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16 ноября 2016, 16:09
вузы рейтинги РПЦ
Ольга Зайцева

МИФИ, православие и успехи

Ректор МИФИ М.Н. Стриханов в домовом храме МИФИ
Ректор МИФИ М.Н. Стриханов в домовом храме МИФИ
© 2007–2016 «Татьянин День»

Национальный исследовательский ядерный институт (МИФИ) достиг значительных успехов благодаря тому, что «ядро университета» исповедует православие, заявил ректор вуза Михаил Стриханов. Это заявление вызвало у пользователей социальных сетей массу эмоций.

Заявление Стриханов сделал 15 ноября на IV Рождественских образовательных чтениях Южного викариатства Москвы, которые открылись в МИФИ. Ректор сообщил, что вуз сейчас входит в топ-100 сильнейших университетов, занимая 36-е место по естественным наукам по международному рейтингу.

«По другому рейтингу, мы на 75-м месте в мире среди пяти тысяч университетов. Многие удивлялись, когда мы начинали, и спрашивали: "Как физика сочетается с верой?" Очень хорошо сочетается, потому что наше глубокое убеждение – что молодое поколение с самого начало должно исповедовать ценности, которые незыблемы», – приводит информационное агентство «Интерфакс» слова Стриханова.

Напомним, кафедра теологии в МИФИ была открыта в 2012 году, спустя некоторое время после того, как при вузе начал действовать домовой храм. Открытие кафедры имело серьезный резонанс в СМИ. Требование закрыть кафедру, адресованное в Минобрнауки, поддержали академики и члены-корреспонденты РАН. Они подчеркивали, что российское государство остается светским. Однако кафедра сохранилась, а теперь ректор МИФИ связал благополучие вуза в том числе с ее существованием.

В социальных сетях на это утверждение отреагировали бурно.

«И невозможное возможно! Бедный МИФИ», – пишет на своей странице в Facebook пользователь Андрей Муравицкий из Москвы. «И как атеист Королев и другие глубоко не верующие в космос ракету запустили?», – иронизирует пользователь Ольга Вавилова (Olga Vavilova) из Екатеринбурга. «Литания против расплавления ядра реактора уже изобретена?», – саркастически интересуется Дмитрий Казеннов, выпускник Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, ныне студент Российского государственного университета правосудия.

Частный предприниматель Иветта Кершенбаум (Ivetta Kershenbaum) из Баку выражает изумление тем, что подобное прозвучало именно из уст руководителя одного из известнейших технических вузов страны: «МИФИ!!! С ума сойти!» «А Патриарх объяснил успехи церкви теорией Большого Взрыва», – отвечает шуткой на объяснение ректора о причинах успехов МИФИ пользователь Александр Челноков из Москвы.

«Вопрос преподавателя:

– Расскажите: как делится атом?

– С божьей помощью!

– Садись! Пять!», – шутит и шеф-повар отеля Moscow Marriott Royal Aurora Hotel Михаил Корнев.

«А мусульман и иудеев всех уже отчислили? Чтобы чистоту эксперимента не портили!», – интересуется Алексей Дементьев, коммерческий директор компании «Наша марка». «Опять мусульманство и буддизм не у дел остались... какое-то ущемление прав и оскорбление чувств у ядерщиков получилось...», – поддерживает его пользователь Алекс Федотов (Alex Fedotov) из Москвы.

Среди большого количества эмоциональных откликов встречаются и достаточно содержательные комментарии.

«Меня на самом деле удивляет отношение к маразму в МИФИ. До православия МИФИ гордился тем, что "учрежден по приказу наркома вооружений". По мне, два одиночества нашли друг друга», – так откликается на сообщение пользователь Александр Суханов из Москвы.

 
МИФИ. Объявление на доске. / Nnm.me

«Интересно, какие успехи и награды получил МИФИ в области теологии? Сколько статей и диссертаций защищено? Какой, собственно, вклад теологии? Правильный ответ - 0. Кафедра де факто не действует, Илларион Алфеев как завкафедры теологии уже 2 года прогуливает, но получает зарплату...

Де-факто кафедры не существует, был большой пшик и, по сути, кафедру можно закрывать за ненадобностью и в связи с отсутствием какого-либо интереса к ней со стороны обучающихся», – так комментирует сообщение ректора ведущий инженер-программист компании Voximplant Иван Шмаков из Москвы.

«Острое православие головного мозга
…В 2013 году около ста академиков и членов-корреспондентов РАН написали в Минобрнауки письмо с требованием закрыть эту кафедру на том основании, что Россия – светское государство», – напоминает писательница Мария Арбатова, приводившая слова ректора МИФИ о связи успехов вуза с верой, которую исповедует «ядро университета».

