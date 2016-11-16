Большинство жителей Республики Беларусь поддерживают строительство Белорусской АЭС – таковы выводы социологического опроса, итоги которого подведены в Межрегиональном общественном экологическом движении «Ока». Об этом сообщила пресс-служба движения.

Исследования проводились в рамках международной экологической экспедиции на стройплощадку Белорусской АЭС в октябре 2016 года.

В социологическом опросе по теме «Общественная экологическая оценка строительства Белорусской АЭС» приняло участие 262 респондента, жителей Островца, Гродненской области и Минска, в том числе: в возрасте до 25 лет - 36%, от 26 до 40 лет - 27%, от 41 до 60 лет - 16%, старше 60 лет - 21%.

Опрос проводился методом случайной выборки.

На три вопроса анкеты ответы респондентов распределились следующим образом:

1.Как Вы относитесь к строительству Белорусской АЭС:

- поддерживаю 62%

- не поддерживаю 23%

- поддерживаю при выполнении условий: 9%

- затрудняюсь ответить 6%

2.Считаете ли Вы, что Белорусская АЭС:

Создаст высокооплачиваемые рабочие места: . Да - 88% Нет – 12%

Снизит тарифы на электроэнергию: . . . . . . . Да - 63% Нет – 37%

Повысит надёжность энергоснабжения: . . . . Да - 72% Нет – 28%

Ухудшит экологию:. . . . . . . . . . . . . . . Да - 41% Нет – 59%

3. Существуют ли альтернативы строительства Белорусской АЭС для надежного энергоснабжения и социально-экономического развития Республики Беларусь:

- да 21%

- нет 64%

- затрудняюсь ответить 15%

Результаты опроса прокомментировал А.В. Хасиев, руководитель международной экологической экспедиции на стройплощадку Белорусской АЭС: «Общественность Беларуси и других стран всё больше убеждается, что Россия развивает атомную энергетику для созидания справедливого, устойчивого, экологически чистого мира, в том числе повышения доступности энергии, преодоления бедности, равномерного экономического развития регионов планеты и решения социальных задач, и улучшения экологии планеты, снижения выбросов парниковых газов, декарбонизации энергетики и транспорта. Атомная энергетика становится глобальным фактором мира во всём мире. В 2017 году мы планируем повторить опрос и узнать, как изменится общественное мнение».