Видео дня. Алексей Улюкаев в Басманном суде

На канале Радио Свобода в YouTube опубликовано видео появления в Басманном суде столицы министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

По пути в зал судебных заседаний министр проходит мимо многочисленных репортерами. «Вы признаете вину?» — выкрикивают ему из толпы. Ответа от Улюкаева журналистам не последовало. В зале заседаний министр в окружении адвокатов отвечает на вопросы прокурора.

Ранее сообщалось, что Алексей Улюкаевм попросил суд избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде. Он также сообщил на суде о наличии у него хронических заболеваний. Чиновник, в частности, указал на атеросклероз и гипертонию.