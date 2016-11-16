В среду прошло первое после ареста Алексея Улюкаева заседание правительства. Теперь он уже не является его членом (президент отправил министра в отставку в связи с утратой доверия), но реакция премьера на происходящее все равно интересна — все-таки Улюкаев был его подчиненным. Тем более, что, судя по информации «Ведомостей», «объектами разработки» помимо Улюкаева были также вице-премьер Аркадий Дворкович, директор департамента МЭР Оксана Тарасенко и помощник Игоря Шувалова Марина Романова.

Интересно, что заседания правительства, как правило, проходят в четверг — но на этот раз министры съехались в Белый дом в среду. Пресс-служба правительства, как передает ТАСС, объяснила перенос заседания занятостью Дмитрия Медедева: в четверг, 17 ноября, он будет участвовать в «мероприятиях по программе президента Владимира Путина».

В связи с этим пришлось изменить повестку дня и Совету Федерации: министр сельского хозяйства Александр Ткачев приехал к сенаторам не к 11 утра, как было запланировано, а раньше — потому что заседание правительства началось в полдень.

«У нас сегодня будут временные изменения в повестке. В связи с тем, что назначено срочное заседание правительства на 12 часов, министр сельского хозяйства Александр Ткачев придет к нам раньше, ожидаем его с минуты на минуту на заседание», — сказала спикер СФ Валентина Матвиенко в самом начале заседания палаты. Таким образом на Большой Дмитровке посчитали заседание правительства срочным.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко / kremlin.ru

Расшифровка вступительного слова Дмитрия Медведева появилась на сайте правительства почти мгновенно.

«Конечно, для правительства и для власти в целом в нашей стране это экстраординарное событие. Мы обсуждали эту ситуацию с президентом страны, вчера вечером я обсуждал эту ситуацию с депутатами нашей фракции "Единая Россия". Произошедшее еще раз подтверждает один непреложный вывод, что абсолютно все, включая любого представителя власти, какую бы должность он ни занимал, равны перед законом», — заявил Дмитрий Медведев.

«Случившееся нужно расследовать самым тщательным образом, квалифицировать в строгом соответствии с действующим законодательством, и окончательную точку во всём этом процессе, как и в вопросе о виновности или невиновности бывшего члена правительства, должен поставить суд», — отметил премьер. При этом практика показывает, что суда может и не быть: дело заместителя министра финансов Сергея Сторчака, который провел под стражей 11 месяцев в 2007-2008 гг. до суда так и не дошло.

Отдельно Медведев обратился к сотрудникам Министерства экономического развития: «Пора сейчас непростая, бюджет выходит на первое чтение, от вашей слаженной работы очень многое зависит. Рассчитываю, что случившееся не скажется на результатах вашей повседневной деятельности», — сказал он.

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев/ Кристина Кормилицына/Коммерсантъ

Речь Дмитрия Медведева, мягко говоря, не выглядела боевой — хотя как минимум один член его правительства, если верить прессе, является фигурантом «дела Улюкаева» и, вполне вероятно, спецслужбы прослушивают его разговоры и читают деловую переписку. Значит ли это, что Медведев проявляет слабость, можно будет окончательно понять только позже, когда его оппоненты начнут делать ответные шаги.