Мэр Иркутска хочет заткнуть дыры в городском бюджете за счет «глубинки»

Администрация Иркутска затеяла хитроумный « бюджетный маневр», в результате которого малые города и районы Приангарья, и без того уступающие в уровне жизни областному центру, могут и вовсе оказаться на голодном пайке.

Еще в октябре иркутский градоначальник Дмитрий Бердников выступил с заявлением о «необходимости поменять суть межбюджетных отношений» в регионе.

Предложения Бердникова заключаются в том, чтобы оставить в бюджете Иркутска 50% взимаемого на территории муниципалитета транспортного налога, а также увеличить на 3% долю налога на доходы физических лиц, которая остается в городской казне. Городская администрация предложила также уже с января будущего года оставлять в бюджете Иркутска 25% единого социального налога на доходы юрлиц, взимаемого по упрощенной системе. Все эти «новации» тянут на 1,7 миллиарда рублей, а львиная доля этих средств достанется как раз иркутской мэрии.

Последствия инициируемого Дмитрием Бердниковым «бюджетного маневра» просчитать нетрудно. По прикидкам экономистов, если его законопроекты будут приняты депутатами Законодательного Собрания, то выпадающие доходы областного бюджета по «упрощенке» составят в 2017 году 840 млн рублей, п НДФЛ — 880 млн, а всего - 1 млрд 720 млн рублей. Из них Иркутску достанется 1 млрд 45 млн. При этом по динамике поступлений этого налога в муниципальные образования за девять месяцев текущего года Иркутск занимает скромное 28-е место, показывая 105,1%. А, например, маленький Свирск дал 149,4% - но при этом по новой схеме этому промышленному городу перепадет всего... 7 млн рублей.Такая вот «справедливость по-бердниковски».

Предлагаемые Бердниковым «новации» уже вызвали раскол в региональной Ассоциации мэров муниципальных образований. Так, в правительство Иркутской области поступило письмо от мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова с отрицательным отзывом на инициативу иркутской мэрии, главы районов Усть-Ордынского Бурятского округа направили коллективное обращение в адрес представителя округа в областном парламенте Кузьмы Алдарова с просьбой не допустить принятия законопроекта Бердникова.Мэр Зимы Андрей Коновалов назвал бердниковскую инициативу «весьма лукавой», а мэр Усть-Удинского района Сергей Чемезов отметил, что бюджет Иркутска «и так вполне сбалансирован, а у нас просто не будет денег на социальные нужды».Всего против «бюджетного маневра» однозначно высказались уже 15 глав муниципалитетов Приангарья.

Кроме всего прочего, внезапный бурный «припадок законотворчества» Дмитрия Бердникова ставит под угрозу срыва принятие закона «Об областном бюджете». Но областной бюджет на 100 % формируется по программно-целевому методу. И в случае принятия инициатив Бердникова, на сумму, которая достанется Иркутску ( а это 1.1 млрд руб) придётся сокращать дотации муниципалитетам, уменьшать объем строительства соцучреждений, экономить на дополнительных социальных выплатах.

… Но что же побудило мэра Иркутска Дмитрия Бердникова внезапно стать «новатором» в сфере межбюджетных отношений? Тут ларчик открывается достаточно просто. Если при предыдущем мэре Викторе Кондрашове (к слову, прошедшем через горнило прямых выборов) бюджет города был профицитным, то сменивший его бизнесмен средней руки Дмитрий Бердников, угодивший в кресло градоначальника фактически по милости небольшой группы депутатов городской думы, всего-то за полтора года увеличил муниципальный долг аж в 3 с половиной раза. Профицитный бюджет теперь лишь вспоминается как сладкий сон...

При этом собираемость налогов во вверенном Бердникову муниципалитете резко упала, а по итогам деятельности только 6-ти муниципальных унитарных предприятий Иркутска получен нерегулируемый убыток в 245 миллионов рублей. А ведь еще недавно эти МУПы были прибульными — как, например, «Иркутскавтотранс», который сегодня имеет убыток в сумме 105,6 миллионов. Совершенно абсурдная ситуация сложилась с муниципальным предприятием «УКС города Иркутска» - крупнейшим в городе застройщиком. Земельные участки этот МУП получает бесплатно, а вот цены на построенные там дома устанавливает коммерческие. По идее, это предприятие должно быть супер-прибыльным, а в реальности имеет убытки почти в 250 миллионов рублей. Кроме того, проверяющие организации отмечают, что мэрия Иркутска неэффективно использует муниципальную недвижимость — налицо дебиторская задолженность от сдачи её в аренду в сумме более 150 миллионов рублей, а многие принадлежащие городу помещения попросту пустуют.

И ведь нельзя сказать, что Иркутск в последнее время не получал денег из федеральной и региональной казны — но и с освоением полученных инвестиций дела из рук вон плохи. 2 миллиарда рублей должны были быть потрачены на строительство новой школы и очистных сооружений. Школа, судя по всему, до конца года сдана не будет, а с очистными вообще «сплошной туман» - и это при том, что МУП «Водоканал», который за это в ответе, только за подключение к коммунальным системам инфраструктуры получил 500 миллионов рублей дохода!

Какой-то воистину фантастический по неэффективности менеджмент в городской администрации Иркутска — ну, разве только цели там ставятся перед менеджерами несколько другие...

Вывод же в целом напрашивается нерадостный: Дмитрий Бердников управленцем оказался «никаким», эффективно руководить городским хозяйством Иркутска не смог; рекордно быстро превратил областной центр в город-банкрот ( учитывая растущие в геометрической прогрессии долги)...И теперь хочет путём пиар-кульбитов и политических авантюр залатать бюджетные дыры за чужой счет.

Получится? Вряд ли....

Павел Пахомов