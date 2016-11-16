Эксперт: У российских атомщиков очень неплохие перспективы в разрезе увеличения доли атомной энергии в мировом энергобалансе

Атомная энергия является одной из важнейших опор будущей мировой энергосистемы, задача которой – удовлетворять растущие потребности в электроэнергии и предотвращать пагубное воздействие изменения климата. Как отмечают во Всемирной ядерной ассоциации (WNA, World Nuclear Association), это следует из ежегодного доклада Мирового энергетического агентства, посвященного развитию мировой энергетики до 2040 года. Один из сценариев доклада МЭА – так называемый «Сценарий 450» - предусматривает сокращение роста температуры воздуха, вызванного глобальным потеплением, до менее чем 2°C. По нему производство электроэнергии на атомных станциях к 2040 году вырастет более чем в 2,5 раза, с сегодняшних 2535 тераватт-часов до 6101 тераватт-часов через 25 лет.

Иван Андриевский, председатель совета директоров Инжиниринговой компании «2К»:

Безусловно, пока атомная энергетика наиболее развита и технически, и технологически по сравнению с альтернативными источниками энергии. Если брать низкоуглеродную генерацию, то на данный момент с атомной энергетикой конкурирует лишь гидрогенерация. Солнечная энергия, энергия ветра, приливов и другие виды низкоуглеродной генерации пока освоены не столь широко и поэтому себестоимость производства такой энергии еще высокая. К тому же развитие ВИЭ требует специальных природных условий, что ограничивает их потенциал. Себестоимость производства атомной энергии тоже достаточно высокая, если рассматривать строительство АЭС с нуля. Однако в отличие от большинства других видом низкоуглеродной генерации, атомная энергия позволяет составить максимально точный производственный прогноз, что обеспечивает ясный и понятный инвестиционный план. Это имеет очень важное значение для привлечения инвестиций и развития отрасли в целом.

Сейчас наиболее активно развивается атомная программа Китая. Масштабные планы развития АЭС имеются в Индии. Многие страны АТР присматриваются к проектам АЭС, в африканских странах также начинают рассматривать атомную энергетику как вариант создания собственной генерации. То есть, прежде всего, атомная энергетика интересна быстроразвивающимся рынкам и рынкам с перспективами роста, где присутствует или прогнозируется стремительный рост энергопотребления. И быстро обеспечить собственной генерацией эти регионы на сегодняшний день способна только атомная энергетика – ВИЭ гарантировать стремительный рост объемов генерации энергии сегодня не могут.

Россия на растущем рынке атомной энергетики является одним из ключевых игроков. Во многих проектах, за которыми атомщики видят будущее отрасли, Россия и вовсе играет первую роль.

Например, это реакторы на быстрых нейтронах, которые являются ключевой составляющей замкнутого ядерного топливного цикла. Также Россия на финишной стадии реализации первой в мире плавучей АЭС, к которой есть повышенный интерес среди иностранных игроков. Сейчас РФ предлагает на экспорт реакторы поколения 3+, одни из самых надежных и современных реакторов. Таким образом, у российских атомщиков очень неплохие перспективы в разрезе увеличения доли атомной энергии в мировом энергобалансе.