«Коммерсантъ» в статье «В темном офисе черти водятся» утверждает: Алексей Улюкаев оказался не в то время не в том месте.

Как ФСБ вмешалась в планы приватизации, описывается в статье «Злоключения с заключением».

«На заместителей Амана Тулеева не хватило доказательств»: их пока не арестовали, но и на свободу не отпустили.

«Ведомости» пишут про задержание Улюкаева в статье «За гранью понимания». Утверждается, что силовики, возможно, следили и за другими чиновниками.

«Как Центробанк ищет тайные вклады»: среди подозрительного — прием вкладов по ночам, слишком мелкие или круглые суммы.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, кто виноват в поражении либералов на парламентских выборах, чьему влиянию поддались избиркомы в регионах и когда она представит доклад президенту. Ее интервью озаглавлено цитатой: «Можно бесконечно сваливать свои неудачи на зловредную власть или на ЦИК».

РБК пытается разобраться, почему арестован и уволен со своего поста глава МЭР Алексей Улюкаев, в статье «Секир-башнефть».

«Сбербанк ловит такси»: структуры банка намерены купить долю в онлайн-сервисе Gett.

«Вложения с вычитанием»: банки вновь снизили доходность по рублевым вкладам.

«Известия» в статье «Улюкаев утратил доверие» пишут, что министр экономического развития освобожден от должности с жесткой формулировкой.

«Технологию "черных ящиков" обкатают на пилотном проекте»: в Минпромторге предложили испытать интеллектуальную телематическую систему, передающую параметры движения автомобиля и данные о его техническом состоянии.

На российский рынок начали выходить иностранные бренды низкого ценового сегмента, утверждается в статье «Розничная торговля оправилась от шока».

«Газета.ru» в статье «Улюкаев встретит Новый год дома» пишет, как суд отправил главу Минэкономразвития под домашний арест до 15 января.

«Гаага ставит под угрозу минский процесс»: решение Гаагского суда о Крыме ставит под вопрос минские соглашения по Донбассу.

«Кириенко и Володин поделили вузы»: Кириенко сменит Володина на посту председателя наблюдательного совета НИУ ВШЭ.

The Economist беспокоится за американских предпринимателей. «Американский бизнес: познакомьтесь с новым начальником» (American business: Meet the new boss). Вероятно, бизнесы полюбят следующего президента США Дональда Трампа, а может быть, будут его бояться. В любом случае двум сторонам придется заключить между собой сделку.

«Конституционная реформа в Италии: лови момент» (Constitutional reform in Italy). Итальянские бизнес-лидеры приветствуют конституционную реформу, однако победа ее сторонников на референдуме 4 декабря не спасет корпоративную Италию.

Bloomberg: «Меркель намекнула на пересмотр роли "тормоза по благосостоянию" в маневрах, связанных с Brexit'ом» (Merkel Hints at Revisiting EU Welfare Brake in Brexit Gambit). Канцлер Германии Ангела Меркель продолжает настаивать на том, что Британия при выстраивании дальнейших отношений с ЕС не должна получать никаких поблажек в том, что касается правила свободы перемещения. Однако она же теперь подняла вопрос о границах применения этого понятия.

«Десятилетнее буйство увольнений на Уолл-стрит начало утихать» (Wall St’s Decade-Long Firing Spree Slows Down). Появились признаки того, что процесс массовых сокращений в американских банках подходит к концу.

The Wall Street Journal: «Обама торопит Европу разобраться с долговым кризисом» (Obama Urges Europe to Address Debt Crisis). Президент США Барак Обама, выступая в Греции, призвал Европу быстрее решить проблемы, проистекающие из долгового кризиса, и подчеркнул, лидерам ЕС следует больше стремиться к росту, чем к сокращениям.

«Сирийский режим и Алеппо готовятся к бою» (Syrian Regime, Aleppo Rebels Gird for Battle). Силы сирийского правительства и повстанцы в Алеппо укрепляются вдоль линии фронта, готовясь к ожесточенным боевым действиям.