Американские СМИ рассуждают об ошибках. Некоторые об ошибках демократов, другие – об ошибках внешних сторон.

Wall Street Journal пишет о панике в ЕС по поводу избрания Трампа. Первой реакцией на это событие стало решение провести экстренную встречу. Нельзя сказать, чтобы у европейских лидеров совсем не было повода для беспокойства: Трамп в ходе своей предвыборной кампании высказывал политические и экономические идеи, которые не нравятся многим представителям истеблишмента по обе стороны Атлантики.

Кроме того, оговаривает WSJ, европолитиков тревожит выражаемая Трампом симпатия к российскому президенту. Еще Трамп критиковал положение США в НАТО, потому что им это участие обходится гораздо дороже, чем прочим союзникам.

При этом, отмечает автор, ЕС отчасти и сам поспособствовал росту популярности протекциониста Трампа. В частности, Трамп справедливо жаловался на то, что большинство участников НАТО не отводят минимальный требуемый объем бюджетных средств (2% ВВП) на развитие обороны. Исключение составляют только Греция, Польша, Эстония, Британия и собственно США.

Аналогичным образом ЕС не стремился сотрудничать с США и в плане торговли. Французские и немецкие политики фактически отказались от предложенной администрацией американского президента инициативы по созданию Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства. Заключенная недавно сделка между ЕС и Канадой, создающая возможности для свободной торговли, была достигнута с большим трудом и вопреки сильным протестам со стороны некоторых участников ЕС.

По мнению автора, ЕС действительно давно пора разобраться со своими вооруженными силами и по возможности создать единую армию, независимо от избрания Трампа. Проблема в том, что такие попытки уже были, но всякий раз проваливались. Очередной провал даст американским изоляционистам дополнительный повод дистанцироваться от НАТО. В целом, считает автор, ЕС нужно практичнее подходить к делу и меньше ругать Трампа, а больше заниматься своими проблемами. Также автор советует европейским лидерам сначала познакомиться с Трампом, а потом уже критиковать его.

Флаги НАТО, США, Британии и Франции. / pixabay.com

Между тем, редакция Washington Post рассуждает о судьбе американских демократов. Демократы сейчас пытаются понять, кто виноват в том, что они проиграли на выборах, и кого теперь нужно сделать лицом партии. В конечном счете, они начинают пересматривать свою повестку и искать способы сделать ее более адекватной нынешним избирательским потребностям.

В связи с этим редакция предлагает демократам и читателям свое представление о том, что считать прогрессивным. Редакция отмечает, что то крыло партии, которое обычно считается прогрессивным (и ассоциируется с такими политическими деятелями, как Берни Сандерс и Элизабет Уоррен) зачастую следует принципам, которые, в сущности, не прогрессивны.

Например, они считают нужным увеличивать государственный аппарат и раздавать людям как можно больше благ – бесплатное высшее образование, бесплатное медицинское страхование, расширенные социальные гарантии. При этом они не вникают в то, насколько велика в этом потребность и достаточно ли для этого ресурсов.

На бесплатном высшем образовании, в частности, настаивал Сандерс. По мнению редакции, это плохая постановка вопроса. Правильная постановка вопроса состоит в том, что в американском обществе есть люди, у которых есть гораздо более насущные нужды, чем у семей среднего класса, стремящихся дать детям высшее образование. Это, например, матери и дети, оказавшие в ловушке бедности в крупнейших американских городах. Таким образом, считает редакция, прогрессивным подходом было бы давать государственную помощь, прежде всего, тем, кто в ней больше всего нуждается.

Бездомный в трущобах /pixabay.com

Иными словами, по мнению редакции, если демократы хотят получить больше мест в конгрессе в 2018 г. и вообще восстановить свою популярность, то им придется конкурировать с Трампом не только в сфере невыполнимых обещаний. Им нужно создать новую и актуальную версию прогрессивности, которая будет охватывать большие группы населения.