«Ядерный университет связывает свои успехи с наличием домового храма и кафедры теологии в своих стенах. Как-то странно влияет ядерная физика на мозг ученых и руководства этого университета…» – полагает Светлана Будашкаева, председатель правления фонда «Здоровье Бурятии».

«Сначала часовенку построили, потом кафедру теологии открыли, а теперь, как следствие - успехи науки отдали православию», – напоминает историю появления в МИФИ религиозных дисциплин Алексей Бишев (Alexey Bishev), выпускник Государственного университета аэрокосмических исследований в Санкт-Петербурге. «Пускай попы всего мира живут и здравствуют. Лишь бы ко мне не лезли, наукой не помыкали, и не строили свои бизнес-проекты на месте вырубленных парков. А про ректора исследовательского института ядерной физики: если вдруг ему стал помогать какой-нибудь из богов, то гнать его взашей вместе с его богом из вуза. Чем быстрее, тем лучше», – добавляет он.

«Образование и религия – несовместимые вещи. По Конституции. По закону. Поэтому ситуация в МИФИ это ситуация абсурда. Религия – личное дело каждого. Никто не запрещает в свободное от учебы и работы время предаваться своей вере», – убеждена Наталья Евдошенко, генеральный директор объединения «Национальная баритарическая практика».

 
Ректор МИФИ М.Н. Стриханов (слева) и почетный доктор МИФИ В.М. Гундяев (справа) /archive.taday.ru / © 2007–2016 «Татьянин День»

Отношение к религии в вузе давно было положительным: портал «Православие и мир» опубликовал даже целую серию материалов о священнослужителях-выпускниках МИФИ. Правда, соответствующие интересы у них появились до того, как была создана кафедра теологии. 

Сам Стриханов с момента избрания ректором (а это был 2007 год) не скрывал своих взглядов, и на первом же ученом совете, проведенном под его руководством, как утверждалось, поздравил собравшихся с церковным праздником и предложил тем, кто не согласен в этом с ним, покинуть зал. Начиная с 2019 года писать о проникновении церкви в МИФИ стали нередко. Именно тогда в вузе был открыт домой храм, а ученый совет вуза сделал Патриарха Московского и Всея Руси почетным доктором МИФИ.

Сотрудники вуза сопротивлялись созданию кафедры, и, по сообщениям СМИ, вынуждены были уволиться. Как заявил информационному агентству «Росбалт» работавший в МИФИ Антон Бусаев, он написал «заявление в прокуратуру с требованием разобраться, на каком основании в МИФИ тратятся бюджетные деньги на содержание религиозных культовых зданий и зарплату священникам».

«Прокуратура не отреагировала, а вот руководство вуза начало оказывать на меня давление. Мне было сказано, что уволят даже не меня, а людей, которые меня поддерживают – такое вот своеобразное взятие в заложники. <…> Аналогичное давление оказывалось и на студентов – им в ректорате объясняли, что они не смогут закончить обучение в вузе, если будут выступать против религиозных инициатив ректора», – приводит агентство его слова.

Высказывались, впрочем, и тогда мнения о том, что создание кафедры теологии, как и открытие домовой церкви, не принесет вреда вузу и его студентам – и уж во всяком случае, он не больше того вреда, который могла бы нанести кафедра научного атеизма. Сейчас голоса в поддержку позиции ректора МИФИ тоже звучат, хотя и их много меньше, чем недоуменных и возмущенных.

«Молодец! Сейчас мало глубоких людей осталось», – считает пользователь Илья Удовиченко (Ilya Udovichenko). «Кафедры теологии были во всех вузах Европы изначально. Это вполне научная дисциплина и никак не мешает другим дисциплинам», – отмечает Павел Басов, ведущий инженер энергетического производства НЛМК. «Не научная, а схоластическая дисциплина. Наука основана на опытах, которые характеризуются повторяемостью. Здесь же возможны лишь рассуждения...», – спорит с ним Родин Шишорин, студент Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (бывшей Медакадемии им. Сеченова) из Москвы.

Впрочем, под видом одобрения все же чаще встречается насмешка. «Ну а чо, ректор разве не успешный человек? Вера помогла! Раньше партбилет помогал», – пишет, например, пользователь Сергей Вакуленко, сотрудник MIPS by Imagination Technologies, в настоящее время находящийся в США. «Надеется, что молитвы помогут попасть в первую тройку мировых рейтингов ВУЗов!», – якобы предполагает пользователь Ольга Дробот (Ola Drobot), проживающая в США. 

Кстати, многие пользователи соцсетей жалуются, что не могут найти не названные Стрихновым международные рейтинги вузов, в которых МИФИ занимает указанные ректором места.

Владимир Фортов, президент Российской Академии наук, которого просили комментировать слова ректора Национального исследовательского ядерного университета, связавших успехи вуза с православием, отказался делать это до разговора с ним, передает телеканал «Просвещение».

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