила, что затрудняется прокомментировать задержание главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Она отметила, что в Минфине следят за ходом расследования, однако какие то выводы относительно этого дела сделать сложно.

Экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что по делу Алексея Улюкаева пока остается «слишком много вопросов». По его словам, «необходимо объективное расследование» этого дела.